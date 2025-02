À medida que os metais pesados ​​entram na comida das crianças – e o que a Califórnia faz para ajudar os pais

Os pais largos agora devem ser capazes de determinar quanto chumbo, Arsen, Kadmij e Mercúrio na comida que eles alimentam seus bebês, graças à lei da Califórnia, a primeira espécie desse tipo, que entrou em vigor este ano.

A partir de 1º de janeiro de 2025, cada empresa que vende produtos nutricionais para bebês na Califórnia deve ser testada para esses quatro metais pesados ​​todos os meses. Vem cinco anos depois de um Relatório do Congresso Alertou a presença de níveis perigosamente altos de chumbo e outros metais graves em alimentos para bebês.

Cada produto alimentar Embalado em potes, bolsas, banheiras e caixas Vendido na Califórnia deve usar um código QR em seu rótulo que os consumidores podem digitalizar para verificar as últimas leituras de metais pesados, embora Muitos ainda não estão na fila.

Porque as empresas raramente embalam produtos para um país, pais e cuidadores em todo o país poderão digitalizar esses códigos QR ou ficar online Site da empresa e Veja os resultados.

Eu sou um pesquisador de farmácia que estudou metais pesados ​​em suplementos minerais,,, suplementos nutricionaise Comida para bebês alguns anos. Minha pesquisa aponta o quanto esses agentes tóxicos prevalecem em produtos diários, como alimentos para bebês. Acredito que a nova lei da Califórnia oferece um primeiro passo sólido para fornecer às pessoas a capacidade de limitar a ingestão dessas substâncias.

Como os metais pesados ​​entram em comida?

O solo contém naturalmente metais pesados. A Terra foi formada como uma massa derretida quente. Quando foi resfriado, os elementos mais pesados ​​colocados em sua região central, chamados capa e um núcleo. Erupções vulcânicas em certas áreas trouxeram esses metais pesados para a superfície ao longo do tempo. A rocha vulcânica erode para formar o solo cheio de metais pesados, contaminação de suprimentos de água próximos.

Outra fonte principal de poluição do solo é um escapamento de combustíveis fósseis e, especialmente, a gasolina fortalecida. Alguns Fertilizantes sintéticos contribuir e.

Metais pesados ​​no solo podem entrar em alimentos através de várias rotas. Plantas que dão comida como Batata -doce e cenoura,,, Maçãs,,, canela,,, arroze proteína em pó de ervas Eles são especialmente bons em desenhar de solo contaminado.

Às vezes, a contaminação ocorre após a colheita. Por exemplo, a água local contendo metais pesados ​​é frequentemente usada para enxaguar detritos e pecado de produtos naturais, como folhas usadas para fazer um suplemento amplamente usado chamado curto. Quando a água evapora, os metais pesados ​​são mantidos na superfície. Às vezes, um produto de secagem ao ar livre, como cacau de feijão para chocolate escuroPermite que a poeira carregada com metais pesados ​​cola na superfície.

Os fabricantes podem reduzir a poluição de metais pesados Em alimentos de várias maneiras, que se move de modesto para muito eficaz. Primeiro, pode reservar áreas mais contaminadas para o cultivo de culturas que são menos propensas a pegar heavy metal do solo, como pimentão, feijão, abobrinha, melão e pepinoe vice -versa cultivam culturas mais sensíveis em áreas contaminadas menores. Eles também podem secar as plantas em solo não declarado e filtrar metais pesados ​​da água antes da lavagem.

Os fabricantes começam a usar engenharia e cruzamento genéticos para criar plantas sensíveis que ocupam menos metais pesados Através de suas raízes, mas essa abordagem ainda está em um estágio inicial.

As batatas -doces e outros vegetais de raiz são especialmente sensíveis à absorção de metais pesados ​​do solo. (Foto: Hui cantou/Unsplash)

Quanto é demais?

Embora exista Nenhum nível completamente seguro de deglutição crônica de metais pesadosOs metais pesados ​​estão ao nosso redor e é impossível evitar completamente.

Em janeiro de 2025. A Food and Drug Administration dos EUA postou sua própria Primeiras diretrizes para fabricantes Isso define restrições à quantidade de chumbo que os alimentos para bebês podem conter. Mas as diretrizes da FDA não exigem que as empresas cumpram as restrições.

Nesta liderança, o FDA propôs um limite de 10 partes a um bilhão de vantagem para alimentos para bebês que contêm frutas, vegetais, carne ou combinações desses objetos, com ou sem cereais. Iogurtes, cremes e pudim devem ter a mesma interrupção, de acordo com a agência. Enquanto isso, vegetais de raiz e bebês secos devem conter menos de 20 partes por bilhão de chumbo. Os regulamentos da FDA não são aplicados a alguns produtos que os bebês costumam consumir, como uma fórmula, biscoitos para dentes e outros lanches.

A agência não definiu as limitações da empresa para consumir outros metais pesados, mas sua campanha contra o Heavy Metal na comida infantil, chamada Mais perto de zeroreflete que a dose mais baixa é melhor.

Esta campanha também está configurada Planos para propor restrições Para outros metais pesados, como arsênico e vida.

Modestamente excede a dose recomendada de agência de chumbo ou arsênico várias vezes por mês, provavelmente não terá efeitos negativos perceptíveis à saúde. No entanto, engolindo cronicamente demais o chumbo ou Arsênico inorgânico Pode afetar adversamente a saúde infantil, incluindo o desenvolvimento cognitivo, e pode causar amolecimento dos ossos.

Como os códigos QR da Califórnia podem ajudar os pais e outros cuidadores

Não está claro quanto produtos estão constantemente excedendo essas recomendações.

Um estudo dos relatórios do consumidor em 2018 revelou que 33 dos 50 produtos tinham níveis de pelo menos um heavy metal. 2023 Testes repetidos em sete produtos com falha E eles descobriram que os níveis de metais pesados ​​agora são mais baixos em três, os mesmos em um e um pouco mais altos em três.

Como esses testes avaliam os produtos adquiridos e testados em um horário especificado, ele pode não refletir o conteúdo médio de metais pesados ​​no mesmo produto ao longo do ano. Esses níveis podem diferir do tempo se o fabricante fontes de ingredientes de diferentes partes do país ou do mundo em diferentes épocas do ano.

Uma nova lei da Califórnia pode ajudar. A lei exige que um fabricante colete e descubra informações de tempo real sobre a poluição de metais pesados ​​por mês. Digitando o código QR em uma caixa de Snorber morcego ou um pote de purê de batata -doce, pais e cuidadores pode convidar os resultados dos testes em um smartphone e descobrir quanta chumbo, arsênico, cádmio e vivo encontrado neles recentemente produzido produtos. Esses resultados de teste também podem acessar Entrada em nome do produto ou número de série em Site do fabricante.

Rolando lentamente

Na investigação de relatórios de consumidores e um grupo de advogados de crianças chamadas crianças insensíveis, Apenas quatro empresas de 28 estavam totalmente alinhadas com com a lei da Califórnia desde o início deste ano. Algumas empresas não complicadas não desenvolveram nenhuma infraestrutura, alguns de sites desenvolvidos, mas nenhuma informação de metais pesados ​​foi relatada e alguns tinham informações, mas exigiram que os consumidores inserissem números de série para acessar os resultados sem os códigos QR necessários na embalagem do produto.

A lei exige que as empresas forneçam essas informações para alimentos produzidos após 1 de janeiro de 2025. Sem uma extensão de disposição e Principais produtores concordou em aderir a Não apenas para os habitantes da Califórnia, mas também para fornecer resultados em todo o país. A Califórnia realiza inconsistência Dirigindo os produtos nutricionais errados para bebês, emitindo uma sentença e suspender ou recordar registro e licenças.

Quando os sistemas de testes e relatórios da empresa são completamente acionados, a varredura rápida na loja permitirá que os consumidores ajustem a compra para reduzir a exposição infantil a metais pesados. Inicialmente, pais e cuidadores podem ser considerados irresistíveis, decidindo entre um produto de frango e arroz maior, mas mais baixo em Arsen, por exemplo, de um produto competitivo.

No entanto, eles também podem encontrar casos em que um produto para alimentos para bebês contém claramente menos de três metais pesados ​​e apenas mais para o quarto metal pesado do que o produto comparável de outro fabricante. Esta informação pode tornar sua escolha mais claramente.

Independentemente da leitura, especialistas em saúde aconselham pais e cuidadores a não eliminar todos os vegetais, maçãs e arroz, mas alimentam os bebês Uma grande seleção de comida.

C. Michael White é um distinto professor de prática farmacêutica em Universidade de Connecticut.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

