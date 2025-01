A Midnight Society está desligada e mata um jogo de queda morta

No meio de uma maneira de separação com uma personalidade de jogo do Dr. Faille, Midnight Society Ele fechou as portas e matou a primeira pessoa por jogo de jogo de tiro Dead Drop.

Ela transformou sua riqueza de estúdio para pior quando o co -fundador e o dr. O motivo do motivo que foi banido no Twitter quatro anos antes em 2020. Na época, Twitch diria apenas que era devido a uma violação dos padrões da comunidade.

Dr. Desento, cujo nome verdadeiro é Guy Beahm, processou Twitch e se estabeleceu com a empresa 2022. Mas mais histórias começaram a sair em 2024.

“Ouça, estou obviamente apegado às obrigações legais do Twitter, mas só tenho que dizer o que posso dizer porque é uma porra da Internet”, ” Disse o Dr. desrespeito Naquela época, em meados de -2024. “Não fiz nada de errado, tudo foi testado e resolvido, nada ilegal, nenhum abuso foi encontrado e fui pago”.

Mas em junho de 2024, a Midnight Society se dividiu com o Dr. desrespeito depois de aprender acusações mais detalhadas de que ele teve conversas inadequadas com um menor enquanto estava em Twitch. A empresa anunciou que começou a conversar com as partes envolvidas e depois anunciou: “Abolemos imediatamente nosso relacionamento com Guye Beahm. Embora seja difícil ouvir esses fatos e ainda mais difícil de aceitar, é nosso dever agir com dignidade em nome de Todos os indivíduos envolvidos, cinquenta -cinco desenvolvedores e famílias que contratamos com nossos jogadores.

Dr. Desrespeito Continua a fluir no YouTube.

Aqui está uma declaração completa da meia -noite de Twiiter.

A Midnight Society fecha suas portas.