A morte é apenas uma mera ilusão para os heróis de recente

Heróis de recente Estreia como uma arena de batalha on -line multiplayer em 2010. Em 2022, uma vez que um jogo popular da máfia saiu. Mas a morte foi uma mera ilusão.

Hoje, Kongor Studios e Garena anunciam o retorno dos títulos de jogo gratuito na plataforma Igames como Heroes of Newerth: Reborn. Eles terão um motor renovado, características modernas e honrando sua herança, disseram as empresas.

Eles dizem que os heróis da Newerth: Reborn traz uma nova era para tocar enquanto permanece fiel às suas raízes icônicas. Eles terão uma campanha de crowdfunding e o jogo ainda está em desenvolvimento. O jogo renascido está no decorrer de um ano, e a empresa pretende iniciar o final de 2025 ou o início de 2026.

Originalmente publicado em 2010, os heróis de Newerth se tornaram um clássico cult no gênero da máfia, destacando seus jogos rápidos e uma estratégia profunda. Agora, Heroes of Newerth: Reborn procura atualizar para esse legado com atualizações significativas e jogadores melhorados.

Com mais de 80 heróis disponíveis no lançamento e mais planejados, o jogo alcança um equilíbrio entre a nostalgia e a inovação moderna. Ele também contém desempenho aprimorado, reprodução suave e uma interface de usuário totalmente reformada lançada pelo mecanismo avançado do IGAME.

Kongor Studios revive uma visão

A S2 Games foi um desenvolvedor original e lançou uma versão beta em 2009, deixando DOTE da Warcraft II. Em 2015, o S2 vendeu o jogo para Garena, uma editora de bombeiros gratuita. Nick Caras, diretor de comunicação no Congo, disse que os fãs e Devci sentiram que o jogo havia extinguido 2022 “prematuro”. Eles se sentiram como os heróis de brincar recentemente em League of Legends e Dota 2.

Depois que Garena fechou seus próprios servidores da empresa, a comunidade operou seus próprios servidores. Caras disse que havia um sinal de demanda nisso, mesmo depois que o jogo foi extinto, os fãs continuaram. Ao mesmo tempo, ela variou de 2.000 jogadores ou a mais de 9.000 servidores no pós-desgaste.

“Depois de anos de apoio na comunidade e dedicação aos fãs apaixonados dos fãs, estamos empolgados em reviver os heróis de Newarth em comunicado”, disse Jesse Hayes, co -fundador da KM Studios -ai, um ex -programador de jogos S2 , em comunicado. “Isso não é apenas um re -partido, mas uma revisão do que o jogo pode ser no mundo dos jogos competitivos de hoje. Do desempenho visual ao desempenho da rede, trabalhamos duro para trazer a melhor experiência possível de jogadores veteranos e recém -chegados”.

Garena é o proprietário do IP, mas a Kongor Studios garantiu o direito de usar o nome e reiniciar o jogo. Garena está interessado em ver como ir e como o Reborn continuará a continuar sua herança, disse Caras.

“Estamos definitivamente empolgados”, disse Caras.

Ele usa seu próprio mecanismo de jogo Igames exclusivo que o Condor criou. As fotos serão melhores e começarão rapidamente e responderão, disse ele.

Caras, também conhecido como Breakycpk, disse: “Os Heroji Newertha sempre mantinham um lugar especial no coração dos jogadores, como Hon: Reborn, mantivemos o que o jogo fazia único enquanto atualizava tudo ao nosso redor. Nossa parceria com Garen foi fundamental que podemos Dificilmente aguarda os jogadores entrarem no novo com uma plataforma iGame aprimorada.

Mark DeForest, fundador da S2 Games, trabalha no iGames Engine em uma empresa separada.

“Garena sempre acreditou no potencial do herói de Newertha como um jogo que ecoou com seus jogadores de nível profundo”, disse Jason NG, vice -presidente de parceria estratégica em Garena, em comunicado. “Estamos empolgados em fazer com a KM Studios para dar uma nova vida na franquia. Essa colaboração garante que o espírito do jogo original viva à medida que atinge um público mais amplo por meio de melhorias modernas. “

Novos recursos e detalhes de lançamento

Os heróis da Newherth fizeram sua estréia como meu 2010.

Será incluído por Heroes of Newerth: Reborn:

Libere o poder dos mais de 80 heróis: entre na batalha com mais de 80 heróis selecionados à mão no lançamento, cada um pronto para dominar a arena. E a lista continuará a crescer após o lançamento.

Experimente jogo de jogos: iniciando um motor de topo, aproveite o desempenho suave do dente -de -leão com os servidores de FPS e ultrassom mais altos de 100 tick.

Visualizações de áudio e visual renovadas: mergulhe em um mundo completamente remasterizado com sons aprimorados, efeitos atualizados e uma interface de usuário modernizada que permanece fiel no jogo que você ama.

Enfrente o poderoso Phoenix: desafio contra um novo personagem do chefe, Phoenix, um gol difícil, mas prêmio.

Master New Mechanics: Descubra o jogo inovador com a introdução de Ravens para ajudar à vista, Kongor empurrou a fita e muito mais.

Evite o estilo: domine o jogo psicológico! Use emoções para tirar sarro de seus oponentes e deixar inclinado enquanto procura vitória.

Ordem de função: agora você pode escolher qual (s) papel (s) você prefere desempenhar quando estiver na fila para a partida

Além disso, Heroes of Newerth: Reborn servirá como um título inaugural na plataforma Igames. Os jogadores também terão a oportunidade de apoiar diretamente o projeto através Campanha de Genesis de IgamesIniciativa comunitária com prêmios exclusivos de apoiadores. É uma campanha de crowdfunding.

Heroes of Newerth: Reborn jogará livremente com um motor reformado.

Garena é uma desenvolvedora global e editora global dos jogos da Internet. Free Fire, seu título de Battle Royale, auto -desenvolvido, foi o jogo móvel mais sagrado do mundo de 2019 a 2021. E o Free Fire foi a batalha móvel mais sagrada de Royale em 2022 e 2023, de acordo com Data.ai.

Condor tem cerca de 20 a 25 pessoas em lugares remotos. Caras está em Kalamazou em Michigan, onde S2 foi originalmente baseado.