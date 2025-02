A música de reação desencadeia um aplicativo de bem -estar de canto

Ei, cantores de chuveiro, a verdadeira música lançou seu aplicativo de resgate, Reale Music: Sing já está disponível exclusivamente na Meta META na América do Norte.

Entender música É incomum chamar o jogo, mas novamente vem Mike Wilson, Fundador Deepwell e Devolver e Mark Roemer. Agora você pode destacar algumas de suas músicas favoritas de Chappell Roan, Boyz II Men, Kendrick Lamar, Linkin Park e muitos outros artistas desta nova, única e única experiência.

Entenda a música: Sing serve como um meio terapêutico que se separa do estresse da vida cantando. Os clientes podem mergulhar em vistas visuais impressionantes, presas nas músicas de seus artistas favoritos e explorar o catálogo constante de músicas que incluem mais gêneros. Desejo vantagens, saúde e boa música em um aplicativo que garante um bom momento para uma boa implementação.

O catálogo da música será atualizado semanalmente para os usuários experimentarem diferentes gêneros e descobrirem novos artistas. Possui um visual impressionante de 360 ​​imersivo que se desenvolve e se comunica com os usuários cantando vozes. Isso pode lembrar algumas pessoas mais velhas entre nós sobre os antigos visualizadores de música nos primeiros dias dos jogos.

Wilson acredita que existem bem -estar de bem -estar que advêm de cantar onde você pode se envolver em atividades sem necessidade de ser produtiva. Em uma entrevista anterior ao GamesBeat, Wilson disse que demorou um pouco para negociar com uma ampla licença com adesivos de música para o uso das músicas do artista.

Com a experiência, existem belos ambientes imersivos 360 que respondem à sua voz e se desenvolvem enquanto cantam, com o objetivo de fornecer vantagens terapêuticas, como redução do estresse, aumentando a capacidade pulmonar, promovendo relaxamento e liberação de endorfinas.

Melissa Wilson e Mike Wilson.

Música real: Sing é o primeiro lançamento na plataforma de meta missão, com uma enorme e crescente biblioteca de músicas que contém músicas decorrentes do licenciamento de um contrato com o Universal Music Group e o Warner Music Group, com mais anúncios importantes.

“Música, para tantos, pode ser entendida como um espaço seguro, um espaço para se separar do mundo exterior e se reconectar com seu próprio interior, entregando -se a qualquer tensão e permitindo que a dopamina flua”, disse Mark Roemer, música real do verdadeiro diretor geral real , em comunicado. “Queríamos criar um aplicativo que combine perfeitamente a música na forma de bem -estar e é isso que você recebe com música real: cantar. Os usuários podem cantar seus corações juntos com suas músicas favoritas e imediatamente sentir os benefícios em seu corpo e o estado de espírito emocional. Você está quase transportando para um mundo onde pode ser despreocupado, ficar preso e realmente aprender a letra de suas músicas favoritas à medida que avança, e com todo o catálogo de música mais amplo, sempre haverá algo novo para explorar. “

Após a assinatura, os usuários terão acesso a todos os gêneros da música de seus artistas favoritos. Compreensão da música: a Sing Library está crescendo continuamente, com novas músicas lançadas por semana.

Nos meses seguintes, os suplementos semanais de músicas e artistas serão vistos na crescente biblioteca, bem como novos recursos adicionados ao aplicativo, definindo música: cantar além de qualquer outro aplicativo no mercado hoje.

Em dezembro, a Releve Music anunciou parcerias estratégicas com duas principais empresas de música mundial, o Warner Music Group e o Universal Music Group. Link para o anúncio original.

Por um tempo limitado, os usuários podem assinar um preço introdutório de assinatura de US $ 9,99 por mês ou US $ 99,99 para uma assinatura anual.

Reallação da música: Sing tem acesso a mais de um milhão de músicas, atualizadas semanalmente, oferecendo uma escolha enorme e crescente para se adequar a todos os sabores e humor musicais.

Você pode assistir as letras se transformarem em efeitos visuais encantadores enquanto canta, melhorando a conexão emocional e sensorial com a música.