A Nissan planeja reduzir a produção nessas duas plantas americanas

A Nissan reduz a produção em suas fábricas nos Estados Unidos -a UI oferece aos trabalhadores da fábrica lá como parte do esforço de emergência do fabricante de carros japoneses para devolver a lucratividade.

Essa medida faz parte do Nissan Engine da Corp., anunciada há dois meses, para reduzir 9000 empregos em todo o mundo, incluindo a China depois de ganhar uma perda de três meses devido ao naufrágio de vendas e estoques de balão.

Na fábrica da Nissan em Smirna, o Tennessee, uma linha de fabricação realizará dois turnos, enquanto a outra linha se unirá a um turno, anunciou a empresa.

A fábrica de Smirna faz de veículos Murano, Pathfinder e Upilt-Utility e o Luxury Infiniti Qx60.

Na fábrica do Mississippi Canton, que faz da altima limusine e abóbora de fronteira, a Nissan reduz a velocidade em uma linha e consolida a outra.

O Tennessee, que torna os motores, será mais gradual na instalação decrescente do Tennessee. Alguns ocorrerão, enquanto outros diminuem para um turno, diz -se.

Quando ele anunciou seu plano de recuperação em novembro, a Nissan não deu detalhes sobre onde poderia haver uma redução no trabalho.

A redução do trabalho para 9.000 pessoas é de cerca de 6% de mais de 133.000 funcionários globais. A empresa também planeja reduzir sua capacidade de produção global em 20%.

A Nissan, com sede na cidade portuária de Yokoham, disse que as ofertas mais recentes são contadas com seus planos gerais de redução de emprego e foram projetadas para tornar seus negócios mais eficazes e mais flexíveis.

“A Nissan toma medidas de emergência globalmente para reverter seu desempenho e criar um trabalho mais enxuto e resistente que possa se adaptar rapidamente às mudanças no mercado”, afirma a empresa.

Separadamente, a Nissan e o rival japonês Honda Motor Co. Eles trabalham para estabelecer uma participação comum para integrar seus negócios, planejados para 2026.

A Nissan e a Honda anunciaram em março que trabalhariam juntos em veículos elétricos. Em agosto, eles disseram que a parceria estava se expandindo. Eles planejam ter um “acordo final” até junho.

A Nissan deve anunciar seus resultados financeiros em outubro e 13 de dezembro de fevereiro. As ações da Nissan saltaram 2% na loja de Tóquio depois que os relatórios sobre planos nos Estados Unidos apareceram.

Yuri Kageyama está em tópicos:

– Yuri Kageyama, escritor de negócios da AP

Fonte