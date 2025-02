A Bolsa de Valores de Nova York anunciou na quarta -feira que lançaria uma troca no Texas, aumentando a concorrência entre os lugares da lista no país.

Várias empresas altas, incluindo Tesla e SpaceX Elona Musk, mudaram sua sede para o Texas, atraídas por um ambiente legal e regulatório favorável. A TEXAS VOCÊs, um novo empreendimento apoiado por gigantes financeiros, incluindo Blackkck, Citadel Securities e Charles Schwab, visando 2026. Depois de suportar a papelada no final do mês passado para atuar como uma troca nacional de documentos de valores.

A Bolsa de Valores de Nova York e a NASDAQ dominaram as listas de lenção da Lista dos EUA no Virtual Duopol desde os anos 2000. O TXSE representaria o primeiro desafio a esse domínio se ganhar uma aprovação regulatória para começar a negociar e procurar novas listas.

A NYSE Chicago se envolverá no Texas e renomeará a NYSE Texas, fornecendo às empresas um novo local para listar seus valores mobiliários, disse a NYSE, que faz parte da Intercontinental Exchange.

“Como um país com o maior número de censo da NYSE, que representa mais de US $ 3,7 trilhões de valores de mercado para nossa comunidade, o Texas é líder no mercado em estimular a atmosfera para os negócios”, disse o presidente do Lynn Martin Nyse Group.

O porta -voz do TXSE não comentou diretamente o plano da NYSE.

“Sabíamos todo esse tempo que o Texas era o melhor lugar para fazer negócios”, disse um porta -voz em comunicado após a notícia. “A Bolsa de Valores do Texas usa esse momento para construir uma troca nacional de valores mobiliários em nosso país de origem”.

A NASDAQ recentemente reforçou sua presença no Texas, anunciando um novo foco regional para empregos com listas e nomeando Rachel Racz para realizar um segmento focado no Texas, América Latina e Sul dos Estados Unidos.

A iniciativa da NYSE mostra que o foco regional pode não ser uma diferença competitiva suficiente que permitirá ao mercado de ações do Texas desafiar dois funcionários, disse Owen Lau, analista sênior da Oppenheimer & Co.

“Pode haver algo na troca do Texas, que ainda não foi descoberta, por isso ainda é muito cedo para avaliar como é tocada. Mas até agora parece estar mudando drasticamente o cenário da lista/troca”.

A TXSE e a NYSE Texas serão ações totalmente eletrônicas com base em Dallas.

– Ninti Nishant, Manya Saini e Suzanne McGee, Reuters

Laura Matthews contribuiu para este relatório.

Fonte