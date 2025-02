Bowling Green, Kentucky, é conhecido por ser uma cidade da qual Corvettes rejeita as linhas de produção e, no fruto da lingerie da criação, que está sediada lá.

Mas a cidade de 76.000 anos poderá ser conhecida em breve por outra coisa: seu projeto de um enorme envolvimento cívico na IA, que usa pesquisas públicas para delinear o futuro da cidade.

Nos 25 anos seguintes, o município em que o Bowling Green fica dobra, em grande parte graças ao crescimento de Nashville, nas proximidades. Percebendo o que fazer conosco para passar pelos oficiais públicos em Bowling Green -ui Kreg Greater Warren. “O que poderia ser BG?” O projeto foi aberto para todos os residentes da área compartilharem suas esperanças, sonhos e medos para o futuro da área.

As consultas guiadas pela técnica aberta hoje e dura até 17 de março. As idéias fornecidas pelos cidadãos se reunirão Equipe Jigsaw do GoogleAlém da Polis, uma empresa de análise estatística e sintetizada para tentar tirar conclusões concretas que o conselho local pode seguir para o futuro.

“O boliche verde passa por esta transformação incrível”, diz o diretor executivo da Jigsaw, Yasmin Green Uma empresa rápida. “Eles dobram nos próximos 20 anos. Parece fantástico na superfície, mas há um saco misto de emoção sobre se será bom ou não”.

Os dados serão distribuídos pelas ferramentas de Jigsaw para fazer sentido, que usam grandes modelos linguísticos para entender grandes conversas na Internet. Na tentativa de incentivar a transparência ao longo do procedimento, todos os comentários e quaisquer vozes que o público deu sobre as opções potenciais decorrentes deles estarão disponíveis site dedicado ao projeto. O site também fornece uma praça pública para a população em geral incluir com qualquer comentário. “A publicação do comentário é muito importante para que as pessoas possam verificar”, diz Green. “Resumo por definição é uma perda.”

Essa transparência é especialmente importante devido à complexidade de Bowling Green, uma cidade roxa com um prefeito republicano e uma população diversificada. Os planejadores da cidade e as figuras públicas dizem que há mais coisas que unem as pessoas da cidade do que as dividem – mas às vezes pode ser difícil discernir essas áreas do “acordo incomum” nesta era da partlação.

“O boliche verde é um tipo de microcosmo do que está acontecendo em todo o mundo”, diz Green. “Você se sente muito. Existem distúrbios tecnológicos, imigração, natureza mutável dos empregos e economia. Eles passam por essa mudança. “

O objetivo final é tentar incentivar a participação nos processos de engajamento cívico – e coletar todas as idéias que podem ajudar a comunidade local a ir ao futuro em uma posição mais forte para resolver os desafios do rápido crescimento da população e da mudança de circunstâncias econômicas e sociais .

“Acho que, se conseguirmos evidências no Green Bowling Alley, pode ser inspirador para muitos outros lugares para pegar”, diz Green.

