A “pesquisa profunda” da OpenAI fornece uma visão geral dos agentes da IA ​​do futuro

Openii anunciou sua AI assistente de pesquisa nesta semana, para a qual ele chama “”Pesquisa profunda. “Alimentado pelo modelo O3 da Openi (que está vestido para usar tentativas e erros para encontrar respostas para perguntas complexas), a pesquisa profunda é uma das primeiras tentativas do verdadeiro” agente “do Openai que pode seguir as instruções e o trabalho de forma independente.

O Openi diz que pesquisas profundas foram construídas para pessoas em áreas como finanças, ciências, política e engenharia que precisam de uma pesquisa completa, precisa e confiável. Também pode ser útil comprar ingressos grandes, como casas ou carros. Como o modelo precisa girar muitos ciclos e obter muita memória durante sua tarefa, ele usa muita energia do computador em um servidor de abertura. Por esse motivo, apenas os usuários do Pro 200 dólares têm ferramentas de acesso e são limitados a 100 pesquisas por mês. O Openai foi gentil ao me permitir acessar por uma semana para experimentá -lo. Encontrei um novo botão de “pesquisa profunda” logo abaixo da janela de desvio do ChatGPT.

Pedi -lhe pela primeira vez para explorar todos os produtos não -denominados que afirmam ajudar as pessoas com dor lombar. Eu estava pensando em dispositivos tecnológicos de consumo, mas não determinaria isso. Portanto, o Chatgpt não tinha certeza sobre o escopo da minha pesquisa (e, obviamente, eu também era) e me perguntou se eu queria incluir móveis ergonômicos e postura. O modelo explorou uma pergunta de 6 minutos, citou 20 fontes e retornou um ensaio de 2.000 palavras em todos os dispositivos de dor nas costas que poderiam ser encontrados na Internet. Ele discutiu os valores relativos de cintos vibracionais aquecidos, travesseiros de contato e unidades de estimulação transcutânea do nervo elétrico (dezenas). Ela até gerou uma grade que mostrou todos os detalhes e preços de 10 dispositivos diferentes. Sem saber muito sobre esses dispositivos, não consegui encontrar lacunas nas informações ou em qualquer declaração suspeita.

Decidi tentar algo um pouco mais. “Gostaria de uma revisão executiva da exploração atual do uso de inteligência artificial para encontrar novos tratamentos contra o câncer ou ferramentas de diagnóstico”, digitei. “Por favor, organize sua resposta para que a ênfase nos tratamentos certos que sejam os mais promissores e mais próximos em pacientes reais”.

Como o modelo Deepseek R1 e o Gemini Advanced 2.0 Thinking Experimental do Google, a ferramenta de pesquisa do Openi -O também mostra sua “cadeia de pensamento” porque age em uma resposta satisfatória. Enquanto pesquisado, ele telegrafa seu procedimento: Trabalho na integração da IA ​​no diagnóstico e tratamento de câncer, cobrindo gravação, patologia, genômica e planejamento de radioterapia. Progresso em direção a um entendimento abrangente. O Openi também faz uma boa escolha de UX, colocando esse fluxo de corrente em um eixo separado no lado direito da tela, em vez de apresentá -lo exatamente na parte superior dos resultados da pesquisa. O único problema é que você só tem uma chance de vê -lo, porque sai depois que o agente é concluído por sua pesquisa.

Surpreendeu -me que o Openi -Eu usei uma ferramenta de pesquisa profunda apenas 4 minutos para terminar seu trabalho e citar apenas 18 fontes. Ele criou um resumo da maneira como a IA usada na pesquisa do câncer, citando estudos específicos que confirmaram a IA em ambientes clínicos. Ele discutiu as tendências do uso da IA ​​na leitura de gravação médica, encontrando risco de câncer em dados de genes, IA assistida pela cirurgia, descobrindo medicamentos e planejamento e radiação de dosagem. No entanto, notei que muitos dos estudos e a aprovação do FDA acima mencionados não ocorreram nos últimos 18 meses. Algumas das declarações do relatório pareciam desatualizadas: “Sabendo, várias ferramentas de IA se concentraram no uso clínico no mundo real, alguns já aprovados em diagnóstico (gravação e patologia)”, diz-se, mas as ferramentas de diagnóstico de IA já foram já foram autores em uso clínico.

Antes do início do estudo, eu estava ciente de um novo estudo significativo publicado há dois dias em Lanceta A revista médica da IA ​​que ajuda os médicos a ler mamografias (mais sobre isso abaixo). Um relatório de estudo profundo mencionou o mesmo estudo, mas apresentou os resultados preliminares publicados em 2023, não os resultados mais recentes publicados este mês.

Sou total confiança na ferramenta de pesquisa OpenII -Deep para a Ferramenta de Pesquisa de Produtos. Estou menos convencido de pesquisas científicas, apenas por causa da moeda da pesquisa que envolveu meu relatório. Também é possível que minha pesquisa tenha sido excessiva, porque a IA agora é usada em muitas frentes para combater o câncer. E para ficar claro: duas pesquisas certamente não são suficientes para alcançar um julgamento de pesquisas profundas. O número e os tipos de pesquisas que você pode fazer são praticamente infinitos, por isso vou testá -lo mais enquanto ainda tenho acesso. No geral, estou impressionado com a nova ferramenta aberta – no mínimo, oferece um quadro e algumas fontes e idéias que o lançarão em sua própria pesquisa.

A IA trabalha em conjunto com os médicos na detecção precoce de câncer de mama

E estudar Das mais de 100.000 imagens de mama de exames mamográficos na Suécia, revelou que, quando o sistema de IA ajudou os médicos individuais em um exame de mamografia, a detecção positiva de câncer aumentou 29%. Os cheques foram coordenados como parte do programa nacional sueco e foram realizados em quatro pontos no sueco do sueco.

Sistema de IA, chamado TransparaFoi desenvolvido pela Screenpoint Medical na Holanda. Geralmente, dois médicos estão examinando a mamografia juntos. Quando a AI vai para um deles, o tempo total de leitura da tela cai em 44,2%, poupando muito tempo para oncologistas. AI não toma decisões; Isso apenas enfatiza possíveis lugares problemáticos da imagem e atribui o resultado do risco. O médico humano decide então como proceder. Com quase 30%, a melhoria do câncer precoce descobre e literalmente salva vidas. Os provedores de serviços de saúde usam sistemas de IA para reconhecer o reconhecimento de imagens nos diagnósticos de 2017, mas os resultados dos principais estudos ainda estão para começar a aparecer.

O Google anuncia a lucratividade de seus anúncios de IA para pesquisar

A Alphabet anunciou seus três resultados em meses no início desta semana e está oculta entre outros resultados de boas notícias sobre os resultados de pesquisa da IA ​​do Google (chamados de exames de IA). Alguns observadores tinham medo do Google para encontrar o formato de anúncio de que marcas como novos resultados de IA ou que os anúncios em torno dos resultados canalizariam negócios regulares de negócios regulares do Google. Mas o Google já pode ter encontrado os formatos certos, porque os anúncios de IA são bem vendidos e lucrativos, dizem analistas. “Ficamos particularmente impressionados com o comentário da empresa no exame de IA da monetização, que é aproximadamente comparado à pesquisa tradicional, apesar de lançar apenas alguns meses atrás”, diz o analista de Equity Mornik Ahmed Khan em uma breve pesquisa.

Khan diz que o investimento da IA ​​do Google valeu a pena na seção de reforma da empresa na pesquisa do Google, que foi atualizada com a IA no último trimestre. O segmento de compra deu 13% mais ativos dos EUA em dezembro de 2024. Comparado ao mesmo mês do ano anterior. O Google também diz que as pessoas mais jovens atraídas pelos exames de IA acabam por usar a pesquisa regular no Google, e seu uso está aumentando com o tempo. “Essa dinâmica de AI -i -i -Google Pesquisa aditivos contrários à narrativa do mercado de que a IA generativa é a morte de uma pesquisa tradicional”, diz Khan.

O Google também anunciou que pretende gastar US $ 75 bilhões em despesas de capital durante 2025, muitas das quais irão para a nova capacidade de nuvem e infraestrutura de IA.

