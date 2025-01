A Phoenix Labs lança funcionários majoritários, 2 anos após o acordo Forte

A Phoenix Labs, uma fabricante de fazendas da Fae e Fae, demitiu a maior parte de sua equipe por dois anos depois de ser adquirida silenciosamente pelo Blockchain Forte.

O lançamento ocorreu um mês depois de lançar uma atualização impopular para o Duents on Steam, e pouco antes do segundo jogo ser criado para embarcar em uma abordagem antecipada, mostram comentários de funcionários divulgados nas redes sociais.

No post em Bluesky e LinkedInO Phoenix Labs anunciou que era “outro dia difícil nos laboratórios de Phoenix. Dizia -se que a empresa” tomou uma decisão difícil de se separar com a maioria de seus estudos como parte das mudanças infelizes, mas necessárias em nossos empregos.

A empresa anunciou que é apreciada pela influência das pessoas e, nas próximas semanas, compartilhará mais detalhes sobre o que isso significa para a Fae Farm.

Anúncio dos laboratórios de Phoenix.

Dauntless é um jogo de serviço ao vivo gratuito, enquanto a FAE Farm é um jogo de primeira linha com um multiplayer online. Relatou um desenvolvedor de jogo No restante do estúdio, depois que o Forte Labs ganhou silenciosamente em 2023, sem anunciar uma mudança de propriedade.

O Awakening Atualize para Duents foi criticado pelos jogadores por seu novo aplicativo no aplicativo e perder o progresso anterior. O jogo agora tem críticas negativas esmagadoras no Steam. O Phoenix Labs era de propriedade do Singapura Garena, uma editora de bombeiros gratuita da Sea Ltd. Em 2023, Garen largou a empresa e a Phoenix Labs já havia demitido 160 pessoas após o acordo Forte.