A política comercial e de imigração de Trump inventou a preocupação com a inflação na reunião do Fed, os registros mostram

As propostas iniciais da política do presidente Donald Trump causaram preocupação nas reservas federais em maior inflação, e as empresas disseram ao Banco Central dos EUA que geralmente se espera que aumente os preços que passarão pelos custos dos dias tarifários de importação após a inauguração de 20 de janeiro de Trump.

Os participantes de uma reunião do Banco Central dos EUA de 28 a 29 de janeiro “geralmente apontaram riscos avançados nas aparições da inflação”, não em risco de mercado de trabalho, de acordo com as atas da reunião, publicadas na quarta -feira. “Em particular, os participantes citaram os possíveis efeitos de possíveis mudanças na política de comércio e imigração, o potencial de desenvolvimento geopolítico de interromper a cadeia de suprimentos ou um custo familiar mais forte”.

Embora eles ainda acreditem que as pressões de preços continuarão a facilitar, “outros fatores estão listados como o potencial de interromper o processo de desinflação”, afirma o registro, incluindo o fato de que “contatos de negócios em vários distritos (Fed) indicaram que isso Eles indicaram que as empresas tentariam transmitir aos consumidores de custos de entrada mais altos que resultam de tarifas em potencial.

Os participantes também notaram que algumas medidas eram expectativas de inflação, o que é uma preocupação fundamental para o Fed, “aumentou recentemente”.

Os mercados financeiros mudaram um pouco após os registros divulgados, e as taxas de juros futuras indicam que Fedov provavelmente será o primeiro, e talvez apenas uma diminuição na taxa de 2025 em julho.

Os irmãos da política na reunião do mês passado concordaram que deveriam ser taxas de juros estáveis ​​até ficar claro que a inflação, principalmente para parar desde meados de -2024, cairá com segurança ao objetivo do Banco Central de 2%.

A equipe do Fed já mudou suas perspectivas em uma reunião de 17 de dezembro a 18 de dezembro para mostrar o crescimento mais lento esperado e uma inflação maior com base na “suposição de postura” sobre os prováveis ​​procedimentos de Trump quando ele iniciou seu segundo mandato na Casa Branca. O presidente começou a fornecer detalhes em seus primeiros dias no poder, incluindo os 25% propostos das tarifas no Canadá e no México e o bloqueio da fronteira EUA-México.

O Fed manteve sua taxa de juros de referência no intervalo atual de 4,25% -4,50% em uma reunião no mês passado, e as autoridades disseram desde então que não estão correndo para reduzir as taxas até que sejam inflação mais seguras, não cairão ao objetivo de 2 % com níveis de corrente cerca de meio ponto percentual acima desse nível.

Compreender a influência das políticas de Trump se tornou a parte central dessa discussão.

No segundo sinal de que a política fiscal pode influenciar a decisão do banco central, os atas disseram que os doadores de políticas “diferentes” perceberam que poderia ser apropriado considerar desacelerar ou fazer uma pausa na redução constante do balanço à luz do ” Dinâmica do teto da dívida “.

Atualmente, o financiamento federal dura após o dia 14 de março e os legisladores terão que agir no verão para aumentar sua dívida superior ou arriscar não -países.

As autoridades do Fed usaram a reunião de janeiro para iniciar o que se espera ser uma revisão multi -meses da política do Banco Central, incluindo o potencial foco da auditoria no risco de economia quando a taxa de juros de referência estiver próxima do nível zero.

Eles também deixaram claro que não mudariam seu compromisso com uma meta de inflação de 2% ou para alcançar o máximo emprego.

Espera -se que o exame seja concluído até o final do verão, afirma o registro.

-Como Schneider e Ann Saphir, Reuters

