A produtividade de hacks que não causam combustão

Na semana passada, em um artigo para Uma empresa rápida, A autora e diretora executiva tecnológica Rebekah Bastian escreveu sobre por que ela não lê livros de produtividade. A grande maioria desses livros foi escrita por homens que não transmitem a maioria de suas funções parentais, diz ela.

“Como tantas mulheres que trabalham, eu carrego uma parte significativa do ‘segundo turno’ em casa: cozinhar, ajuda para a lição de casa, rotina durante o sono e apoio emocional geral”, escreve ela. “Um grande momento contínuo para o qual esses autores estão contando-foi que eram 5 da manhã” Holy Hours “ou Mini-Sabutik para reiniciar a criatividade-apenas em minha vida não existe. Se eu tentasse seguir o conselho deles , Eu me prepararia para o fracasso ou a combustão.

Bastian discute alguns dos hábitos sustentáveis ​​que ela incorpora em sua vida, incluindo multitarefa quando apropriado. Embora a fixação para maximizar a produtividade possa levar à combustão, existem maneiras razoáveis, como essa, para tentar fazer mais por menos tempo:

Abraçar ‘não’

Às vezes, a melhor maneira é abrir espaço para o que você deseja ou precisa fazer é rejeitar as opções que não progridem em seus objetivos. Obviamente, isso não funciona para todas as situações – às vezes todos temos que baixar projetos que não queremos fazer.

Mas ainda vale a pena praticar para fazer uma pausa antes de concordar com novas tarefas, escreve Mikaela Kiner, fundadora e diretora executiva Uniquelyhr. “Às vezes é útil perguntar” se eu estiver não Será importante por três semanas, três meses, daqui a três anos? “, Diz Kinner.”

Dê a vantagem de criatividade e descanso

“Enquanto estivermos correndo em nossos empregos, rompemos as infinitas listas de obrigações e fugindo da reunião para as reuniões, olhos vidrados da natureza irritada de nossa vida diária, muitos de nós acreditamos que precisamos trabalhar dessa maneira, pois devemos trabalhar Para merecer um feriado “, escreve Katina Bajaj, co -fundadora e o principal benefício do oficial de sopa.

Mas os atrasos são cruciais para a felicidade e bem -estar, ela diz. “O antídoto para a nossa natureza” produtiva “é simples, mas muitas vezes é esquecido. É crucial acordar uma parte de nós mesmos que deslumbramos para existir em um carro: nossas mentes criativas naturais”.

Caros projetos criativos e prioridade de descanso ajudam você a passar um tempo trabalhando mais produtivo, diz Bastian. “Hobbies criativos – como artes aéreas ou projetos de arte – também são produtivos porque nutrem minha saúde mental. E o feriado é produtivo porque complementa a energia necessária para aparecer completamente nos negócios e na vida. “

Fonte