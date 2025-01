A publicidade no Super Bowl atinge um novo disco, diz Fox

Prepare -se para atacar anúncios cheios de celebridades, doces animais e marcas durante um intervalo em ação no Super Bowl 59, 9 de fevereiro, quandoPhiladelphia Eagles enfrenta os chefes de Kansas Cityno Caesars Superdome em Nova Orleans.

Anheuser-Busch, Meta, PepsiCo, Frito-Lay, Taco Bell, Uber Eats e outros vencerão para vencerMais de 120 milhõesEsperava -se que os espectadores se adaptassem à transmissão da Fox e através da transmissão livre livre no tubo.

A demanda pelo espaço de publicidade foi forte este ano, disse Mark Evans, vice -presidente executivo da FOX Sports Anúncio, e o espaço de anúncio esgotado em novembro e uma lista de espera para comerciantes que estavam prontos para ocupar o espaço de todos que tiveram puxado para fora.

Parece que muita demanda elevou os preços no recorde, com vários lugares de publicidade supostamente economizando um recorde de US $ 8 milhões e até US $ 8 milhões mais um mais de 30 segundos. A Fox se recusou a comentar um certo preço por 30 segundos, o que pode variar dependendo da instalação e de outros fatores. Mas, no convite de ganhos em novembro, o diretor executivo Lachlan Murdoch disse que o espaço de publicidade estava esgotado a um “preço recorde”. No ano passado, um lugar de 30 e segundos foi para cerca de US $ 7 milhões.

O Super Bowl é um ingresso quente para anunciantes porque o público ao vivo é muito grande. Ano passado,123,7 milhões são estimadosSegundo Nielsen, os espectadores se adaptaram ao jogo.

Evans disse que a combinação de categorias de anúncios envolve principalmente os suspeitos usuais: bebidas, lanches, empresas tecnológicas e empresas de telecomunicações. Ele se concentrará na IA em vários anúncios, disse ele, e um pouco mais de empresas farmacêuticas anunciadas este ano.

Uma categoria que está abaixada são promoções e streamers de filmes. A segunda categoria tradicionalmente grande para o Super Bowl, os fabricantes de carros, principalmente depois de um ano difícil no setor, e apenas as marcas de Jeep e Ram da Stellantis anunciaram a apresentação.

California incêndio em janeiroEla liderou o jogo menos previsível do que o habitual. A fazenda estadual retirou -se da publicidade planejada para se concentrar em incêndios. E alguns outros anunciantes enfrentaram atrasos na produção. Mas Evans disse que a acomodação está localizada sempre que possível.

“Essas são circunstâncias únicas … então, quanto mais amigáveis ​​somos possível para garantir que todos possam fazer o que precisam fazer”, disse ele. você ou ninguém em detrimento disso.

Espera -se que os anunciantes comecem a postar seus anúncios nos dias à frente do jogo. Um dos primeiros anúncios a estrear foi um anúncio da Budweiser, no qual ele continhaClydesdale Ždreb que ajuda a entregar cerveja.

Outra marca Anheuser-Busch, Michelob Ultra,Publicou seu anúncioComo mostrado por Willem Dafoe e Catherine O’Hara como covarde da bola de pickkleball.

O anúncio de Hellmann faz Meg Ryan e Billy CrystalRetorne à cena de Katz reprise em “Quando Harry Met Sally”.

Este ano está cheio de teasers, de Uber come um teaser em que ele tocaCharli XCX e Martha StewartChris Hemsworth e Chris PrattuDesenhando copos inteligentes de meta.

– Mada Anderson, escritor de negócios AP

Fonte