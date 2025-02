A raiva fatal de Sna -o será um novo jogo de esports na Copa do Mundo de Esports

A Fundação da Copa do Mundo de Esports e a SNK japonesa anunciaram que trará uma raiva fatal: o jogo de luta da cidade dos lobos na Copa do Mundo de Esports 2025.

As empresas anunciaram uma parceria de três anos que traz esperado Jogo de combate retrô de novos públicos. A primeira nova entrada no lendário jogo de combate em 26 anos se transformará na cena global de esports no maior jogo do mundo para jogos e esports em Riad, na Arábia Saudita.

De certa forma, não é uma surpresa porque o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é o principal acionista e SNK -Ai Copa do Mundo de Esports. Este contrato mostra que o fundo está trabalhando de maneira coordenada em seus esforços para jogar e esport. Mas, independentemente disso, o pêlo fatal ainda tem muitos fãs.

Citada pelo design de um gênero de jogo de combate, a Fatal Fury relacionará sua herança ao futuro dos esports, unindo sua atração clássica com a emoção do jogo competitivo moderno. O campeonato de EWC do clube desempenhará um papel importante na conferência do espírito competitivo de fúria fatal, introduzindo uma nova entrada de uma nova geração de jogadores e incentivando seu crescimento no estágio global de esports.

A parceria acelerará a fúria fatal: a cidade dos Wolves Debi nos jogos de competição, usando o cenário global da Copa do Mundo em Esports para apresentar uma franquia icônica em um novo público em todo o mundo.

A Fatal Fury atraiu a multidão no estande da SNK na exposição de Tokyo Game Show 2024.

“A Fatal Fury é a pedra angular da história dos jogos de combate, uma franquia que ajudou a queimar um espírito competitivo de arcade florescer nos anos 90 e preparou um cenário para a revolução do gênero”, disse Fabian Scheuermann, um grande empregado da Copa do Mundo de Esportsa. “Como os jogos de combate e os títulos retrô estão experimentando um renascimento global, alimentado pela nostalgia, profundidade e paixão competitivas destinadas à comunidade, estamos encantados com a parceria com o SNA nos próximos três anos para trazer esta série lendária para a etapa da Copa do Mundo de Esports . Juntos, queremos restabelecer o legado competitivo da fúria fatal, apresentando uma nova geração de jogadores e fãs, elevando seu lugar no mundo do esport e apoiando o crescimento de jogos competitivos como um esporte verdadeiramente global. “

A Fatal Fury da SNA, publicada pela primeira vez em 1991 no sistema Arcade Neogeo, fascinou os fãs por mais de três décadas. Garou: Mark Wolves, publicado em 1999, atuou como a mais recente edição da franquia, e a SNK anunciou recentemente uma nova edição, Fatal Fury: City of the Wolves, que será lançada em abril de 2025 – 26 anos após seu antecessor.

O jogo tem personagens como Terry Bogard, que também apareceram em outros jogos como Super Smash Bros. Rich Contagem de histórias, a franquia lançou mais extensões, adaptação e série de animação, consolidando sua herança na história dos jogos.

O SNK restaura a raiva fatal pela primeira vez após 26 anos.

Seu envolvimento na Copa do Mundo de Esports deve reviver seu espírito competitivo, ao mesmo tempo incentivando o crescimento global do jogo e inspirou a comunidade de brinquedos em todo o mundo.

“Essa parceria marca o ponto de virada histórico para a Fatal Fury, um título que é amado em todo o mundo há 30 anos, porque entrou em uma arena de brinquedos competitivos em comunicado”, disse Kenji Matsubar, CEO da corporação, em comunicado . “A Copa do Mundo de Esports fornece a plataforma perfeita para mostrar a herança permanente da franquia, ao mesmo tempo em que contratava uma nova geração de fãs, incluindo aqueles que assistem a grandes brigas ao vivo em Riyadh Arenama e nas telas ao redor do mundo”.

Em outubro passado, conversei com Matsubar sobre o renascimento da raiva fatal.

“Com a próxima edição da cidade dos lobos Em abril de 2025, essa colaboração insere o caminho de um futuro emocionante, misturando uma rica história da série com novos recursos incríveis “, disse ele”. Samurai Sandown, continuaremos a ser um mundo constante de esports nos anos que estamos encantados com a EWCF para dar uma experiência inesquecível de jogadores, fãs e membros da comunidade em todo o mundo.

Kenji Matsubar é o CEO da SNA.

O anúncio da Fatal Fury adiciona outro título valioso do cenário da Copa do Mundo de Multi -Year, juntando -se à prestigiada lista dos jogos mais populares do mundo que se estendem em vários gêneros, incluindo os atiradores da primeira pessoa, Mobas, Battle Royals, Strategy and Fighting Jogos, bem como um dos jogos mais impressionantes de todos os tempos: xadrez. Com a adição de fúria fatal, o evento 2025. Ele contém 20 torneios em 19 títulos de jogos e mais títulos que serão descobertos nas próximas semanas.

A Copa do Mundo de Esports 2025 unirá novamente as comunidades para jogos e esports em Riyadh, Arábia Saudita, para uma competição global que será coroada pelo próximo campeão da Copa do Mundo de Esports

O Campeonato de Clubes exclusivo no torneio de cruzamento e os jogadores recompensarão clubes e jogadores com pontos com base em seu sucesso nos jogos, circulando o melhor clube da última ordem como campeão do clube da Copa do Mundo na maior celebração de Esport.

O EWC 2024 inaugural apresentou 200 clubes e 1.500 atletas de elite de 100 países, competindo em 22 torneios em 21 jogos por um conjunto de prêmios de US $ 60 milhões. A competição de oito semanas e o festival atraíram 500 milhões de espectadores on -line e viram 2,6 milhões de pessoas