A receita do Q4 da AMD atingiu US $ 7,66 bilhões, que é de 24%, mas suprimentos de queda

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

A Advanced Micro Devices registrou uma receita de US $ 7,658 bilhões para o quarto trimestre, que é 24% antes do ano. No entanto, o preço das ações da AMD caiu nas negociações após o horário de trabalho por US $ 113,66, o que é uma queda em 4,89%.

A receita líquida foi de US $ 482 milhões no quarto trimestre que terminou em 31 de dezembro, o que é uma queda de 28% em comparação com US $ 667 milhões no ano anterior.

A AMD viu o segmento do data center de US $ 3,9 bilhões no trimestre, o que é 69% em comparação com um ano atrás. Foi incentivado pela CPU EPYC recorde e pela receita da GPU do Instinct – e a demanda é iniciar a rápida adoção da IA. Para 2024, a receita do segmento de data center foi um recorde de US $ 12,6 bilhões, um aumento de 94% em comparação com o ano anterior, incentivado pelos processadores AMD Instinct e Epyc.

A receita do cliente no trimestre foi de US $ 2,3 bilhões, 58% em comparação com o ano anterior. A própria AMD esperava que o total do quarto trimestre atingisse US $ 7,5 bilhões em receita, mais ou menos US $ 300 milhões. Em novembro, a AMD anunciou que estava lançando 4% de sua equipe, ou cerca de 1.000 pessoas.

O segmento de jogo registrou uma receita de US $ 563 milhões, que é uma queda de 58% em comparação com um ano devido à menor receita que um semi-corpus. Essa renda vem principalmente da venda de receita da Xbox e do PlayStation Game Console.

Construído -Em receita de um segmento de US $ 923 milhões, que é inferior a 13% em comparação com um ano, pois os clientes continuaram a normalizar o nível de ação.

No primeiro trimestre de 2025. A AMD espera que a receita seja de aproximadamente US $ 7,1 bilhões, mais ou menos US $ 300 milhões. No meio da faixa de receita, isso está crescendo ano a ano, de cerca de 30% e uma queda consecutiva de cerca de 7%. A margem bruta sem GAAP deve ser de cerca de 54%.

“2024 foi um ano transformador para a AMD, porque fizemos uma renda anual recorde e ganhos fortes no comunicado”, disse a diretora executiva da AMD Lisa, em comunicado. “A receita anual do data center quase dobrou que a adoção do processador EPYC foi acelerada por mais de US $ 5 bilhões no instinto da AMD. Olhando para 2025, vemos oportunidades claras de crescimento contínuo com base na força do nosso portfólio de produtos e na crescente demanda por alto desempenho e cálculo adaptativo. “

“Fechamos em 2024 com um forte quarto trimestre, trazendo uma receita recorde por 24% em comparação com o ano e acelerando o alargamento, ao mesmo tempo que investimos agressivamente em IA e inovação para nos posicionar para crescimento e criação de valor a longo prazo”, disse O CFO da AMD Jean Hu, em comunicado.

Como observado, a AMD lançou cerca de 1.000 de seus 26.000 funcionários a partir de novembro. Isso foi cerca de 4% de sua equipe. O lançamento da AMD vem na época em que a AMD venceu firmemente a Intel no mercado de processadores x86. No entanto, a AMD também ficou em segundo lugar na transição de unidades gráficas (GPU) para aceleradores de IA em competição com a gigante gigante do mercado de chips AI Nvidia.

Mas a Mercury Research relata que a participação da AMD -O nos processadores do quarto trimestre contra a Intel agora é de 34%, drasticamente comparada a vários anos atrás.