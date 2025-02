A Sala 8 do Grupo contrata um jogo de dev e líderes tecnológicos e consolida marcas

Sala 8 Grupos Ele disse que fortaleceu sua estrutura de negócios combinando várias marcas de jogo e contratando novos líderes para o desenvolvimento e a tecnologia.

Dragons Lake e Solid Bash Brands Consolid estará sob a marca da sala 8. Para 2025, o grupo 8 Grupo deseja ser um parceiro estratégico final no desenvolvimento de jogos externos.

A empresa estabeleceu novas soluções tecnológicas e desenvolvimento de jogos, melhorando sua oferta e experiência em liderança. Essa alteração indica uma mudança estratégica do acesso para a plataforma na parte do desenvolvimento da parceria móvel e PC/console, ajustando as soluções adaptadas para resolver desafios específicos.

O grupo 8 disse que a nova oferta de desenvolvimento e tecnologia atenderá às necessidades evolutivas da indústria de jogos.

A empresa contratou Guillaume Carmon como vice -presidente de jogos e Yann Le Tensorer como VP Technology.

Para a tecnologia, o grupo 8 fornece serviços como otimização de desempenho, transmissão, rede e multiplayer, infraestrutura auxiliar e câmbio, desenvolvimento de comportamento da IA ​​e desenvolvimento de realidade virtual.

Com o desenvolvimento de jogos, a experiência da empresa inclui prototipagem, design de nível ocasional, desenvolvimento de recursos completos, desenvolvimento completo de jogos, DLCs e extensões e suporte ao LiveOP.

“Por 13 anos, trazemos nossa experiência criativa e técnica no desenvolvimento de jogos, tecnologia, arte, trailers e controle de qualidade para alguns dos maiores títulos TIPP e duplos”, disse Anna Kozlova, a 8ª diretora executiva do grupo, em um declaração. “Nossas equipes ajudaram o design de projetos premiados e franquias icônicas-a indústria nunca permanece, nem nós. Essa mudança não está apenas na expansão de nossa oferta; Trata -se de garantir a entrega de soluções impecáveis ​​e finais que realmente apoiam nossos parceiros em todas as etapas do desenvolvimento. “

Carmon é um excelente poder executivo, com um impressionante mandato de 14 anos na Ubisoft. Foi promovido ao vice -presidente de jogos. Carmon liderou uma equipe de mais de 300 na Ubisoft Montpellier, desempenhando um papel importante no desenvolvimento de estudos icônicos de IP. Em seu papel aprimorado, a Carmon se concentrará na oferta criativa da empresa, melhorando a qualidade da produção e lançando as iniciativas estratégicas da empresa para garantir resultados excepcionais do projeto.

A Tensorer fundou anteriormente o Game Studio Tiwak e atuou como consultor independente, oferecendo diretrizes estratégicas e tecnológicas a empresas como a Ubisoft, Take-Two, Giants Software e Kalypso Media Group.

Com ótima experiência em Topo Tecnologia e Liderança do Projeto, Yann liderará as iniciativas tecnológicas para a iniciativa tecnológica do grupo, com foco na otimização dos oleodutos de produção, incentivando a criatividade e melhorando os esforços de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento.

Os grupos da Sala 8 Solid Bash e Dragons Lake Brands Consolid serão chamados de grupo da sala 8. Na prática, sua oferta continuará como parte das soluções tecnológicas e de desenvolvimento de acordo com uma estrutura de negócios combinada. Com essas mudanças, a empresa incentiva a maior cooperação multi -funidade e oferece um pacote abrangente de soluções de parceiros.

“À medida que a indústria se desenvolve, fortalecemos nossa liderança e estrutura operacional para melhor atender nossos parceiros. Com Guillaume como vice -presidente da Games e Yann como VP Technology, fortalecemos nossa dedicação à excelência e na execução criativa e na inovação técnica “, disse Julien Prux, CEO do grupo da sala 8, em comunicado.

A empresa existe desde 2011. Ela colaborou com a Microsoft, Nintendom, Ubisoft, Sony, Gameloft, Take2, EA e muito mais. A empresa ajudou a criar jogos, incluindo Call of Duty, Diablo, Assassin’s Creed, Star Trek, The Walking Dead, Doctor Who e muitos outros.