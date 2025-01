A seção DJT salta 10% para a nova fintech verdade.fi como Trump quer entregar para fãs de criptomoeda e bitcoin

Trump Media (NASDAQ: DJT) As ações saltaram mais de 10% na quarta -feira de negociações matinais nas notícias que se expandiram para serviços financeiros, lançando a verdade.fi, que incluirá Bitcoin e outros Moeda Cripto, Fundos Trags na Bolsa de Valores (ETF) e contas gerenciadas separadamenteentre outros veículos de investimento tradicionais.

A Charles Schwab Brokerage Company gerenciará os fundos que são executados com um investimento inicial de até US $ 250 milhões. Charles Schwab disse Uma empresa rápida Como regras, isso “(não) não comenta as atividades atuais ou ex -clientes”.

Trump Media and Technology Group Corp. (TMTG) A empresa controladora de plataformas de mídia social é verdadeira plataformas sociais e para transmitir vídeos da verdade+, na qual o presidente Donald Trump tem uma participação majoritária. A Companhia prevê que essa verdade. Os produtos e serviços, incluindo, incluindo mais veículos de investimento, serão apresentados em 2025.

“Truth.fi é uma expansão natural do movimento social da verdade”, disse o diretor executivo e presidente Devin Nunes Ua declaração. “Começamos com a criação de uma plataforma de mídia social de língua livre, adicionamos um serviço de TV de streaming ultra rápido e agora estamos nos mudando para produtos de investimento e finanças descentralizadas”.

“O desenvolvimento de veículos de investimento americano é outro passo em direção ao nosso objetivo de criar um forte ecossistema através do qual os patriotas americanos podem ser protegidos de ameaças constantemente presentes ao cancelamento, censura, violação de degradável e privacidade que cometeram grandes empresas de tecnologia e wake”, acrescentou Nunes.

A notícia chega ao quinto de mais bilhões de dólares do presidente Trump O mesmo cantoque fez sua estréia pouco antes de jurou seu segundo mandato; novo Comando executivo promove criptomoedas; E a escolha de vários Legisladores “pró-Cristo” Congresso – todos incentivaram um aumento no preço das criptomoedas, especialmente o Bitcoin, bem como as preocupações com o presidente Conflito de interesses Enquanto ele segue seus interesses comerciais pessoais enquanto ele estava no cargo.

Enquanto isso, a plataforma de streaming da Trump Media+ relatada Perda de US $ 19 milhões No terceiro trimestre devido a honorários legais e custos relacionados a esse contrato de eletricidade, de acordo com Reuters.

Terça -feira anunciou o conselheiro de Trump e Ally Elon Musk dele As plataformas de mídia social entrariam em serviços financeiros, uma parceria com a Vis em uma carteira digital e um serviço de pagamento por pares que permitiria aos usuários mover fundos entre suas contas bancárias e uma carteira digital em tempo real, semelhante a Venmo ou Zelle.

