A Starbucks dá um passo em direção à sustentabilidade com novas xícaras compostáveis

A Starbucks sacode as coisas com uma nova abordagem de suas xícaras de bebida gelada. Em vez do plástico transparente habitual, muitos locais agora servem bebidas de gelo em xícaras frias – um grande passo para reduzir os resíduos de plástico.

Switch foi feito oficialmente em 11 de fevereiro em 14 países, De acordo com Fox Job. O porta -voz da Starbucks confirmou que a empresa “mudou para xícaras e tampas compostas comercialmente como parte de nossos esforços para reduzir o desperdício e a satisfação das demandas no mercado local”.

Atualmente, cerca de 580 lojas fizeram uma mudança, o que é apenas uma pequena parte dos mais de 17.000 locais da Starbucks nos Estados Unidos, mas se você pegou café gelo na Califórnia, Washington, Havaí, Minnesota, Arizona, Novo México, Massachusetts, Michigan , Maryland, Connecticut, Virgínia, Carolina do Sul, Colorado ou Geórgia, você pode notar novas canecas em ação.

A Starbucks explicou o objetivo de novas xícaras, que são redesenhadas com uma tampa vaga, Em uma nota em seu site Chamado “Um copo melhor para todos”.

“Estabelecemos uma meta ambiciosa para que nossas xícaras sejam 100% de compostagem, reciclada ou para uso múltiplo; obtido de 50% dos materiais reciclados; e fez com que a fonte fóssil 50% menos virgem realizada até 2030. Nos EUA e Canadá, desenvolvemos uma xícara fria sustentável e acessível, feita com 10-20% menos plásticos, apenas de uma maneira que impulsionamos a inovação de embalagem única. “

A cadeia também mencionou outras maneiras que age sobre sustentabilidade, como o uso de “para o” para o “para aqui”, são xícaras e copos para café que podem ser usados ​​para pedidos consumidos na loja e canecas pessoais. A marca também explicou que ela testa múltiplas canecas em mais de 30 mercados. “Por exemplo, em Petalums, na Califórnia, pilotamos o programa que se remele faz uma opção de bebida padrão em toda a cidade”, afirmou.

De acordo com dezembro de 2024 CBS News ReportCerca de seis milhões de bebidas frias da Starbucks são vendidas todos os dias, aumentando cerca de 2,2 bilhões de copos de plástico por ano. Em abril, A Starbucks anunciou A invenção de novos óculos frios e explicou que eles poderiam remover 13 milhões de libras de resíduos de plástico – a maioria dos quais acaba em aterros sanitários.

Os movimentos de redução de resíduos, é claro, são bons para o meio ambiente. Mas as canecas da Starbucks sempre foram um problema com um botão quente. Sejam esses desacordos em torno dos esforços de design de férias ou retorno devido ao esforço de sustentabilidade, as mudanças raramente passam despercebidas e desta vez elas não têm. Usuários de mídia social Eles criticaram rapidamente Novo design de composto, especialmente uma nova capa. “Tentar engolir espuma fria através deles é horrível”, disse um usuário do Reddit. “A tampa tem um sabor e textura incomum, e o buraco é muito pequeno.”

Muitos clientes compartilharam o insight de que preferem ver sua bebida antes de consumi -la, especialmente as bebidas para camadas, ou que se imaginam estar esteticamente confortáveis. E vários comentários apontaram para o fato de que os tiktokkers seriam difíceis de mostrar sua bebida em xícaras novas, que não foram observadas. “Não há mais bebidas de Tittor. Não posso beber uma bebida se estiver escondida”, reclamou o comentarista.

Embora a mudança certamente seja perceptível no Tiktoca, como a publicação de críticas de alimentos e bebidas é uma festa popular maravilhosa, muitos clientes aplaudiram com esse movimento. Porque, embora o copo não esteja claro, o impacto ambiental é seguro. “Eu sou a favor disso. Acho que precisamos de mais xícaras de papel e menos plástico “, escreveu um cliente. O outro ecoou o sentimento, escrevendo:” Se isso significa uma redução dramática na quantidade de xícaras de plástico, todos devemos nos alegrar.

