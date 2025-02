A Starbucks liberou 1.100 trabalhadores e cortou essas 13 bebidas no meio de vendas fracas

A Starbucks liberou 1.100 trabalhadores e cortou essas 13 bebidas no meio...

A Starbucks planeja liberar 1.100 funcionários corporativos e eliminar centenas de posições abertas e não realizadas, disse o CEO Brian Niccol na segunda -feira.

Em um memorandoNiccol disse que os cortes removeriam a multiplicação “para criar equipes menores e mais rápidas”, e a empresa informará os funcionários que foram libertados ao meio -dia na terça -feira. Starbucks, que tem 16.000 funcionários corporativos, disse que os cortes não influenciarão Funcionários em cafés.

“Acreditamos que essa é uma mudança necessária para posicionar a Starbucks para o sucesso futuro”, disse Niccol em declaração. “Nossa intenção é agir de maneira mais eficaz, aumentar a responsabilidade, reduzir a complexidade e incentivar uma melhor integração”.

Ações gigantes de café (NASDAQ: SBUX) subiu quase 2% nas notícias na segunda -feira ao meio -dia.

Como muitas cadeias de fast food e lojas de varejo, lutas da Starbucks declínio de vendas em uma loja Porque os clientes estão menos interessados ​​em bebidas com altos preços da cadeia. Os cortes acontecem apenas um mês depois que uma cadeia de café com sede em Seattl reverteu sua popular política de doações abertas, o que permitiu que qualquer pessoa sentasse em seus cafés ou usasse o banheiro sem comprar.

Niccol disse na semana passada em Wall Street Journal Ele planeja acelerar o tempo de espera e melhorar a ordem de celular.

Ele também disse que a Starbucks ofereceria menos menus no futuro. De acordo com Today.comA partir de 4 de março, essas 13 bebidas estarão além do menu da Starbucks:

Limonada de gelo matcha

Espresso Frappuccino

Caffè baunilha Frappuccino

Mocha de chocolate branco Frappuccino

Chip java Frappuccino

Frappuccino Chai Frappuccino Creme

CRème de fita de caramelo Frappuccino

Double Chocolate Chip Black Frappuccino

Creme de migalhas de chocolate Frappuccino

Crème de chocolate branco frappuccino

Chocolate quente branco

Café da manhã real para o café da manhã inglês

Amêndoas de mel branco plano

Em vez disso, a cadeia se concentrará nos favoritos dos clientes como o New Cortad e retornará nesta primavera, Ice Cherry Chai e bolso de frango Jalapeño.

