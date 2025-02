A startup da IA ​​francesa Mistral lança o App Mobile Le Chat para o iPhone, Android – pode tirar o Enterprise Eye da Deepseek?

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Embora o mercado de IA parecesse ter desmoronado em torno de Deepsek e Openi nos últimos dias, é claro que existem muitas outras equipes de grandes engenheiros que encontram grandes modelos linguísticos (LLMs) que valem a pena ver como usuário ou empresa que desejam usar o mais recente e maior.

Pegar O Mistral que você temA startup francesa que ganhou títulos antes mesmo de lançar um financiamento recorde de sementes para a Europa de US $ 640 milhões, que treinou e lançou silenciosamente um código aberto e modelos de propriedade para consumidores e empresas.

Embora o aumento da nova ressonância e dos agentes tenha dominado recentemente as paisagens de IA, o Mistral ainda está se posicionando como uma alternativa sustentável ao OpenAi ChatGPT do ChatGPT, especialmente para aqueles relativos à privacidade e à segurança dos dados.

Hoje Mistral finalmente começou sua própria versão móvel gratuita de seu Chatbot le chat para iOS e AndroidComo novas empresas para infraestrutura privada e plano pro -no valor de US $ 14,99 por mês, a medida sugere que a IA Mistral está em pressão harmonizada para convencer as empresas de que existem alternativas valiosas para a Deepseek e Openi.

O Le Chat da Mistral oferece aos líderes de negócios ferramentas de IA que se integram a ambientes corporativos, opera com desempenho rápido e envia alguns clientes no cinema para alguns clientes, ao contrário do DeepSek.

Mistral tem como alvo o consumidor e os negócios com novas edições inteligentes

A última introdução da IA ​​Mistral chega em um momento em que as empresas estão avaliando cada vez mais os parceiros de IA com base na privacidade de dados, segurança e flexibilidade de implementação.

O lançamento do Le Chat, que permite que as empresas implementem assistente em infraestrutura privada, SaaS ou nuvem privada virtual (VPC), sugere que o Mistral tem como alvo os mesmos usuários corporativos que anteriormente consideraram clauding de GPT-4 aberto ou anthropina, mas você deseja mais controle sobre o excesso de dados e modelos.

A estratégia de Mistral reflete um movimento recente de Deepsek, uma empresa de IA chinesa que lançou Deepseek-R1, um poderoso modelo de explicações que oferece oportunidades e desempenho semelhantes ao modelo “O” do Openi (O1, O1-Dom, O3-Mom agora o3 Completo a seguir em breve), mas em uma fração de perdido (30 vezes mais barato para usuários empresariais que o Openi O1).

No entanto, a expansão da Deepseek no Ocidente está cheia de preocupações de privacidade e segurança relacionadas aos atos de retenção de dados chineses e censura. Alguns analistas fizeram perguntas sobre se os modelos de IA desenvolvidos pelas empresas chinesas poderiam se submeter aos regulamentos de Pequim sobre abordagens de dados, o que incentivou as empresas a continuar cautelosamente ao integrar esses sistemas.

Para preocupações com as empresas em que seus modelos de IA processam e armazenam dados, a infraestrutura não renome do Le Chat pode ser um ponto de venda importante. Ao contrário do Deepseek, que opera na estrutura legal chinesa, a IA Mistral é uma empresa européia com sede na França, Sujeito a atos de privacidade de dados da UE (GDPR), não a Lei Chinesa sobre Segurança Cibernética ou Lei sobre Proteção de Dados Pessoais (PIPL).

A IA Mistral aposta que os benefícios do bate -papo também o ajudarão a se destacar.

O aplicativo móvel é lançado pelos mais recentes modelos de IA de modelos de baixo cartão, que, de acordo com Mistral, permitem “respostas flash”-um significado que cria respostas a uma velocidade de até 1.000 palavras por segundo.

Além da velocidade, o LE Chat difere integrando a pesquisa e a compra da Web em tempo real com a mídia jornalística e de mídia social, permitindo respostas com base em fatos, não dependendo apenas do conhecimento pré -treinado.

Por esse motivo, o LE Chat é uma alternativa potencial às empresas que exigem mais atualizadas, a IA do Insights com base em evidências, não dados sobre modelos estáticos.

Para as empresas, o LE Chat também inclui:

• • Um intérprete do código: Ativa o desempenho dos scripts, cálculos científicos e visualização de dados.

• • OCR e o processamento de documentos: Reconhecimento significativo óptico no setor (OCR) para PDFs, tabelas de orçamento e até imagens complexas ou de baixa qualidade.

• • Para gerar fotos: O Ultra Flux Flux Ultra é lançado, permitindo a criação de conteúdo fotorrealista.

Compreensão dos preços abertos e antropia

A IA Mistral também usa uma abordagem diferente dos preços em comparação com os concorrentes.

Enquanto o Openi cobra US $ 20 por mês pelo ChatGPT Plus e o Anthropic’s Claude tem preços diferentes com base no limite de token, o plano profissional do LE Chat começa a partir de US $ 14,99 por mês.

Além disso, a maioria dos recursos – incluindo os modelos mais recentes, a transmissão de documentos e até a criação de imagens – são gratuitos, com limitações apenas para usuários de energia.

Para as empresas que estudam a adoção em toda a equipe, a equipe do LE Chat fornece suporte prioritário, empréstimos combinados de cobrança e integração, enquanto a implementação das empresas permite que as empresas usem seus próprios modelos de IA adaptados adaptados às necessidades de sua organização.

Uma comparação rápida prática

Baixei e testei o aplicativo IOS de Chat do Mistral no meu iPhone, enquanto escrevia e editava esta peça, e comparando algumas das minhas instruções com o meu AI AI padrão, o Chatgpt do Openai, que aciona o GPT-4O.

O LE Chat era geralmente mais rápido em suas saídas que o ChatGPT, mas suas capacidades de criar florestas de florestas negras não foram surpreendentemente apegadas à minha consulta como um link de chatgpt embutido para o Dall-e 3 Openi-E, que agora é de 5 meses, que agora é de 5 meses, que agora tem 5 meses de idade e quase não -oT -O -ATT.

Além disso, a conexão de pesquisa na web do OpenAI forneceu uma variedade mais rica de fontes que o LE Chat, negligenciado pela AFP, francês, mas publicando saída em inglês e um serviço de arame que é Mistral Em parceria com a volta em janeiro de 2025.

Veja algumas das minhas comparações de Le Chat e Chatgpt abaixo.

Gato:

Chatgpt:

Gato:

Chatgpt:

A competição de IA ainda está aprimorada

O lançamento do LE Chat enfatiza uma mudança mais ampla no setor: embora o OpenAI e os Anthóps permaneçam dominantes, as empresas são avaliadas ativamente por provedores alternativos de IA que oferecem melhores preços, oportunidades de implementação mais flexíveis e dados mais claros sobre a privacidade de dados.

Com Deepsek, confrontado com a supervisão de seus dados chineses e o Openi, que lidam com os desafios atuais da adoção de empresas, posicionamento europeu, desempenho rápido e preços competitivos da IA ​​Mistral podem fazer a escolha cada vez mais atraente para empresas que desejam integrar assistentes de IA em seu trabalho.

Para as empresas que se aplicam às suas opções de IA, a mais recente iteração do LE Chat é um sinal de que o começo sustentável de não-SU aparece, a IA não-Kineska AI Alternative-I quer estar na vanguarda dessa mudança.