A Suprema Corte de Gibraltar congela US $ 450M para brincar em lutas legais de jogos prontos

Pronto Makers Inc. Ele disse que havia conquistado uma vitória legal contra seu ramo da Ready Maker Ltd. (Gibraltar) Quando a Suprema Corte de Gibraltar emitiu congelamento nos tokens Web3 emitidos pela filial.

O comando impôs uma ordem de congelamento abrangente em fevereiro de 2025, exigindo preservar mais de US $ 450 milhões em tokens de recursos – apresentando mais de 46% do suprimento máximo de token circulante, disse o Ready Makers Inc. em um comunicado de imprensa.

Em 11 de fevereiro de 2025. De acordo com esta ordem, mais de 439 milhões de ativos digitais foram transferidos para um guardião que foi nomeado tribunal.

O Tribunal de Gibraltar, com o objetivo de preparar (Gibraltar) Limited, que atua como uma rede de brinquedos, e inclui 150,4 milhões de tokens que foram reivindicados para jogos prontos e seus investidores, além de mais de 300 milhões de tokens que são mantidos em notas operacionais da Gibraltar .

A Ready Makers Inc., fundada por David S. Bennahum, disse que essa ação é baseada em uma vitória anterior dos jogos prontos no tribunal do chanceler em Delaware, que aprovou uma ordem de ramificação temporária em 3 de janeiro de 2025. Ready Gibraltar para renovar a abordagem do jogo do jogo “para a infraestrutura tecnológica crítica.

Procedimento Legal Ready Makers Inc. Em Gibraltar, ele tenta recuperar o controle da Ready Maker (Gibraltar) Limited, que está pronta agora fundada em 2022 como um veículo de propósito especial para iniciar um token $ play. O nome do processo de Christina Macedo, ex -oficial de operações da Ready Manufacturers, como réu, alegando que ela violou os acordos de confiança ao reivindicar uma propriedade pessoal de Gibraltar e sua propriedade, incluindo um token de brinquedo, desenvolvido por tecnologia e investidores prontos fabricantes e investidores financiando financiamento. Pedimos a Maceda para comentar.

“O Ready Gibraltar criou o Ready Us, usando nossa propriedade intelectual e milhões de financiamento para investidores, para servir como nosso veículo de lançamento de token”, disse o fundador Bennahum, fundador da Ready Games. “O Comando do Tribunal de Gibraltar é um primeiro passo significativo para devolver o controle apropriado do Ready Gibraltar aos seus interessados ​​legais e garantir que o ecossistema da peça peça de peça obras que seja originalmente destinada aos benefícios do proprietário de alcea”.

“O Bitkraft suporta totalmente esse procedimento legal para proteger os interesses das partes interessadas de Ready e espalhar o ecossistema de brinquedos da Web3”, disse Scott Rupp, parceiro geral do Bitkraft Ventures Foundher. “A intervenção do Tribunal de Gibraltar, após a ordem do Tribunal de Delaware, mostra que os tribunais internacionais reconhecem a natureza séria da reivindicação de Ready sobre seu IP e propriedade digital e propriedade de um Gibraltar pronto. Essas proteções são essenciais para manter a confiança e o gerenciamento adequado no setor de jogos no Web3. “

Jogos prontos, apoiados por investidores ilustres, incluindo Bitkraft Ventures, Presidente Interativo Take-Do-dois, Strauss Zelnick, Comcast Ventures e investidor angelical Jason Calacanis, levantou US $ 8,5 milhões para desenvolver tecnologia que permitiu os jogos de integração de blockchain para os jogos existentes.

O comando Gibraltar do tribunal também impede qualquer tentativa do fabricante regular ou pronto Gibraltar ou token $ play, fornecendo proteção adicional da propriedade intelectual, propriedade e ativos digitais.

Pronto Makers Inc. Eles foram apresentados em Gibraltar Keith Azopardi KC e Kelly Power da TSN Law, Au Delaware Ali Moji e Robert C Gianchetti, da Covington & Burling LLP.

Pronto Makers Inc. Foi fundada em 2016 e atua como jogos prontos e desenvolve tecnologia que permite que os editores de jogos integrem os recursos de blockchain nos jogos existentes.