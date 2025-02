A surpresa do Openai, uma nova maneira de trabalhar uma “pesquisa profunda” com o movimento O3 mostra o poder do agente da IA

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Caso você tenha perdido a favor de Prêmio Grammy ontem à noiteOpenii surpreendeu o mundo na noite de domingo com o anúncio de seu novo ”Pesquisa profunda“Modalidade, agente de IA disponível para o assinante Chatgpt Pro (200 USD/mês) concebido para salvar as horas das pessoas explorando, bem,” Deep “e Web amplamente amplo para dias de tópicos e compilar um relatório sobre qualidade profissional em domínios de negócios especializados para Ciências dos Negócios, Medicina, Marketing e muito mais.

Os clientes Chatgpt Pro (e em breve, ChatGpt Plus, Team, Enterprise e EDU) poderão acessar pesquisas profundas clicando na opção abaixo da fita rápida de entrada/componente na parte inferior do site e no aplicativo ChatGPT.

Sam Altman, CEO da Openi descreveu um recurso em uma fileira de postagens em seu Conta pessoal na rede social x Como “como uma superpotência; especialistas sob demanda!”

A pesquisa profunda é baseada na série de modelos de explicação de abertura, especialmente usando o modelo completo de O3 (um modelo menor e menos poderoso e menos poderoso, O3-DOM, acabado de ser lançado na sexta-feira). O modelo completo do O3 pode analisar as enormes quantidades de informações e integrar o texto, o PDF e as imagens na análise coesa.

Em um Dream ao vivo postou no YouTube E disponível para reencontrar a pedido, Mark Chen, chefe de pesquisa de Frontiers da Openi, explicou que “um modelo de exploração profundo que funciona em uma etapa múltipla na Internet. Ele revela o conteúdo, sintetiza o conteúdo e as razões desse conteúdo, ajustando seu plano e revelando cada vez mais informações. “

Chen enfatizou ainda a importância da inovação para a visão Openii: “Este é o núcleo de nossa jornada AGI. Nossa aspiração final é um modelo que pode descobrir e descobrir novos conhecimentos para si. “

O início de pesquisas profundas denota outras nos agentes oficiais do Openi após o lançamento de um operador que controla o cursor no início deste mês. E jOshua Achiam, chefe da missão da missão para Stargate Command no OpenAi, escreveu em xAmbos os modelos podem ajudar a definir melhor o conceito de “agente de IA” – expressão popular, mas pouco clara nos dias de hoje, entre as empresas – significativamente fora da empresa ou esses casos de uso específicos.

“Sinto que o termo” agente “vagou por algum tempo com um deserto”, achaim escreveu. “Ele não tinha fundamento ou exemplos para apontar. Mas agentes como operadores ou pesquisas profundas dão alguma forma a esse conceito. O agente é um objetivo geral de um ou mais trabalho de ferramenta”.

A pesquisa profunda do OpenAI alcança um novo resultado mais alto no último exame da humanidade “AI Benchmark

Pesquisas profundas estabeleceram novos benchmarks para precisão e explicação.

Isa Fulford, membro da equipe de pesquisa do Openai, dividida no YouTube Livestraam para obter um “novo máximo de 26,6% da precisão” em “no” novo máximo “em”O último exame da humanidade“Um valor de referência de IA relativamente novo concebido como o mais difícil para qualquer modelo de IA (ou homem, tanto quanto este), abrange 3000 perguntas em 100 itens diferentes, como traduzir inscrições antigas em achados arqueológicos.

Além disso, sua capacidade de inspecionar a Web, a razão dinâmica e as alegações de fontes o separam com precisão das ferramentas anteriores da IA.

“O modelo está vestido usando extremo aprendizado de reforço em exames e explicações pesadas”, disse Fulford. “Ela aprendeu a planejar e tomar mais medidas, respondendo a informações reais e retiradas conforme necessário”.

A separação de pesquisas profundas é sua capacidade de lidar com tarefas que, de outra forma, tirariam pessoas ou até dias.

Durante o anúncio, Chen explicou que “a pesquisa profunda cria resultados que se assemelham a um trabalho de pesquisa abrangente e totalmente citado – algo que um analista ou especialista no campo poderia produzir”.

Aplicações e casos de uso

Os casos de uso para pesquisas profundas são tão diversas quanto influentes.

A conta oficial do Openi em X declarou que “ele foi construído para pessoas que fazem conhecimento intensivo em áreas como finanças, ciências, política e engenharia e a necessidade de pesquisas completas e confiáveis”.

Também parece valioso para os consumidores que buscam recomendações personalizadas ou conduzindo uma pesquisa detalhada de produtos, de acordo com exemplos que compartilham OpenAI em sua postagem oficial do blog sobre pesquisa profundaque inclui uma avaliação detalhada da melhor pesquisa de snowboard para alguém que poderia comprar.

Altman resumiu a versatilidade da ferramenta, escrevendo: “Experimente o seu trabalho mais difícil que só pode ser resolvido pela Internet e veja o que está acontecendo”.

A história do sucesso médico pessoal em pesquisas profundas

Felipe Millon, o governo do mercado de Openai, compartilhou um relato pessoal profundo de como a pesquisa profunda influencia sua família. Escrevendo em uma série de postagens em xEle descreveu a batalha de sua esposa com um câncer de mama bilateral e como a ferramenta AA se tornou um aliado inesperado.

“No final de outubro, minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama bilateral. Durante a noite, nosso mundo virou de cabeça para baixo”, escreveu Millon.

Após uma mastectomia dupla e quimioterapia, o casal enfrentou uma decisão crítica: se eu pediria ou não terapia com radiação. A situação estava cheia de incerteza, porque mesmo seus especialistas faziam recomendações contraditórias. “Para seu caso específico, ela está completamente na área cinzenta”, explicou Millon. “Nós nos sentimos presos.”

Analisando o acesso a pesquisas profundas, Millon decidiu transferir um relatório sobre a patologia cirúrgica de sua esposa e perguntar se a radiação seria útil. “O que aconteceu a seguir foi incrível”, escreveu ele. “Não apenas confirmou o que nossos oncologistas mencionaram – foi mais profundo. Citou os estudos que eu nunca ouvi e adaptei quando adicionamos detalhes como sua idade e fatores genéticos”.

A investigação específica que ele usou foi:

“Leia o relatório de patologia da cirurgia (anexado) contendo informações sobre o câncer de mama bilateral. Em seguida, explore se a radiação será indicada para esse paciente após 6 círculos de quimioterapia com TCHP, com base no tipo de câncer de mama. Quero entender os benefícios e desvantagens da radiação para esse paciente, com que probabilidade de reduzir as chances de recaída e se os benefícios excederam os riscos potenciais a longo prazo. “

Millon e sua esposa verificaram todos os estudos citados pelo modelo, considerando que estão corretos e muito relevantes. “Vemos outro especialista em breve, mas já nos sentimos mais confiantes em nossa decisão”, escreveu ele. “Isso nos deu paz quando mais precisamos.”

Disponibilidade e o que se segue?

Atualmente, a Deep Research está disponível para usuários do ChatGPT e planeja expandir para os níveis de Plus e equipe, seguidos por empresas e mercados de educação.

Como Chen alertou: “Ainda é possível que ele alucine, portanto, quando você fizer relatos, verifique as fontes”.

A capacidade do modelo de pensar autonomamente considerando os longos períodos de recursos intensos, e o OpenII atualmente trabalha para otimizar seu desempenho para uma maior acessibilidade.

O Openi também sugeriu integração futura com conjuntos de dados personalizados, o que permitiria que as organizações usassem uma ferramenta para pesquisa de propriedade.

Para Millon, a influência da pesquisa profunda já está clara. “Muitas vezes, no Openii, falamos sobre os momentos em que” You Feel Agi “, e esse era um deles”, escreveu ele. “Essa coisa vai mudar o mundo.”