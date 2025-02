A tecnologia pode transformar o mundo – mas apenas se agir para crianças

Líderes globais se reuniram recentemente em Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos, sob o tema “Cooperação para a Era Inteligente”. Qual é a “idade inteligente” e, mais importante, como podemos garantir que todos possam participar dessa nova era? O WEF define a idade inteligente como uma transição da era industrial para uma nova fase da civilização humana. É uma definição clara e convincente. Mas o que é muito menos claro é a conversa sobre a importância do capital e como abordá -lo.

Existem muitas maneiras pelas quais os líderes podem considerar o capital porque construem e adotam a IA e outras tecnologias de fronteira: claras políticas globais, atingindo novos mercados, incentivos e desibições financeiras e imperativos morais. No UNICEF EUA, acreditamos que ingredientes relativamente simples de cooperação e informação podem iniciar melhores soluções para todos em idade inteligente.

A cooperação entre os negócios, o governo e a sociedade civil pode levar a uma abordagem mais justa. As vantagens desse tipo de cooperação atingirão uma gama mais ampla de pessoas e criarão uma quarta revolução industrial mais forte e sustentável. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o UNICEF aborda essa colaboração.

Desenvolvimento tecnológico responsável

As empresas desempenham um papel fundamental em uma inovação responsável. E muitos já aceitam com sucesso esse papel. Por exemplo, a UNICEF fundou a inovação responsável na tecnologia infantil (Ritel) Um projeto com um grupo LEGO, apoiado pela LEGO Foundation.

O RITEC pretende fazer o direito das crianças e o benefício da consideração primária no design e desenvolvimento da tecnologia digital. O projeto é entregue em parceria com organizações universitárias e infantis, como Joan Ganz Cooney Center, Universidade de Sheffield e o Centro de Excelência Australiano para Pesquisa Australiana para uma Criança Digital.

Precisamos incluir as opiniões das crianças sobre as decisões que as afetam diretamente; As crianças enfrentam desproporcionalmente as possibilidades e os riscos de tecnologias emergentes. Considere o seguinte: as empresas que cuidam de crianças e famílias precisam considerar seus usuários. Sabemos que os consumidores prestam atenção porque sua segurança e inclusão são importantes: 78% dos consumidores e 86% dos adolescentes Eles acreditam que as experiências digitais têm um impacto positivo em suas vidas, mas 64% disseram que considerariam mudar um provedor de tecnologia se o incidente violar sua confiança.

Como parte do projeto RITEC, há grátis caixa de ferramentas Para aconselhar a indústria de brinquedos sobre como projetar experiências de jogo digital com o poço -ser de crianças. A caixa de ferramentas é baseada em pesquisas em 18 países e colaboração com designers de 35 empresas para jogos da Internet de tamanhos diferentes e de 15 países.

Habilidades relacionadas ao trabalho

Muitos dos jovens de hoje não conseguem monitorar habilidades, perturbando o progresso social e econômico. Passaporte para ganhar dinheiroO programa global desenvolvido pela UNICEF Generation Unlimited inclui o apoio de parceiros entre estações e membros dos fundadores, incluindo empresas de consultoria como Accenture e PWC, bem como organizações governamentais e filantrópicas, incluindo a Holanda e a Fundação Ghurair do Ministério das Relações Exteriores da Fundação Exterior (Árabe e Emirados apóiam a juventude.

O programa é iniciado no treinamento da comunidade da Microsoft, uma plataforma de aprendizado baseada em nuvem, para que os jovens de 15 a 24 anos possam abordar o conteúdo local em suas comunidades, mesmo em áreas com baixa largura. A próxima fase se concentrará parcialmente na integração do programa AI-Skills na oferta do programa, para garantir que os jovens tenham as habilidades certas para progredir na economia da IA ​​Drive.

Parece simples, mas isso é revolucionário porque significa que os jovens – mesmo aqueles que não estão na escola, em qualquer tipo de programa de treinamento de habilidades ou nem sempre podem acessar a Internet – podem continuar a obter habilidades gratuitas e relevantes que os posicionarão para empregos de qualidade. Até 2027, um passaporte para ganhar visa treinar e confirmar 8 milhões de jovens em IA e habilidade digital.

Ai tem o potencial de contribuir US $ 15,7 trilhões Para a economia global até 2030 e ser um impulsionador para encontrar soluções novas e inovadoras para perguntas que há muito tempo impedem as crianças de acessar recursos.

Outras iniciativas

Na educação, colaboramos com parceiros filantrópicos e financeiros para convocar especialistas em incapacidade e especialistas em IA sobre o rápido desenvolvimento de livros digitais disponíveis, preenchendo obstáculos para aprender o idioma do sinal, narrativa, interatividade e tradução para pessoas com deficiência.

Nós e nossos parceiros também trabalhamos duro para garantir que os benefícios da tecnologia não cheguem em detrimento dos direitos humanos, como privacidade e igualdade. Compartilhar as melhores práticas sobre como fortalecer e proteger as crianças é crucial para evitar danos hoje que teriam influências negativas ao longo da vida.

Não existe apenas a responsabilidade pelas empresas de garantir que suas políticas e produtos respeitem os direitos das crianças, mas também há uma oportunidade para uma cooperação mais inovadora entre o setor público e privado. Enquanto o mundo se move rapidamente, desenvolvendo tecnologias, incentivo uma empresa a cooperar com o setor público e a sociedade civil para garantir o capital. Ao mesmo tempo, abra as portas de capacidades que incentivam a inovação e a cooperação, melhora uma vantagem competitiva através do desenvolvimento global do trabalho e melhora a vida das crianças e seu futuro.

Michele Walsh é vice -presidente executiva e secretário da filantropia da UNICEF EUA.

Fonte