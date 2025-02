A unidade colabora com a Toyota na interface dos próximos carros para carros para carros

Os motores de carros são uma questão de carros, então o Toyota Engine escolheu a unidade para ajudá-lo a fornecer um usuário gráfico para a próxima interface Human-ststnut da Toyota.

A escolha da unidade da Toyota enfatiza o potencial transformador da tecnologia da unidade durante o tempo real, aperfeiçoado por anos de amplo uso na indústria de jogos em inúmeras plataformas, disseram empresas.

Essa parceria é impecavelmente trazida em tecnologia da Unity no HMI de desenvolvimento de desenvolvimento da Toyota, melhorando a eficiência em todas as etapas de design e engenharia, minimizando o processamento, otimizando os processos de desenvolvimento, simplificando o gerenciamento de dados e fornecendo um desempenho estável e altamente de desempenho dos consumidores da GUI.

Takashi Imai, chefe do digital S para criar a criação para criar uma experiência inovadora dos usuários.

A IMAI acrescentou: “Centenas de engenheiros de software estão envolvidos no desenvolvimento de instrumentos, sistemas de infotainment e outros componentes. Recentemente, o uso de gráficos 3D avançados tornou -se comum na indústria automotiva. No entanto, essa tecnologia requer habilidades especializadas que possam dificultar os engenheiros recentes. Essa unidade trouxe uma inovação real. “

E eu tenho: “Fico feliz em ver nossos engenheiros tão entusiasmados, e é maravilhoso que eles agora possam criar valor em tão pouco tempo. Além disso, a eficácia de nosso desenvolvimento foi dramaticamente melhorada, liberando -nos a dedicar mais tempo a fornecer ainda mais valores aos nossos clientes. No futuro, continuaremos trabalhando com a Unity para oferecer produtos inovadores ainda mais convincentes. “

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Toyota Motor Corporation e sua equipe de engenheiros de renome mundial para trazer unidade em tempo real em tempo real 3D em tempo real, no primeiro plano de experiências de HMI na próxima geração”, disse Alex Blum, COO da Unity, em uma declaração. “Como as expectativas do consumidor ainda estão se desenvolvendo, a unidade e a Toyota podem oferecer soluções cruéis, interativas e de drivers de primeira linha”.