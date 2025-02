A versão chinesa da Web Deepseek gera alarmes de segurança. Aqui está o porquê

A página da Web da empresa de inteligência artificial chinesa Deepseek, cujo chatbot se tornou o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos, possui um código de computador que poderia enviar algumas informações sobre a aplicação de usuários para a empresa de telecomunicações estaduais chinesa proibida nos Estados Unidos, Pesquisadores de segurança dizem.

O site Deepseek Chatbot contém um script de computador muito proibido que mostra conexões com a China Mobile, uma empresa de telecomunicações estaduais ao decifrar. O código parece fazer parte da conta da conta e do procedimento para o aplicativo do usuário da DeepSeek.

Em sua política de privacidade, Deepsek reconheceu o armazenamento de dados sobre servidores na República Popular da China. Mas seu chatbot parece diretamente ligado ao estado chinês do que o conhecido anteriormente através de um relacionamento que os pesquisadores descobriram da China Mobile. Os Estados Unidos alegaram que havia vínculos estreitos entre o exército chinês da China -I -AI como justificativa para a colocação de sanções limitadas à empresa. Deepseek e China Mobile não responderam ao E -Kost em busca de comentários.

O crescimento dos serviços digitais sob a supervisão dos chineses se tornou um tópico importante para os oficiais de segurança nacional dos EUA. Os parlamentares do Congresso do ano passado, em grande parte, votado de dupla face, votados para forçar as empresas de origem chinesa do popular aplicativo de compartilhamento de vídeos que compartilham Tiktok para proibir ou confrontar a proibição em todo o país, embora o aplicativo tenha recebido um retorno de 75 dias do presidente Donald Trump, que espera elaborar as vendas.

O código que conecta a Deepseek com um dos principais provedores de telefones celulares chineses descobriu a Feroot Security, uma empresa canadense cibernética-sale, que compartilhou suas descobertas com a Associated Press. A AP Feroot encontra um segundo conjunto de especialistas em informática, que confirmaram independentemente que o código móvel chinês estava presente. Nem Feroot nem outros pesquisadores notaram dados transferidos para a China Mobile ao testar relatórios na América do Norte, mas não conseguiram excluir que os dados para alguns usuários foram transferidos para as telecomunicações chinesas.

A análise se aplica apenas à versão da Web do Deepseek. Eles não analisaram a versão móvel, que permaneceu uma das partes mais avançadas do software nas lojas Apple e Google App.

O Comitê Federal de Comunicações dos EUA negou por unanimidade a Diretoria de Assuntos Móveis Chineses nos Estados Unidos em 2019, citando preocupações “significativas” da segurança nacional por causa dos laços entre a empresa e o estado chinês. Em 2021, o governo Biden também emitiu sanções sobre a capacidade limitadora dos americanos de investir na China Mobile depois que o Pentágono o conectou às forças armadas chinesas.

“É implacável que, inconscientemente, permitamos que a China inspecione os americanos e não faça nada a respeito”, disse Ivan Tsarynny, diretor executivo da Feroot.

“É difícil acreditar que algo assim foi acidental. Há tantas coisas incomuns para isso. Você sabe o ditado” onde há fumaça, há um incêndio “? Nesse caso, há muita fumaça”, Tsarynny disse.

Stewart Baker, Washington, uma sede com sede em DC e um conselheiro que anteriormente atuou como o melhor funcionário do Departamento e Agenda de Segurança Interna é altamente provável que ele tenha mais segurança nacional e importância pessoal de tudo o que as pessoas fazem em Tictok, ” Uma das plataformas de mídia social mais populares do mundo.

Os usuários estão aplicando cada vez mais dados confidenciais em sistemas generativos de IA – tudo, desde dados comerciais confidenciais a detalhes altamente pessoais sobre si mesmos. As pessoas usam sistemas de IA generativos para verificar a magia, a pesquisa e até as perguntas e conversas muito pessoais. Os riscos dos dados de segurança sobre tais tecnologias aumentam quando a plataforma pertence a um oponente geopolítico e pode representar um rum de ouro de inteligência para o país, alertam os especialistas.

“As consequências disso são significativamente maiores porque as informações pessoais e de propriedade podem ser expostas. É como um tirante, mas em uma parte muito maior de mais precisão. Não é apenas compartilhar um vídeo por diversão. Compartilhando consultas e informações que podem incluir informações comerciais muito pessoais e sensíveis “, disse Tsarynny, da Feroot.

A Feroot, especializada no reconhecimento de ameaças da Web, identificou um código de computador que é baixado e direcionado quando o usuário é relatado a Deepsek. De acordo com a análise da empresa, o código parece registrar informações detalhadas sobre o dispositivo em que o usuário é relatado em um processo de impressão digital. Tais técnicas são amplamente utilizadas por empresas tecnológicas em todo o mundo para segurança, verificação e direcionamento de anúncios.

A análise do código da empresa descobriu que existem conexões nesse código que indicam sistemas de computador para autenticar e gerenciar a identidade da China, o que significa que ele pode fazer parte do procedimento de aplicação para alguns usuários que acessam o DeepSek.

A AP solicitou dois especialistas acadêmicos de segurança cibernética – Joel Reardon, da Calgary University e Serge Egelman, da Universidade da Califórnia, Berkeley – para conferir as descobertas de Feroot. Em sua análise independente do código Deepseek, eles confirmaram que existem conexões entre o sistema de aplicativos do Chatbot e a China Mobile.

“Claramente, a China Mobile está de alguma forma envolvida no registro da Deepseek”, disse Reardon. Ele não viu que os dados foram transmitidos em seus testes, mas concluiu que provavelmente foi ativado para alguns usuários ou em alguns métodos de login.

Entre em contato com a equipe de pesquisa global AP -At Research@ap.org ou

– Byron Tau, Associated Press

Fonte