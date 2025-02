Acer detecta laptops Predator Helios Neo Ai no Intel Extreme Masters

Acer apresentou hoje dois novos laptops de jogos predadores em Intel Mestres Extreme Evento de Esports em Katowica, Polônia.

No início desta semana, Acer Ele descobriu uma parceria com a ESL Faceit Group para proteger um Predator Products em competições para jogar contra-ataques.

A linha Predator Helios Neo Ai da Acer focou em fornecer preços favoráveis ​​de preços zero nos componentes das chaves escolhidas. Helios Neo 16 AI (Phn16-73) AI é ideal para jogadores e profissionais em movimento, enquanto o Helios NE 18 AI (Phn18-72) serve como uma ótima opção para substituir a área de trabalho.

Ambos os laptops estão equipados com a mais recente tecnologia no mercado e são caracterizados por projetos minimalistas com um logotipo RGB no teclado RGB dinâmico e dinâmico de 4 zonas.

Predator Helios Neo 16 AI e Predator Helios NE 18 Os laptops de brinquedos AI são acionados pelo processador Intel Core Ultra 975HX e para a GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 TI TI.

Ambos os modelos suportam até 64 GB de memória e 2 TB de armazenamento e vêm com a Intel Killer Ethernet E3100G e Wi-Fi 6E para fornecer uma sessão rápida e confiável de jogos e conexões na Internet.

Helios Neo 16 AI contém tela WQXGA OLED (2560 × 1600) com 240 Hz na velocidade de refresco e 1 ms do tempo de liberação.

Helios NE 18 Ai inclui um mini painel WQXGA (2560 × 1600) LED com uma velocidade de refresco de 250 Hz e 3 ms do tempo de liberação. Ambos os modelos também suportam a tecnologia NVIDIA G-Sync, a NVIDIA Advanced Optimus e o MUX Switch.

O Predator Helios Neo 16 IA (Phn16-73) estará disponível na América do Norte em abril, a partir de US $ 1.900, e a AU EMEA em maio, a partir de 1.700 euros.

O Predator Helios Neo 18 AI (Phn18-72) estará disponível na América do Norte em maio, a partir de US $ 2.200, e a AU EMEA em junho, a partir de 1.800 euros.