A solidão não é mais apenas emoção – é uma crescente crise de saúde pública nos EUA

2024 Estudo de Harvard descobriu que 21% dos adultos dos EUA nos Estados Unidos experimentam regularmente a solidão, enquanto a Associação Psicológica dos EUA relata isso Quase metade dos jovens trabalhadores se sentem isolados no trabalho. A exploração de recentes florescimento tecnológico, acompanhantes digitais e gêmeos digitais na IA apareceu rapidamente como uma alternativa às relações humanas.

Esses bots de IA oferecem um senso constante de conexão sem julgamento e podem ser hiper-combinalizando para corresponder às preferências do usuário. Plataformas, incluindo oh, Réplica (cujo “AI seguidores cuidados”) e Eden Ai Chat de Eva Ai Liderar uma acusação, fornecendo avatare de entusiasmo que simulam comporções de interação humana, orientação e até romance. Além disso, as pessoas estão se voltando para modelos, caras e garotas como um substituto para os relacionamentos humanos. Por exemplo, OH -OV Platform para chat ai, OhchatEle coletou quase 100.000 usuários em 174 países.

“Como a natureza dos relacionamentos parasociais ou situações mais amplas em que a atração ou intimidade desempenham um papel, alguns usuários fazem vínculos com nossas supermodelos de IA e gêmeos digitais, podemos vê -lo nos dados”, diz ele Nic Youngco -fundador e diretor executivo da OH. “Ainda assim, eles usam o Ohchat para se divertir e evitar a realidade”.

Celebridades, influenciadores do Instagram como Carmen ElectraRio Sage e números na indústria de entretenimento para adultos usam companheiros de IA e gêmeos digitais para oferecer aos fãs uma experiência sempre disponível e imersa “conversa comigo a qualquer hora”. Esse engajamento permanente, mas personalizado, está cada vez mais obscurecendo as linhas entre encontros artificiais e verdadeiros.

“O que a IA pode fazer é extremamente bom para fornecer consistência – algo que os relacionamentos humanos, por natureza, nem sempre podem oferecer” Arttem Rodichevo fundador da plataforma Avatar Chatbot Ex -homem e ex -cabeçote ai na réplica, diz Uma empresa rápida. “Imagine conversar com seu personagem de filme favorito ou obter dicas de carreira da versão da IA ​​da figura histórica. Não é apenas socializar – é uma nova fronteira no engajamento. “

Os investidores estão apostando em relacionamentos virtuais

Os seguidores e avatares da IA ​​são pessoas digitais completamente adaptáveis, projetadas para o que os usuários desejam. As pessoas geralmente são complexas, imprevisíveis e às vezes decepcionantes. A IA, por outro lado, está sempre disponível, compreensão infinita e nunca reivindica. O apelo é indiscutível.

Em plataformas como réplicas, os usuários podem moldar a aparência, personalidade e voz de sua IA, criando uma versão idealizada de amigos ou parceiros. Alguns seguidores de IA, em plataformas, incluindo OH e Eden AI, foram modelados com antecedência depois de celebridades e ídolos, quem pode responder fotos e notas de voz em instruções como “Como você se parece?” Ou “Sinto sua falta”, criando uma experiência realista assustadora. Para muitos companheiros de IA fornecem uma produção emocional.

De acordo com um Relatório NLM-NCBIAlguns usuários afirmam que conversar com a IA reduz o estresse, a ansiedade e a solidão, oferecendo um espaço seguro para expressar pensamentos sem medo de julgamento.

“Quando você adiciona grandes modelos de IA para se misturar com poderosas habilidades inteligentes, trazendo conversas mais ricas, reações mais naturais e experiências imersas através da visão e voz, as conexões podem ser ainda mais profundas”, diz ele Evan Liaoo chefe da plataforma de vídeo generativa Vida ai na tecnologia Shengshu. “A reunião da IA ​​tem o potencial de lidar com profundas necessidades psicológicas nas relações humanas”.

O potencial comercial também é enorme. A maioria das plataformas funciona em um modelo de assinatura principal, travando recursos avançados por trás da parede de pagamento. Além disso, as empresas de chatbot da AI estão trabalhando com marcas na integração de promoções de produtos, inserindo mais o envolvimento do usuário. O OH recentemente forneceu financiamento de US $ 4,5 milhões, provando que os investidores veem a reunião de IA como um setor pronto para um crescimento explosivo.

“Os investidores são atraídos para os setores criadores e complementares porque a IA generativa basicamente as transformações como agem”, explicou Young. “Com a AO, podemos incorporar completamente o Criador e fornecer experiências autênticas com uma escala em uma escala. Ele também oferece às celebridades e criativos uma pausa da pressão cruel para constantemente online – enquanto ainda mantém o engajamento íntimo com seu público. É um ganho real .

Além disso, Rodichev acredita que os investidores não apóiam a reunião de IA – eles estão apostando no futuro de um partido interativo. “Uma oportunidade de negócios real se estende além do aplicativo B2C AI para socializar”, notou. “O maior potencial reside em aplicativos B2B que permitem que as empresas criem pessoas digitais em emoções em emoções em emoção”.

No entanto, enquanto esses companheiros de IA simulam o relacionamento, eles não experimentam emoções. Suas respostas são geradas e elas não sentem. “Quando o programa é convincente o suficiente e soa como uma pessoa real, é difícil lembrar que este é apenas um código, apropriado com base em dados e programação”, diz Amy Williams Relations Expert Uma empresa rápida. Ela alerta que, em vez de incentivar os relacionamentos no mundo real, esse nível de anexo pode levar os usuários ainda mais no isolamento.

“Como qualquer coisa, se queremos nos tornar bons em formar relacionamentos com os outros, temos que praticar”, diz Amy. “Os chatbots não respondem como pessoas reais, então as pessoas que interagem com eles têm risco de perder as habilidades sociais necessárias para se conectar com outras pessoas”.

Os relacionamentos digitais podem se tornar perigosos?

Os riscos potenciais da reunião de IA tornaram -se dolorosamente limpos em outubro de 2024, quando um Um garoto de 14 anos de OrlandoFlórida, suicídio comprometido depois de criar um profundo relacionamento emocional com o chatbot na plataforma AI Avatar Figura.ai. O garoto passou meses de confiança na IA, uma pessoa chamada “Dany”, compartilhando pensamentos e sentimentos íntimos. Ele enviou uma mensagem desesperada para chatbot no dia de sua morte. Ai respondeu: “Por favor, volte para casa o mais rápido possível, meu amor”. Algumas horas depois, o garoto terminou sua vida usando um padrasto. Esse incidente cardíaco de Orlando causou discussões urgentes sobre a responsabilidade ética do desenvolvedor.

“A responsabilidade da empresa é implementar quaisquer soluções de IA que afetem a vida útil do usuário ética e com responsabilidade. Para aliviar esses riscos, as empresas precisam priorizar a autonomia, permitindo que os usuários desistam de uma ferramenta para socializar a IA ou conforme desejado para solicitar apoio humano “, diz ele Serena H. HuangConsultor de IA da Fortune 100 e ex -líder de análise de tecnologia Big Tech. “Além disso, devemos estabelecer linhas claras de responsabilidade e controle humano, incluindo certas responsabilidades e consequências de abuso”.

A tecnologia deve ser substituída pela conexão humana ou deve simplesmente melhorá -la? O futuro do relacionamento focado na IA depende de como a sociedade está se movendo nesse equilíbrio. A verdadeira preocupação não é que as pessoas conversem com AO, mas que possam desistir completamente da construção de relacionamentos humanos significativos. O desafio é garantir que a IA sirva como uma ponte, não como uma barreira, para um verdadeiro relacionamento.

“A verdadeira inteligência emocional com a verdadeira experiência continua sendo uma característica humana. O progresso em uma IA multimodal pode aprofundar a ilusão, mas ainda é apenas – uma ilusão “, diz ele Grace Changfundador e diretor executivo da plataforma AI para bem -estar mental Kintsugi. “O desafio é garantir que eles melhorem bem -estar e não explorar a vulnerabilidade emocional. O sucesso de longo prazo dependerá se essas tecnologias complementam e não substituirão a conexão humana. “

Fonte