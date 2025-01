Ai e poder requer doações antes de tomar

Quando perguntado à pergunta do chatgpt, como a resposta se torna realidade? A maioria das pessoas não pensa no que está acontecendo atrás da tela ou como as unidades gráficas de processamento (GPU) fazem a mágica da IA ​​acontecer em data centers em todo o país.

As GPUs são extraordinárias, processa conjuntos de dados extremamente grandes e operam cálculos altamente intensos que incluem bilhões de cálculos simultâneos. A GPU -I moderna pode treinar redes neurais que permitem o avanço da IA ​​que costumava ser objeto de filmes de ficção científica. Graças à GPU, a IA é usada para diagnosticar mais precisamente doenças, acelerar a detecção de medicamentos, detectar fraudes, melhorar a eficiência do transporte, melhorar o serviço do usuário, a proteção de nossos interesses para a segurança nacional e fornecer experiências educacionais personalizadas.

Não é de surpreender que a arquitetura paralela do processamento que torne a GPU excelente no treinamento da IA ​​exija uma enorme quantidade de energia. Portanto, de acordo com a pesquisa de Goldman Sachs, os centros de energia serão consumidos crescer Até 160% até 2030.

Nosso país está em um ponto crítico de inclinação. A Rush Energy necessária para alimentar a GPU e é um desafio e oportunidade. Rede elétrica e modelos dos Estados Unidos, antes de AI-A-NIS equipado para atender a essa solicitação. Hoje os data centers apenas compõem Cerca de 2% Consumo de energia nos EUA. Mas, à medida que os modelos de IA crescem, o desenvolvimento do data center excederá a rapidez com que um novo ataque e transmissão de eletricidade sem deslocamento na estratégia podem ser instalados.

Para usar o momento da IA

Este momento indica a oportunidade para os serviços municipais, comunidades e indústrias tecnológicas se reunirem para converter a IA em uma fonte de prosperidade econômica e fluxo econômico de longo prazo, o que lhe permitiu criar um abismo.

Genai tem o potencial de transformar a economia americana, com alguém avaliação Isso pode aumentar a produtividade do trabalho americano em 0,5 a 0,9% ao ano. Investir em nossa infraestrutura de IA será fornecido pelas comunidades americanas para atrair e reter talentos altamente qualificados, ao mesmo tempo que acelera o progresso científico. Como as forças globais investem na IA, também é necessária infraestrutura real para garantir que nossos governos e comunidades possam proteger a infraestrutura crítica.

Então, como você usa esta oportunidade? Precisamos revisar nossa abordagem para a construção de infraestrutura e fornecimento de energia.

Hoje, os serviços de utilidade elétrica têm a obrigação de atender à demanda. No sentido de Lain, significa que todos podem dizer: “Eu construo algo aqui e preciso de mais poder para isso” e o programa de utilitário o mar Adicione essa solicitação ao seu pedido para o serviço. Isso pode ser desonesto quando alguns clientes estão procurando enormes quantidades de energia, o que pode influência toda a comunidade.

Em alguns casos, desenvolvedores especulativos exigem poder em estágios iniciais Projeto, incentivando os serviços municipais a planejar e investir em infraestrutura para um projeto de data center sem suporte que nunca esteja em frutas. Esses desenvolvedores especulativos agem com a suposição de que podem colocar partes do quebra -cabeça para vender posteriormente ao desenvolvedor ou operador do data center, uma perspectiva que nunca pode ser traduzida. Quando esses projetos passam, a comunidade local continua segurando a bolsa.

Construir uma abordagem sustentável

É possível que os data centers abordem a energia de que precisam sem aumentar os custos de energia para todos. Para conseguir isso, a indústria precisa funcionar com Serviços de serviços públicos de maneira colaborativa para fechar a lacuna entre oferta e demanda. Os data centers podem e devem assumir um risco (e custos) mais altos de infraestrutura e transferência de construção, o que exigirá suporte regulatório.

Desenvolvedores de data center Eles são geralmente Acesso mais fácil ao capital, menos restrições quando se trata de comprar terras e opções mais rápidas para decisões do que os serviços municipais regulamentados. Isso significa, Nós somos capaz de contribuir financeiramente para o desenvolvimento de laptops e subestações. Processos regulatórios complexos geralmente estão no caminho hoje.

Trilha do asfalto para microrees, que permitem data centers ir Os desmembramentos da força e até a energia de retorno na rede durante os principais períodos de demanda podem converter data centers no recurso de rede, não na drenagem da oferta.

O caminho a seguir

A IA representa um potencial sem precedentes para o progresso das pessoas. O que sempre foi feito hábito Trabalhe na IA e na idade elétrica. Utilitários americanos estão indo precisar investir US $ 50 bilhões Construir uma nova capacidade de geração para data centers até 2030. Para conseguir isso, os líderes energéticos terão que pensar fora do quadro e explorar maneiras de trabalhar em estreita colaboração com o setor.

Este é o único caminho a seguir para o crescimento resistente de longo prazo e o futuro de uma IA justa.

Chris Crosby é o CEO da Compass DataCencent.

