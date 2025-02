Ai Repit e Anthropioop acabaram de ajudar Zillow a construir um software de produção – sem um engenheiro

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Repita Funcionários não -Tech transformados em Zillow para desenvolvedores de software. O setor imobiliário gigante agora excede 100.000 clientes domésticos Agentes usando aplicativos criados pelos membros da equipe que nunca escreveram o código antes.

Este avanço deriva de uma nova parceria de re -re -re -re – Antropicamente e Google Cloudque permitiu mais de 100.000 aplicativos em Google Cloud Run. A colaboração integra o modelo Claude AI Anthrópio à plataforma Ai da plataforma Ai Google Cloud, permitindo que qualquer pessoa que tenha a idéia de criar software personalizado.

Wow-Lable Renasting Production Route em Zillow, construído pela Unicoder !! https://t.co/mgtdylfbg6 Amjad Masad (@amasad) 2 de novembro de 2024

À medida que a equipe de marketing de Zillow se tornou desenvolvedores de software durante a noite

“Estamos testemunhando transformações na maneira como as empresas criam soluções de software”, disse Michele Catast, presidente da réplica, em uma entrevista exclusiva ao VentureBeat. “Nossa plataforma é cada vez mais adotada por equipes em marketing, vendas e operações que precisam de soluções adaptadas que não podem ser fornecidas pelo software pré -construído”.

Iniciativa lida com o crescimento Defeito global dos desenvolvedoresEspera -se que atinja 4 milhões em 2025. As empresas agora fortalecem as equipes não técnicas para construir suas próprias soluções, não aguardando recursos escassos para desenvolvedores de desenvolvimento.

A abordagem sofisticada de Claude para criar um código separa essa parceria. “Claude é excelentemente gerenciado pela produção de código puro e sustentável, com entendimento de sistemas complexos em vários idiomas e quadros”, disse Michael Gerstenhaber, vice -presidente antropal -ov, para o VerttutureBeat. “Isso está abordando estrategicamente os problemas, muitas vezes desviando para trás para analisar uma imagem maior, não se apressar em adicionar código”.

Ele construiu 2 novos sistemas internos para minha equipe esta semana (requisitos de licença/suporte ao usuário) usando o código gerado pela Claude. No total, ele me levou 1 dia e economizou US $ 5 a 10 mil no custo dos consultores. Se uma cidade inglesa/psicológica como eu puder usar uma coisa para construir coisas, qualquer Wordcel pode. – Claire Lehmann (@clairlemon) 7 de fevereiro de 2025

Como Re -, Anthrop e Google Cloud compõem a codificação segura e escalável

A réplica lida com questões de segurança e confiabilidade através da infraestrutura do Google Cloud. “Construímos nossa caixa de segurança com base na infraestrutura da empresa através da plataforma da Vertex AI Google Cloud”, disse Catasta. “Isso nos permite oferecer ferramentas de IA disponíveis com a manutenção de rigorosos padrões de segurança”.

A parceria mostra um progresso significativo nos recursos de IA. Claude 3,5 sonetos melhorou o desempenho em Verificado De 33% a 49%, superando muitos modelos publicamente disponíveis. Essas melhorias técnicas permitem que os usuários criem tudo, desde as ferramentas de produtividade pessoal até aplicativos de negócios.

Ambas as empresas enfatizam um aumento na IA sobre a automação. “O maior potencial da IA ​​é aumentar e melhorar as habilidades humanas, não simplesmente substituí -las”, disse Gerstenhaber. “Para as equipes dos programadores, Claude atua como um assistente virtual especializado que pode acelerar drasticamente os prazos do projeto que podem fumar projetos semanais nos dias”.

Quase pagou US $ 100 por ano pelo aplicativo que eu precisava (exportações de 1000 posts/tags salvos na tabela de orçamento) e depois pensei “Hmm, me pergunto se Claude pode fazer isso por mim”. 10 minutos depois, o aplicativo funciona e eu tenho um CSV de tudo o que já salvei. Selvagem! – Kevin Roose (@Kevinroose) 7 de fevereiro de 2025

Futuro do desenvolvimento de software: a réplica de IA coloca a codificação nas mãos de todos

As ferramentas do RePS podem transformar quem criará e venderá software para construir e vender. Uma adolescente na zona rural da Índia criou recentemente um aplicativo usando apenas seu smartphone, ganhou o suficiente para comprar seu primeiro laptop e agora está construindo software para empresas em todo o mundo. Histórias como essa sugerem um futuro em que qualquer pessoa com conexão com a Internet possa transformar suas idéias em software de trabalho – independentemente de sua formação técnica ou local.

Os desafios ainda estão. A plataforma deve equilibrar a acessibilidade com a qualidade e a segurança do código, enquanto, ao mesmo tempo, garante que as soluções para IA geradas permaneçam sustentáveis ​​e escaláveis. O sucesso poderia estabelecer novos padrões para o desenvolvimento de software adaptado em Ai Eri.

O mercado global de software personalizado atingirá mais do que US $ 700 bilhões até 2028, de acordo com analistas industriais. A abordagem de réplica da IA ​​pode determinar quem está participando desse mercado de espalhamento.

Os primeiros resultados mostram uma promessa. Dentro de alguns dias, as empresas construíram seus próprios funcionários e sistemas auxiliares, tarefas que levaram meses de desenvolvimento anteriormente. Alguns desenvolvedores independentes criaram e lançaram novos aplicativos usando apenas seus telefones, mostrando que a plataforma disponibiliza o desenvolvimento de software para pessoas maiores.

No setor conhecido por grandes obstáculos à entrada, essa parceria entre Repita,,, Antropicamentee Google Cloud Ele abre o desenvolvimento de software para todos que têm uma ideia. As implicações se espalharam além das empresas tecnológicas tradicionais para reverter como as empresas do setor criariam e implementam soluções adaptadas.

Os próximos bilhões de criadores de software podem não saber codificar – e isso pode ser verdadeiro.