AI2 Ali Farhadi defende os modelos de código aberto da IA. Aqui está o porquê

Um ano antes de Elon Musk ajudou a iniciar a abertura em São Francisco, Filantrop e co -fundador da Microsoft Paul Allen já haviam fundado seu próprio laboratório sem fins lucrativos para pesquisas de inteligência artificial em Seattlu.

Sua missão era melhorar a IA em favor da humanidade.

Mais de uma década depois, o Instituto Allen de Inteligência Artificial, ou AI2, não é tão conhecido como fabricante de chatgpt, mas ainda segue a “alta influência” procurada por Allen, que morreu em 2018. Um de seus mais recentes modelos de IA, Tulo 3 405b, Openi Rivals e Chinese, profundamente em vários valores de referência. Mas, diferentemente do Openi, ele diz que desenvolve sistemas de IA que são “verdadeiramente abertos” para outros.

O diretor executivo do Instituto, Ali Farhadi, iniciou a AI2 de 2023 depois de estar na Apple. Ele falou com a Associated Press. A entrevista é decorada com comprimento e clareza.

Por que a abertura é importante para sua missão?

Nossa missão é fazer uma IA de inovação e piercing de IA para resolver alguns dos maiores problemas de trabalho que a humanidade enfrenta hoje. A maior ameaça de inovação de IA é a natureza fechada da prática. Empurramos muito, muito forte à abertura. Se você está pensando em um software de código aberto, a essência fundamental foi: “Eu deveria entender o que você fez. Eu deveria ser capaz de alterá -lo. Eu deveria ser capaz de usá -lo. Devo ser capaz de usar sua parte, metade, Tudo isso.

O que você considera um modelo de código aberto?

Atualmente, este é um tópico realmente aquecido. Para nós, um código aberto significa que você entende o que fez. Os modelos de peso aberto (como uma meta) são ótimos porque as pessoas só podem pegar esses pesos e seguir o resto, mas não estão abertos. Um código aberto é quando você realmente tem acesso a cada parte do quebra -cabeça.

Por que mais desenvolvedores de IA não compartilham modelos de treinamento de dados que eles dizem estar abertos?

Se eu quiser postular, algumas dessas informações de treinamento têm um pequeno material questionável. Mas também as informações de treinamento para esses modelos são o IP real. Os dados são provavelmente a parte mais sagrada. Muitos acham que há muitos valores nele. Na minha opinião, com razão. Os dados desempenham um papel significativo na melhoria do seu modelo, alterando o comportamento do seu modelo. É tedioso, é um desafio. Muitas empresas gastam muitos dólares, muito investimento nesse domínio e não gostam de compartilhá -lo.

Quais aplicativos de IA você está mais animado?

À medida que amadurece, acho que a IA está prestes a levar a sério os principais domínios problemáticos, como uma descoberta científica. Uma boa parte de alguma disciplina envolve uma pesquisa complicada por uma solução – para estrutura de genes, estrutura celular ou configuração especial dos elementos. Muitos desses problemas podem ser formulados computacionais. Há tanto que você só pode fazer baixando um modelo de uma web que estava vestida para dados de texto e ajuste fino. Esperamos capacitar os cientistas de que eles podem realmente treinar meu próprio modelo.

