Ajudou a criar serviços digitais americanos. Ela agora se tornou um serviço de cachorro americano

Como ex -vice -diretor de tecnologia dos EUA, Jen Pahlka ajudou a criar um Serviço Digital Americano (USD). Hoje, o USDS é um departamento de Musk de Elona para a eficiência do governo (Doge), um inferno empenhado em mudanças rápidas e perturbadoras. Pahlka compartilha por que a motivação por trás do distúrbio do status quo dos homens não está necessariamente errada, alegando que precisamos limpar o “lodo” dos processos do governo para finalmente criar as condições para mudanças essenciais.

Quando conversamos pela última vez, nos primeiros dias da pandemia, ele falou sobre uma nova organização sem fins lucrativos que combinava profissionais tecnológicos voluntários com agências governamentais de combate. Eles foram chamados de resposta digital americana, parcialmente modelada no Serviço Digital Americano, que você ajudou a montar na Casa Branca. Agora, o Serviço Digital dos EUA é renomeado para o American Doge Service, localizado o Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk. Quando e como você aprendeu que a USDs mudaria para outra coisa?

Eu descobri como todos fizeram isso, qual foi a noite da inauguração, certo? Esses OE começaram a bater, e o fato de ter sido renomeado para o serviço de cães dos EUA. Isso não deveria ser um choque.

Você leva para o lado pessoal? Quero dizer, houve muito trabalho que você investiu na criação de serviços digitais americanos.

Quero dizer, você não pode levar nada pessoal. Quero dizer, algo está em homenagem a alguém com muito poder para ver o que você teve uma mão na construção e diz: “Isso é o que eu usarei para minha agenda”. Eu acho que eles foram muito inteligentes sobre isso: há um ótimo talento tecnológico no serviço digital americano – agora cães americanos. Existem autoridades de que precisavam. Eles poderiam trazer Elon e seus funcionários especiais do governo e ele não precisou tirar de todo o seu investimento.

Mas não foi uma experiência necessariamente agradável para as pessoas do USDS, que, por um lado, realmente esperaram que alguém lhes desse mais oomph -Ai acelerou a transformação que eles estavam tentando fazer há muito tempo. Essas novas pessoas entram e tiveram conversas muito curtas com a equipe e, de alguma forma, os deixavam voltar ao trabalho até agora. Veremos como vai. E isso significa apenas que o USDS está relacionado a coisas como interromper os pagamentos na USAIDS, o que não é realmente o que o USDS está fazendo.

Quando conversamos pela primeira vez sobre o USD, até onde eu me lembro, havia muitas regras sobre o que a gerência poderia fazer e o que ele não poderia fazer. E você se preocupou muito na tentativa de ir. Em troca, as pessoas pareciam muito sobre essas regras? É como se estas fossem regras, não leis? Quero dizer, o governo de Trump certamente age como se estivesse sem sobrecarga.

Eles certamente são. O USDS poderia fazer ótimas coisas. Você sabe, eles fizeram parte de um lançamento de arquivo direto no ano passado, o que foi extremamente bem -sucedido. Eles realizaram recentemente uma renovação de passaporte na Internet. Eu acho que tudo o que você faz, se isso define algo como um USD ou tentando obter um arquivo direto que funcione para os americanos com baixa renda, existem muitas regras.

A maneira certa de fazer isso é entrar com uma ordem diária muito ousada, ambiciosa e curiosa e dizer, mas isso é certo para fazer pelo público americano, certo? E essas regras parecem nos impedir. Vamos perguntar: “Essa é realmente a lei? Essa é uma política? Isso é um regulamento? Isso é uma carta?” E isso é difícil. É muito difícil porque as pessoas dizem que é ilegal. E você tem que distinguir, é algo que. . . Então, esse gerente aqui só poderia mudar porque é apenas um registro escrito por seu antecessor e pode ser transcrito? Ou temos que adotar as regras sobre aplicação e reunião e realmente passar por um procedimento regulatório e alterá -lo? Ou temos que voltar ao Congresso, não é? E esse é o trabalho. É um trabalho que tem que acontecer. E isso deveria ter acontecido um ritmo muito mais rápido do que ele. As pessoas dirão: “Bem, agora está acontecendo com um ritmo mais rápido”. Sim, se você não conta o fato de que às vezes eles apenas negligenciam a lei, certo?

Você escreveu recentemente um um uma coluna de opinião para E New York Times Sobre como você combina algumas motivações que Musk e Trump expressam para um governo mais eficiente. Você falou sobre isso, cito aqui: “As camadas do processo e o procedimento que tantas partes do governo”. Essas são palavras fortes.

Sim, acho que o que eu disse sobre as motivações foi que a motivação deles parece muito diferente da minha. . . . Interromper os pagamentos aprovados ou disparados o máximo da força de trabalho que você pode indiscriminadamente parecer que você pode parecer desencadeado por uma motivação diferente. O que eu acho que é comum para nós é o talento tático, que tem um pouco menos de paciência com o status quo. Acho que tivemos que ter menos paciência com o status quo no passado, digamos, 20 anos. E talvez possamos evitar esse tipo irresponsável de transformação que parece estar acontecendo agora.

No artigo, você chamou seu objetivo de “depoceduralização”. É uma palavra longa. Você pode explicar o que você quer dizer com isso?

Para definir um pouco de depreciação. . . Quero dizer, durante a pandemia, você sabe, a última vez que vi você, tivemos essa crise em seguro para os desempregados. Todos os comissários de trabalho do estado convidaram suas autoridades legislativas e gritaram para os pedidos em atraso que acumularam. Um deles era muito inteligente: Rob Asaro-Angelo. Ele é um comissário de trabalho para o estado de Nova Jersey. Quando eles chamam, ele traz caixas e caixas de papel e as coloca na mesa enquanto grita. E as 7.119 páginas de regulamentos ativos que operam uma interface em Nova Jersey estão marcados. E ele apenas aponta constantemente para as páginas e diz: “Você quer um sistema que possa funcionar em níveis muito baixos em alto tempo de emprego e, aparentemente, aparentemente agora em 10, mesmo em alguns casos 15 vezes mais do que o número de reivindicações sobre o redondo. . . . Você precisa ter um sistema mais simples para poder escalá -lo.

E quem criou todos os regulamentos que tornaram esse sistema tão frágil, tão complexo e tão não escalpado e não proibido? Bem, o órgão legislativo estadual, o Departamento Federal do Trabalho, os tribunais. . . . O próprio Comissário do Trabalho não pode fazer nada a respeito. Mas é muito difícil manter a confiança e a fé com o público americano quando você não pode entregar, porque se afoga nos regulamentos que iniciam grandes quantidades de procedimentos e processos que significam que você não pode agir rapidamente e “pode” não como as pessoas esperam.

Temos um mundo que se move muito rapidamente e o governo simplesmente não tem a capacidade de se mover nesse ritmo. E suponho que o que você diz não é que as pessoas do governo necessariamente não tenham essa capacidade. É que existem tantas regras e tantos aros que você pula que você simplesmente não pode se mover a essa velocidade.

Certo. E acho que uma das coisas que Elon reconhece em tempo real é que as pessoas que ele disse são uma coisa tão terrível antes de entrar no governo das pessoas que querem mudar mais. Muitos funcionários públicos querem apenas fazer seu trabalho, que querem apenas servir ao público e sabem que são realmente limitados por essas enormes quantidades de procedimentos, regulamentação, política e leis.

