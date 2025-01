Alerta de Saúde de Nuggets de Chicken: O Local de Recalls USDA alerta o produto alimentar congelado Wegmans que é vendido em 8 países

O Serviço de Segurança e Inspeção dos EUA e a Inspeção dos EUA (FSIS) emitiu um aviso de saúde pública Quanto aos peitos de frango congelados de Wegmans completamente cozidos.

O aviso, publicado na segunda -feira, 27 de janeiro, enfatiza a preocupação de que os Nuggets possam estar contaminados com material externo, especialmente fragmentos ósseos, de acordo com a página de recall do USDA.

O FSIS diz que tomou conhecimento do problema depois que vários consumidores relataram que encontraram esses fragmentos no frango, embora não tenha sido confirmado que os ferimentos associados ao produto.

O recall não é publicado porque o produto não está mais disponível para compra. No entanto, os consumidores ainda podem ter pepitas de frango em seus freezers, porque a data de “Best” não é apenas neste verão.

Detalhes do produto afetado

Nome do produto: Wegmans peito de frango completamente cozido

Wegmans peito de frango completamente cozido Embalagem: 46 oz. Pacotes de plástico marcados “Pacote de família Wegmans Pão totalmente bico de frango mano com massa de costela”

46 oz. Pacotes de plástico marcados “Pacote de família Wegmans Pão totalmente bico de frango mano com massa de costela” Melhor por data: 26. Agosto de 2025

O produto afetado, fabricado exclusivamente para o mercado de alimentos Wegmans, foi vendido na seção de alimentos congelados na Wegmans Localations em vários países:

Nova Iorque

Pensilvânia

Nova Jersey

Virgínia

Maryland

Delaware

Massachusetts

Carolina do Norte

Washington, DC

Você pode encontrar os produtos do produto, Incluindo adesivosno site do USDA.

E se eu tiver esse produto no meu freezer?

O FSIS aconselha os clientes a verificar seus freezers e rejeitar todos os pacotes afetados. Como alternativa, os clientes podem devolver o produto à loja onde foi comprado para um reembolso total.

Se você consumiu o produto e experimentou sintomas como lesão oral ou desconforto, procure atendimento médico imediatamente.

Fonte