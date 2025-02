Amazon para pagar quase quatro milhões de dólares para supostamente seguir o conselho do motorista

A Amazon concordou em pagar quase quatro milhões de dólares para liquidar os custos de que a empresa transparente e transparente subsidia os custos de mão-de-obra recebendo dicasDrivers de entregaRecebido pelos clientes, disse o advogado estadual Columbia na sexta -feira, disse ele na sexta -feira.

O acordo veio quatro anos após a AmazôniaBifurou mais de US $ 61,7 milhõesPara resolver o recurso, a Comissão Federal de Comércio apresentou acusações semelhantes.

Em 2022, naquela época, o Ministério Público do Estado da DC seguiu um processo que alegou que a Amazon havia violado as leis do condado do Distrito do Distrito do Distrito de Leis de Proteção ao Consumidor Digital.

De acordo com o processo, os motoristas afetados faziam parte deO trabalho flexível da Amazonque permite que as pessoas entreguem pacotes da Amazon com seus próprios carros.

O processo da DC disse que, após o lançamento do programa em 2015, a empresa representou os consumidores, todas as dicas foram adicionadas às ordens da Amazon Flex para ir aos motoristas.

Mas também o distrito e a FTC alegaram que a Amazon mudou seu modelo de pagamento no final de 2016. Para reduzir os custos, mas não revelou a mudança para clientes ou motoristas.

Em particular, a queixa anterior da FTC afirma que a empresa algoritâmica reduziu seus próprios salários para motoristas em locais diferentes, usando os dados que coletaram sobre dicas médias em uma área específica. A Amazon então usou dicas para compensar a diferença entre um novo salário básico e US $ 18 a US $ 25 por hora, ele prometeu motoristas, informou o apelo.

A FTC disse que a Amazon não interrompeu o conselho até 2019, quando a empresa descobriu a investigação da agência sobre o assunto.

A Amazon negou as alegações e não admitiu que anunciou a injustiça como parte de um acordo na sexta -feira.

“Como qualquer programa de sucesso, a Amazon Flex se desenvolveu ao longo do tempo, e esse processo se refere à prática que mudamos há mais de cinco anos”, disse o porta -voz da Amazon, Steve Kelly, em comunicado.

De acordo com as condições de liquidação, a Companhia pagará US $ 2,45 milhões Penal, mais US $ 1,5 milhão em honorários legais. Também deve ser revelado em seu site e na aplicação como as dicas afetam os ganhos do motorista.

