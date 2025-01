O fogo do fogo é o incêndio, o incenso é oferecido em templos e dançarinos e bateristas que desfilam na quarta -feira Ásia e além Como milhões em todo o mundo comemorou o Ano Novo Lunar.

De Pequim a Havana, um feriado – conhecido como Festival de Primavera na ChinaTet no Vietnã e Seollall, Coréia – é o festival principal comemorado em muitos países. Quarta -feira marcou o início do ano da cobra, um dos 12 animais no zodíaco chinês.

As quase pessoas nas jaquetas encheram o parque de Pequim para a “Feira do Templo” em um dia ensolarado, mas frio. Alguns tocaram os sinos e jogaram moedas em recipientes na forma de barras de ouro para a felicidade, enquanto outros comeram lanches tradicionais de estandes de comida e fotografados com uma pessoa vestida como um deus de riqueza.

O ano novo mensal é hora de desejar felicidade e prosperidade para você e para os outros no próximo ano.

“No ano passado, ela estava muito ocupada por mim, porque eu tive que cuidar do meu filho e do meu trabalho”, disse Peking, um morador de Jiang Hecang. “No ano da cobra, gostaria que meu filho crescesse saudável e meu trabalho possa permanecer estável. Então eu posso ser feliz o suficiente. “

Na Malásia, os bombeiros de rachaduras receberam o ano novo fora do templo de Guan Di, na capital de Kuala Lumpur, seguido de danças de leão ao ritmo rítmico da bateria e pequenos cimbais.

Os chineses étnicos mantiveram o incenso à sua frente e se curvaram várias vezes dentro do templo antes de inserir incenso nos recipientes complexos de cor dourada, a fumaça subiu das pontas da combustão.

Centenas de pessoas alinhadas à frente do Ano Novo Lunar no Templo Taoísta do filho de Wong Tai Hong Kong Em um esforço para estar entre os primeiros a colocar palitos de incenso nas arquibancadas em frente ao salão principal do templo às 23h

“Gostaria que minha família seja abençoada. Espero que meu trabalho tenha um bom começo. Peço meu país e quero paz. Espero que este ano seja um ano melhor”, disse Ming, que visita um templo anualmente Por causa das noites rituais tardias.

Muitos chineses trabalhando em cidades maiores Chegue em casa Durante o feriado nacional de oito dias, no que é descrito como o maior movimento anual da humanidade do mundo. Êxodo converte Pequim, a capital da China, na pequena cidade de Ghosts, com muitas lojas fechadas e normalmente cheias de estradas e ferrovias subterrâneas.

Tradicionalmente, os chineses têm um jantar em família em casa na véspera de Ano Novo. No ano novo da lua, muitos visitam os templos para orar e assistir às feiras do templo para assistir a performances e comprar lanches, brinquedos e outras pequenas coisas.

“Eu trago meus filhos aqui para experimentar a atmosfera, porque a atmosfera de ano novo … desaparece”, disse Peking um morador de Wang Xinxin na Temple Fair em Ditan Park, o antigo templo da Terra em Ming e Qing Dinasties.

“Crianças como as minhas não têm muito o que ser como o ano novo em Pequim, mas aqui ainda podemos ver alguns elementos”, disse Wang.

O governo reduziu as celebrações não oficiais, e as principais cidades proibiram os barulhos fogos de artifício que antes ecoaram em torno de Pequim e deixaram alguns blocos cheios de fumaça.

Muitos chineses exploram umas férias prolongadas para viajar para o país e para o exterior. A CTRIP, uma agência de reserva da Internet que gerencia o Trip.com, disse que os destinos estrangeiros mais populares são o Japão, Tailândia, Hong Kong, Malásia, Cingapura, Austrália, Estados Unidos, Coréia do Sul, Macau e Vietnã este ano.

Em Moscou, os russos estavam aplaudindo, acenando e tirando fotos dos bateristas inteligentes, dançarinos fantasiados e figuras dragão e cobra longos, que ocorreram na terça -feira à noite em uma procissão colorida, que iniciou um festival de ano novo lunar de dez dias na noite de terça -feira .

Governo chinês e russo aprofundou os laços Desde 2022, em parte para pressionar o que eles vêem como um domínio americano da Ordem Mundial.

Os visitantes gritaram “Feliz Ano Novo” na Russa e expressaram seu prazer que poderiam experimentar comida e cultura chinesas em Moscou, incluindo performances folclóricas e cabines que vendem lanches e obras de arte.

A pequena comunidade chinesa em Cuba comemorou na noite de terça -feira ao dia de ano novo de Ano Novo, um desfile de fenômenos brilhantes e dragões que romperam as ruas estreitas do distrito da China.

A ilha já foi o lar de uma das maiores e mais antigas comunidades chinesas da América. Agora, uma comunidade muito menor celebra grandes férias com turnos cubanos, misturando rum e charutos com a culinária tradicional chinesa.

Os jornalistas de vídeo associaram Pressha Wayne Zhang em Pequim, Alice Fung em Hong Kong e Syawalludin Zain em Kuala Lumpur, na Malásia, contribuíram para esta história.

—Ken Moritsug, Associated Press

Fonte