Ano Novo Lunar: Aqui está o que saber sobre o ano de cobra

Em 29 de janeiro, a comunidade asiática -americana nos Estados Unidos tocará no ano de cobras com carnavais em comunidade, reuniões familiares, procissões, alimentos tradicionais, fogos de artifício e outras festividades. Em muitos países asiáticos, este é um festival comemorado por vários dias. Na comunidade da diáspora, especialmente em enclaves culturais,Ano Novo LunarEra visível e alegremente celebrado.

EMZodíaco chinês2025 é um ano de cobra. Diferentes países de toda a Ásia comemoram o Ano Novo de várias maneiras e podem seguir um zodíaco diferente.

Qual é o Ano Novo Lunar?

Ano Novo Lunar – conhecido como um festival de primavera emChinaTet no Vietnã e Seollal, Coréia – é o principal festival comemorado em vários países asiáticos. Em Taiwan, este ano, as pessoas foramatraído por um templo de cobra brancapara prestar homenagem. Na Indonésia é comemorada comDragon Dolls and Drums Displays. Também é amplamente observado pela comunidade da diáspora em todo o mundo.

Começa com o primeiro mês jovem do calendário lunar e termina 15 dias depois na primeira lua cheia. Como o calendário lunar é baseado nos ciclos da lua, as datas de férias são um pouco diferentes a cada ano, caindo entre o final de janeiro e o meio de fevereiro.

Quais são os animais do zodíaco?

Todos os anos, ele presta homenagem ao animal baseado no zodíaco chinês. Círculo de 12 animais – rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco – mede os ciclos de tempo. Diz a lenda que Deus chamou todos os animais para perdoá -lo antes de descer do chão e apenas 12 deles apareceram. O zodíaco vietnamita é um pouco diferente, honrando o gato em vez de um coelho e um búfalo em vez de um boi.

O que significa um ano de cobra?

As cobras também são observadas com medo e respeito na cultura chinesa. Por um lado, as cobras tóxicas estão associadas à escuridão. Mas na mitologia chinesa de cobras, eles também são conhecidos como “pequenos dragões”, e a pele que ela derramou é conhecida como “casaco de dragão”, simbolizando felicidade, reconexão e regeneração. A cobra também simboliza a busca do amor e da felicidade. Na cultura chinesa, eles são agrupados com uma tartaruga e um guindaste como um símbolo da longevidade.

Este ano, revendedores na China e em outros lugares produzem canetas, brinquedos macios e outros produtos onde as cobras têm olhos terríveis e sorrisos estrondososEntão eles parecem fofos e astutosE não tenha medo de jovens celebrantes.

Quais são as crenças e tradições em torno do Ano Novo Lunar?

Uma lenda antiga bem conhecida fala sobre Niana, um monstro terrível que um banquete do corpo humano no Ano Novo. Como a besta tinha medo de sons e incêndios vermelhos, as pessoas colocam papéis vermelhos em suas portas, lâmpadas vermelhas queimadas a noite toda e partiram incêndios para assustar e perseguir um monstro.

Até o momento, a celebração do Ano Novo Lunar está focado em eliminar a má felicidade e receber tudo o que é bom e próspero. O vermelho é considerado um toque de cor favorável no ano novo. Em muitas culturas asiáticas de cor, a cor simboliza boa felicidade e alegria. As pessoas vestem roupas vermelhas, decoram suas casas com lâmpadas vermelhas e usam envelopes vermelhos para dar dinheiro às pessoas e amigos amados para o Ano Novo. Jogar e jogar jogos tradicionais são comuns durante esse período em culturas.

A adoração ancestral também é comum. Muitas famílias coreanas participam de um ritual chamado “Charye”, onde membros de famílias preparam comida e os machos o servem com alertas. O último passo da cerimônia, chamado “Eumbuk”, inclui toda a família que participou de comida e procurou bênçãos de seus ancestrais para o próximo ano. Os vietnamitas cozinham pratos tradicionais e os coloquem em um altar de casa como um sinal de respeito por suas tias.

Alguns povos indígenas também celebram o Ano Novo Lunar nesta época do ano, incluindo membros do MéxicoGrupo indígena PurePech.

Como celebrar a comunidade da diáspora?

Membros de comunidades asiáticas -americanas nos Estados Unidos também organizam desfiles, carnavais e cerimônias em torno de Luna Novo Ano Novo com leões e danças de dragão, fogos de artifício, alimentos tradicionais e performances culturais. Além de limpar suas casas, muitos compram coisas novas para sua casa, como móveis e orquídeas de decoração e outras flores de cores de cores vivas.

O Ano Novo Lunar também é cristão asiático -americano para celebrar como um evento cultural, e eles são observados por várias dioceses católicas nos EUA, bem como por outras igrejas.

Quais são alguns alimentos especiais para o ano novo?

Cada cultura tem sua própria lista de alimentos especiais durante o Ano Novo, incluindo bolinhos de bolos, bolos de arroz, doces de primavera, tangerinas, peixes e carne. Por exemplo, na cultura chinesa, “Changshou Mian” ou “Macarrão Longo Longo” são consumidos pelo desejo de uma vida longa, saudável e feliz. Na cultura vietnamita, são necessários Banh Chung e Banh Tet – pratos tradicionais feitos de arroz livre de glúten – são necessários. Para fazer um TET, as folhas de banana são revestidas com arroz, feijão mungue macio e barriga de porco e válido em uma trupe apertada, que é então embrulhada em folhas e amarrada a fios. Os coreanos comemoram com Tteokgukuku, sopa de sopa que contém bolos de arroz em fatias finas.As tigelas quentes das sopas de cobraEles também estão no menu de algumas lojas de cobra em Hong Kong, à medida que o Ano Novo se aproxima.

—Deepa Bharath, Associate Press

A cobertura da religião Associated Press recebe suporte através da AP -AA colaboração Com a conversa, com o financiamento da Lilly Endowment Inc. O AP é o único responsável por esse conteúdo.

