Apocalipse do varejo: 15.000 lojas podem fechar até 2025, com Party City, Big Lots, Walgreens, 7-Eleven, Macy’s na lista condenada

Apocalipse do varejo: 15.000 lojas podem fechar até 2025, com Party City,...

Não é nenhum segredo que 2024 foi um ano difícil para muitos profissionais de marketing. De lojas de materiais de construção como a LL Floors, a redes de drogarias como a Walgreens, a fornecedores de peças automotivas como a Advance Auto Parts, vários varejistas anunciaram o fechamento de lojas no ano passado.

Ainda assim, por pior que tenha sido 2024 no que diz respeito ao encerramento de retalhistas, espera-se que 2025 seja muito, muito pior, de acordo com um relatório Isso vem da pesquisa CoreSight. Quão ruim, você pergunta? No ano passado, a maioria das lojas de varejo dos EUA – 7.325 delas – desde o primeiro ano da pandemia. Em 2025, espera-se que o número de persianas duplique.

O fechamento de lojas de varejo pode chegar a 15.000 em 2025.

De acordo com um relatório de 22 de janeiro da CoreSight Research, que rastreia aberturas e fechamentos de lojas de varejo nos EUA em 2024 e 2025, este ano poderá haver até 15.000 locais de varejo nos EUA.

Nos primeiros 10 dias do novo ano, os anúncios de encerramento de lojas de retalho já atingiram quase duas mil, em 1.925 lojas anunciadas para encerramento. Quase 30 varejistas anunciaram o fechamento de lojas em 2025. Muitas delas, incluindo Nordstrom, Kohl’s, Anthropologie e Best Buy, anunciaram o fechamento de apenas uma loja, enquanto outras, incluindo Locker Foot e Joann’s, anunciaram menos de 10.

Mas cinco gigantes do retalho anunciaram dezenas ou centenas de encerramentos, representando a maioria dos 1.925 encerramentos anunciados em 2025. Esses comerciantes incluem:

Cidade da festa: 738 fixadores Pacote grande: 601 Fechamento Aliança de Botas Walgreens: 333 fechamentos 7-Eleven (Seven & I Holdings Co., Ltd.): 148 fixadores Macy’s: 51 fechamento

O total de 15.000 encerramentos esperados representa um aumento de 50% em relação aos 10.000 encerramentos de lojas de retalho registados em 2020, quando a pandemia causou estragos no tráfego retalhista, à medida que consumidores preocupados decidiam transferir os seus gastos para retalhistas online.

2024 foi o pior ano para fechamentos de lojas de varejo desde a pandemia

Embora as estimativas do ano de 2025 da CoreSight sejam estimativas, as da empresa são para o ano civil de 2024. Houve anos em que houve o maior número de fechamentos de lojas de varejo nos EUA desde a pandemia.

No total, em 2024, os grandes retalhistas fecharam 7.325 locais em todo o país, reduzindo a sua presença no retalho em impressionantes 120 milhões de pés quadrados.

Em 2024, os retalhistas de descontos foram os principais contribuintes para o encerramento de lojas nos EUA, representando 23,9% de todos os encerramentos de lojas. Três varejistas foram responsáveis ​​pela maior parte dessa fatia do bolo, incluindo Family Dollar com 718 lojas fechadas, Big Lots com 517 lojas fechadas e 99 centavos com apenas 371 lojas fechadas.

No geral, a lista dos principais varejistas de fixadores dos EUA em 2024 inclui:

Dólar da família: 718 fixadores Saúde CVS: 586 fixadores Conn: 553 fechamentos Rua21: 543 encerramentos Pacote grande: 517 fixadores

Outras grandes cadeias de retalho também registaram um número significativo de encerramentos de lojas em 2024, incluindo 7-Eleven (492), Rite Aid (408), American Freight (353) e Walgreens Boots Alliance (259).

Shein e Temu representam uma ameaça crescente para os varejistas americanos

Então, o que está por trás do grande número de fechamentos de lojas em 2024 e dos fechamentos esperados em 2025? Existem vários fatores, de acordo com a CEO da CoreSight Research, Deborah Weinswig.

“A inflação e a tendência crescente dos consumidores de fazer compras online para encontrar as ofertas mais baratas terão um impacto negativo sobre os retalhistas tradicionais em 2024”, disse Weinswig. “No ano passado, vimos o maior número de fechamentos desde a pandemia. Os retalhistas que não conseguiram adaptar as cadeias de abastecimento e implementar tecnologia para reduzir custos foram significativamente afetados e continuamos a ver uma tendência de consumidores optarem pelo caminho de menor resistência. Eles não apenas querem os melhores preços, mas também não têm paciência com lojas que estão constantemente desorganizadas, sem estoque e que oferecem um atendimento ruim ao cliente. “

No entanto, não são apenas os consumidores que procuram a inflação e que procuram as melhores ofertas para os seus gastos discricionários ou que estão insatisfeitos com a experiência de compra nas lojas físicas. A CoreSight afirma que os varejistas também estão sofrendo pressão de novos participantes online – e não apenas da gigante do comércio eletrônico Amazon.

A empresa “vê Shein e Tema (combinadas) como um varejo de mais de US$ 100 bilhões e líder de mercado em vários mercados globais, incluindo os EUA”, de acordo com o relatório. “Esperamos que os varejistas de mercadorias em geral em uma ampla gama de categorias, de automotivo a doméstico e animal de estimação, impulsionem o crescimento contínuo de Temu e dimensionem a oferta de Shein para os carentes”.

Deve-se notar, no entanto, que embora 2024 tenha registado o maior número de encerramentos de lojas desde a pandemia, também registou uma série de aberturas. Em 2024, os principais varejistas dos EUA abriram 5.970 lojas, eliminando uma perda líquida de lojas de 1.355 lojas.

A má notícia para 2025 é que não se espera apenas que o fechamento de lojas dobre, mas que a abertura de lojas seja menor do que em 2024. Até 2025, a Researd Research espera aproximadamente 5.800 grandes locais de varejo. Isso é menos do que o número de locais abertos no ano passado e deixa um prejuízo líquido esperado para 2025 de cerca de 9.200 locais de varejo.

Conforme declarado, a CoreSight espera um crescimento de 3,3% nas vendas no varejo dos EUA em 2025 (excluindo automóveis e gasolina). No entanto, esse crescimento é insignificante em comparação com as vendas no varejo online, que deverão crescer quase três vezes, em 8,3%.

“Além disso”, disse o relatório, “esperamos que a concorrência dos participantes do comércio eletrônico seja Shein e Temu, bem como canais alternativos como Tiktok (se continuar a operar nos EUA) e comércio social de forma mais ampla”.

