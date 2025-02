Na terça -feira, a Apple renomeou a Baía do Golfo do México para a Baía dos EUA em seus ingressos depois que o sistema de TI dos EUA para nomes geográficos era oficialmente o presidente Donald Trump oficialmente.

A mudança segue o Google, que anunciou no mês passado que mudaria a mudança depois que a lista oficial foi atualizada e a escreveu em um post no domingo que começou a introduzir uma mudança. No caso do Google, a empresa disse que as pessoas nos EUA veriam a Baía da América, e as pessoas no México verão o Golfo do México. Todo mundo verá os dois nomes.

Depois de assumir seu dever, Trump ordenou que a água fosse delimitada no sul dos Estados Unidos, México e Cuba.

Os nomes geográficos americanos do sistema de informação atualizaram oficialmente o nome no domingo. A Microsoft também mudou seu nome em seus mapas Bing.

A Associated Press, que dá as notícias em todo o mundo a vários públicos, se referirão ao Golfo do México pelo seu nome original, que transporta por 400 anos, ao mesmo tempo que reconheceu a Baía dos EUA.

Fonte