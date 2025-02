Aqui estão os maiores ladrões de criptografia após um hack de US $ 1,5 bilhão

Aqui estão os maiores ladrões de criptografia após um hack de US...

Bybit de troca de criptomoedas disse que os hackers roubaram tokens digitais na semana passada no valor de US $ 1,5 bilhão, no que os pesquisadores chamavam de maior assalto de criptografia de todos os tempos.

O CEO da Belbit, Ben Zhou, disse que a criptomoeda foi retirada de uma “carteira fria” – uma carteira digital que geralmente é armazenada na rede e supostamente mais segura – usada para tokens de éter.

A empresa de pesquisa em blockchain Elliptic disse que o Hack é mais do que o dobro do que o último maior roubo de roubo e “é quase certamente o maior roubo conhecido de qualquer tipo em todos os tempos”.

A indústria de criptografia sofreu vários roubos, que levantaram questões sobre a segurança dos fundos do usuário, com hackear mais de US $ 2 bilhões em 2024.

Aqui estão alguns outros roubos principais que torturaram a indústria desde que o Bitcoin nasceu em 2008.

Rede Poli

Os hackers roubaram cerca de US $ 610 milhões em agosto de 2021 da Poly Network, uma plataforma que facilita as transações do token de ponto por peer. Mais tarde, os hackers retornaram ao assalto de quase todos os fundos roubados.

Hack enfatizou a vulnerabilidade no crescimento do setor descentralizado – definitivo -, onde os usuários emprestam, emprestam e salvam em tokens digitais, ignorando os goleiros tradicionais de finanças, como bancos e bolsas.

Rede Ronin

Os hackers roubaram a moeda Cripto valiosa – na época da Hake – cerca de US $ 540 milhões do projeto Blockchain associado ao popular jogo da Axie Infinity Internet em março de 2022.

Ronin, uma rede que permite que a moeda Kriptto seja transferida através de diferentes blockchain, disse que os hackers roubaram cerca de 173.600 tokens de éter e uma moeda de US $ 25,5 milhões.

Moeda

Em janeiro de 2018, os hackers roubaram a moeda criptográfica, no valor de US $ 530 milhões da Tokyo Exchange Coincheck. Os ladrões atacaram uma das “Hot Wallet” de Coincheck – uma pasta digital armazenada na rede – para esgotar os fundos, chamando a atenção para a segurança da troca.

A Agência de Inteligência da Coréia do Sul disse na época que o grupo de hackers norte -coreano pode estar por trás do assalto.

MT. Gox

Em um dos primeiros e piores criptografia de perfis de Hakovo, o Bitcoin vale perto de US $ 500 milhões foi roubado do MT.GOX Exchange no zagueiro de Tóquio-Breight em 2011 e 2014.

O MT.GOX, que enviou 80% do World Bitcoin World Trade, apresentou uma solicitação de falência no início de 2014, depois que o Hack foi descoberto e cerca de 24.000 clientes perderam o acesso aos seus fundos.

Buraco

O Wormhole do site de débitos atingiu o assalto de US $ 320 milhões no mês passado, e os hackers começaram com 120.000 tokens digitais associados à segunda maior moeda criptográfica, éter.

O braço criptográfico de Chicago, com sede em Chicago, que teve um ano antes de ganhar um desenvolvedor por trás do buraco de minhoca, mais tarde substituiu os fundos “para que os membros da comunidade fossem inteiros e apoiassem o buraco de minhoca enquanto ainda se desenvolvessem”.

“Tomy Reggiorori Wilkes, Tom Wilson e Elizabeth Howcroft, Reuters

