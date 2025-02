As ações da AMD caem quase 10% nos ganhos porque o data center de IA decepciona. Enquanto isso, Nvidia pops

Micro Micro Dispositivos Avançados (AMD) (NASDAQ: AMD) caiu 9% antes da campai Os ganhos do quarto trimestre. (As ações caíram por 7% do meio -dia na quarta -feira.)

Isso ocorre porque a empresa básica de fabricante de chip de vendas da Chip possui um data center para uma unidade de processamento usado para alimentar ai. Atualmente vai enfrentar com nvidia Para a participação de mercado do mercado lucrativo e altamente poderoso de chips de IA.

Ações da Nvidia (Nvda) Enquanto isso, na quarta -feira, eles aumentaram 4% após a empresa de origem do Google, a Alphabet, anunciaram que gastaria US $ 75 bilhões para gastos de capital esperados em 2025, a maioria deles entrará na construção de dados e servidores em um esforço para ajudar o Google ao Google Sim, ajude a ajudar o Google a aumentar seus recursos de IA.

A AMD relatou na terça -feira sobre a renda do quarto trimestre que entrou em US $ 7,66 bilhões, superando uma estimativa de US $ 7,54 bilhões, e ganhos adaptados por ação (EPS) de US $ 1,09. Olhando com antecedência no primeiro trimestre de 2025, os chips prevêem receita que vem entre US $ 6,8 bilhões e US $ 7,4 bilhões.

A convite de ganhos com investidores, A diretora executiva Lisa T. disse aos investidores Empresa para 2025. Consulte “Uma forte porcentagem de dois dígitos de receita e crescimento de EPS”, ligando para 2024 “. O ano transformador da AMD. . . (Quando) estabelecemos com sucesso nossos dados de franquia AI de vários milhões de dólares, lançamos um amplo conjunto de produtos de liderança e adquirimos uma participação significativa no servidor e no mercado de computadores. “

Também quarta A meta do preço em US $ 130 Compartilhar, queda de US $ 145. No momento da redação deste artigo, as ações da AMD foram negociadas a US $ 109,58, perto de 52 semanas.

