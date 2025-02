As alucinações de IA podem divulgar advogados, diz um escritório de advocacia

O escritório de advocacia de Morgan & Morgan enviou mais de 1.000 advogados um email de emergência este mês: a inteligência artificial pode inventar uma jurisprudência falsa e o uso de informações fictícias no tribunal pode libertá -lo.

O juiz federal de Wyoming acaba de ameaçar sancionar dois advogados em uma empresa que incluiu casos fictícios em uma ação contra o Walmart. Um dos advogados que admitiu nos relatórios judiciais na semana passada que usou o programa de IA que “alucinou” e pediu desculpas pelo que chamou de um erro não intencional.

A tendência da IA ​​de gerar ficção legal caso o pedido tenha liderado os tribunais de todo o país a testar ou disciplinar advogados em pelo menos sete casos nos últimos dois anos e criaram uma nova dor de cabeça de alta tecnologia para litígios e juízes, revelaram a Reuters.

O caso Walmart se destaca porque inclui um escritório de advocacia bem conhecido e um grande réu corporativo. Mas exemplos como reforçados em todos os tipos de ações judiciais desde que os chatbots como o ChatGPT foram lançados em Ai Eri, enfatizando um novo risco de litígio.

O porta -voz Morgan e Morgan não responderam à solicitação de comentários. O Walmart se recusou a comentar. O árbitro ainda não decidiu se deve disciplinar advogados no caso do Walmart, que incluía um brinquedo de hoverboard supostamente defeituoso.

O progresso na IA generativa ajuda a reduzir o tempo dos advogados para investigar e fazer envios legais, liderando muitas empresas de direito de acordo com os fornecedores de IA ou a construção de suas próprias ferramentas de IA. Sessenta e três por cento dos advogados examinados pela empresa da Reuters Home Thomson Reuters no ano passado disseram que usavam a IA para o trabalho e 12% disseram que o estavam usando regularmente.

Sabe -se que a IA generativa cria fatos, e advogados que o usam devem ter cuidado, disseram especialistas jurídicos. Às vezes, a IA produz informações falsas, conhecidas como “alucinações” no setor, porque os modelos geram respostas com base nos padrões estatísticos aprendidos com grandes conjuntos de dados, sem verificar os fatos nesses conjuntos de dados.

As regras da ética do advogado exigem que os advogados verifiquem e apartem com seus registros judiciais ou riscos sejam disciplinados. A Câmara do Advogado dos EUA disse a seus 400.000 membros no ano passado para expandir essas obrigações de “mesmo inadvertidamente equívocos” produzidos através da IA.

As consequências não mudaram apenas porque as ferramentas de pesquisa jurídica se desenvolveram, disse Andrew Perlman, reitor da Faculdade de Direito, Universidade de Suffolk e proponente de uso de IA para melhorar o trabalho legal.

“Quando os advogados são pegos usando o ChatGPT ou qualquer ferramenta de IA generativa para criar citações sem verificar, é incompetência, apenas limpa e simples”, disse Perlman.

‘Falta de alfabetização’

Em um dos primeiros tribunais, o transporte do advogado da IA, o juiz federal de Manhattan em junho de 2023. Ele multou dois advogados de Nova York em US $ 5.000 por citar casos que inventou no caso de lesões pessoais contra a Comcompany.

No ano passado, um juiz federal diferente de Nova York considerou a imposição de sanções no caso envolveu Michael Cohen, ex -advogado e reparador de Donald Trump, que disse que havia dado por incorretamente a seu próprio advogado de falsas alegações de que o advogado havia apresentado no caso de Cohen para Impostos e campanhas criminais para o financiamento da campanha da campanha.

Cohen, que usou a AI Chatbot Bard do Google, e seu advogado não foram sancionados, mas o juiz chamou o episódio de “desagradável”.

Em novembro, um juiz estadual do Texas ordenou que um advogado que citou casos e cotações não existentes em uma ação injusta para pagar uma multa de US $ 2.000 e participou de um curso de IA generativo no campo legal.

O juiz federal de Minnesota disse no mês passado que o especialista em desinformação destruiu sua credibilidade ao tribunal depois de admitir que ele inadvertidamente citou falsos, levantou aspas no caso que incluíam o paródia de “DeepFake” no vice-presidente Kamal Harris.

Harry Surden, professor de direito da Faculdade de Direito da Universidade do Colorado que estuda IA ​​e a lei, disse que recomendou que os advogados gastassem tempo aprendendo “as” forças e fraquezas das ferramentas “. Ele disse que exemplos pré -fabricados mostram “falta de alfabetização” na profissão, mas a própria tecnologia não é um problema.

“Os advogados sempre cometeram um erro em seus relatórios antes da IA”, disse ele. “Isso não é novo.”

– Marcas de fara, Reuters

Fonte