As armadilhas usuais de roubo de identidade a serem evitadas

A ascensão de um ataque de roubo de identidade são sérios desafios de segurança para os proprietários de pequenas empresas. À medida que os ataques de roubo de identidade exploram a psicologia humana, aprender sobre vários exemplos de roubo de identidade é a maneira mais eficaz de proteger a empresa de um fraudador de phishing.

Este artigo explorará os exemplos usuais de um ataque de roubo de identidade que o ajudará a proteger suas informações e infraestrutura de TI.

O que é phishing?

Phishing é uma forma de ataque de engenharia social, onde os hackers tentam enganar os usuários para descobrir informações confidenciais, como créditos para fazer login ou instalar software prejudicial em seus dispositivos. Nos ataques padrão de roubo de identidade, os cibercriminosos recorrem aos usuários enquanto apresentam organizações respeitáveis.

Tipos de ataques de phishing

Aqui estão os tipos usuais de ataques de phishing que você deve estar ciente:

Lança frívola: Os ataques frouxos para a lança são altamente direcionados e adaptados, tendo em mente o público -alvo

Os ataques frouxos para a lança são altamente direcionados e adaptados, tendo em mente o público -alvo Vinhos: Os ataques de Kitolov, também conhecidos como diretor executivo, têm como alvo indivíduos de alta autoridade, como diretores executivos porque têm o poder de aprovar os altos valores das transações

Os ataques de Kitolov, também conhecidos como diretor executivo, têm como alvo indivíduos de alta autoridade, como diretores executivos porque têm o poder de aprovar os altos valores das transações Reduzindo: Esses ataques de roubo de identidade são realizados através de mensagens de texto.

Esses ataques de roubo de identidade são realizados através de mensagens de texto. VISHING: Essas fraudes com a identidade de roubo são tomadas através de chamadas telefônicas ou mensagens de voz.

Essas fraudes com a identidade de roubo são tomadas através de chamadas telefônicas ou mensagens de voz. Conversão: Em fraude, os hackers usam uma desculpa ou história para abafar as vítimas ao pagar, instalar software malicioso ou detectar dados confidenciais.

Em fraude, os hackers usam uma desculpa ou história para abafar as vítimas ao pagar, instalar software malicioso ou detectar dados confidenciais. Pesca: Os ataques de roubo de identidade estão acontecendo em redes sociais em que os hackers representam representantes de marcas confiáveis ​​e usuários de fraude para compartilhar informações pessoais, visitar um site malicioso ou instalar software malicioso em computadores de usuário

Os ataques de roubo de identidade estão acontecendo em redes sociais em que os hackers representam representantes de marcas confiáveis ​​e usuários de fraude para compartilhar informações pessoais, visitar um site malicioso ou instalar software malicioso em computadores de usuário Farmaning: Nesses ataques, os atores maliciosos usam o servidor Domain Server (servidor DNS) para enviar usuários para um site falso para roubar credenciais da conta.

Nesses ataques, os atores maliciosos usam o servidor Domain Server (servidor DNS) para enviar usuários para um site falso para roubar credenciais da conta. Phishing para mecanismos de pesquisa: Os criminosos cibernéticos criam sites falsos para palavras -chave com alto tráfego. Quando os usuários enviam informações sobre uma conta sobre esses sites falsos, os hackers recebem informações confidenciais.

Exemplos comuns de roubo de identidade

Aqui estão os exemplos usuais de roubo de identidade que você deve estar ciente de que permanece seguro:

Bloco de conta e -Stio

Nesse ataque, os usuários estão recebendo o e -e -o ponto afirmando que suas contas e a conta será bloqueada devido ao término da conta. Clique na conexão -in construída (a conexão de roubo) para retirar a terminação da conta.

Os hackers geralmente geram miles UE de urgência em conexão com os blocos de conta, alegando que os usuários têm apenas algumas horas para cancelar o término da conta do E – -. Se você receber essa e -Hasty, não clique no link.

Inscreva -se para cancelar o E -Cost

A assinatura é cancelada pelo Phishing E -Stand mencionando que sua assinatura de um serviço popular será cancelada dentro de algumas horas e não poderá mais aproveitar o serviço.

Se você não aumentou a solicitação de cancelamento, clique aqui para aboli -la. Quando você clica na conexão, o software malicioso será instalado no seu sistema de computador.

Um negócio emocionante para um emprego

As ofertas falsas para operações remotas aumentaram após a pandemia do coid-19. Você deve ter cuidado com essas fraudes. Se você não se candidatou recentemente a um emprego e recebeu a menção mencionada por E que seu perfil entrou em uma lista restrita para um trabalho que parece bom demais para ser verdadeiro, isso não é verdade. Alguém tenta enganá -lo.

Aviso de violência de direitos autorais

Nessas fraudes, os hackers enviam o proprietário e o proprietário dos proprietários de empresas de propriedade do Estado violavam os direitos autorais de propriedade de hackers. Portanto, os proprietários da empresa podem pagar uma certa quantia em dinheiro ou podem ir para a cadeia.

Os hackers também mencionam a conexão da UE -Sall Company com os proprietários de pequenas empresas para verificar se violavam os direitos autorais. Clicar na conexão leva à instalação de software malicioso.

Conta Paypal Conta moderna

“Vimos uma atividade suspeita em sua conta. Após uma investigação mais aprofundada, descobrimos que a segurança da sua conta do PayPal estava ameaçada. Sua conta será desativada dentro de 4 horas, a menos que você verifique as informações do seu cartão de crédito. Verifique as informações do seu cartão de crédito aqui. “

O e -mail dessa natureza vem de sites falsos que imitam o PayPal. Quando os usuários inserem as informações do cartão de crédito, os hackers registram os dados.

Fatura de fraude falsa

A falsa fraude do faturamento é uma forma de fraude com o objetivo de enganar os beneficiários do pagamento de produtos ou serviços que nunca pediram ou receberam. Os hackers podem enviar faturas que parecem legítimas e afirmar que são da empresa que você reconhece ou acredita; No entanto, essas contas são realmente falsas.

Os hackers recebem um sinal -Informações quando um funcionário do seu departamento de cobrança está conectado à sua conta. Ocasionalmente, eles podem solicitar aos usuários que confirmem o pagamento por faturas ou cancelem um pedido.

Uma atualização de contas e -distribuído

Esses e-mails são apresentados como mensagens de provedores de email conhecidos, como Gmail ou Outlook, e convidam os destinatários para atualizar suas contas ou perder seus serviços.

Na realidade, esses desalinhadores E foram projetados para roubar suas credenciais de login e abordar sua conta IL. Não deixe que isso aconteça, não clique nos links maliciosos na mensagem ou insira informações pessoais na página de login falsa.

Dropbox phishing e -mail

Como a fraude com o Dropbox phishing se tornou mais frequente, é crucial estar ciente dos sinais de alerta. Os e -mails que parecem ser de plataformas populares de compartilhamento de arquivos geralmente dizem aos destinatários que tenham documentos para revisão. Quando os destinatários clicam em CTA, ele os leva a um site falso. Uma vez lá, o fraudador pode roubar as informações do seu aplicativo e outras informações pessoais.

Mais exemplos de ataques de phishing a serem evitados

Isto é seguido por vários exemplos adicionais de identidade descrevem que os pequenos empresários devem saber:

E -mail para uma fraude bancária

Banco -e -e -e -e -e -e -O todo está se tornando mais popular. Esse tipo de fraude está tentando roubar informações pessoais por desprezo pela identidade do remetente e pela fraude do destinatário na entrada de suas credenciais para o aplicativo ou outras informações valiosas.

Os fogões geralmente enviam e -mails falsos que parecem um banco famoso, procurando informações sobre sua conta bancária ou um código de verificação. Se você inserir acidentalmente as informações da conta no site da Feding do site de fraude, eles poderão usar seu nome de usuário e senha para roubar dinheiro ou sequestrar sua conta bancária.

Falsa fraude sobre a compra de aplicativos

O E – -e – -geralmente terá uma linha em questão referente a uma aplicação de uma empresa respeitável que você não assumiu. Geralmente, há um número de série na linha da linha.

Depois de clicar para saber mais sobre o pagamento, você adotou a fatura que busca sua permissão para revisar, gerenciar ou cancelar o aplicativo.

A falta de certos detalhes na mensagem deixa as vítimas abertas ao ataque porque podem estar propensas a abrir um anexo por e-mail- potencialmente instalando software malicioso em seus dispositivos.

Solicitação de seguro social

Os hackers estão constantemente procurando maneiras de roubar suas informações pessoais, e uma das fraudes mais comuns é quando fingirá ser da agência governamental. Eles podem ligar para você e dizer que seu número de Seguro Social foi suspenso ou que você deve confirmá -lo para que possa retornar.

Serviço Técnico Complicação

O pagamento do Serviço de Suporte Técnico de Fraude é no qual o invasor está tentando vender serviços de suporte técnico que realmente não existem. Eles podem enviar -lhe que um problema foi descoberto com seu computador e você deve ligar para um número de telefone para obter assistência técnica.

Outra maneira usual de sacrificar a fraude é ligar diretamente e avisá -los de que há uma falha no dispositivo. E o contato é estabelecido para resolver o problema. No final do serviço, eles cobrarão taxas por reparar problemas que não existiam inicialmente.

Oferecendo soluções financeiras

Outra tática frequente usada no roubo de identidade envolve vítimas atraentes com a chance de liquidar dívidas por menos do que o valor original ou investir nas possibilidades que prometem altos rendimentos. Essas “ofertas” parecem credíveis e geralmente estão disponíveis por tempo limitado, criando um senso de urgência de que o indivíduo age rapidamente.

Fraude fiscal

O Cyber-Kriminal envia uma mensagem de texto para convencer as vítimas a dever dinheiro após o envio de impostos ou podem direcionar as vítimas para o local onde é necessário o pagamento.

Outra tática usual para fraude é dizer às suas vítimas para cumprir as condições para um grande reembolso, incentivando -as a clicar em um relacionamento instalando um software malicioso em seus telefones.

Você ganhou algo

Essas fraudes geralmente são fáceis de ver, porque prometem algo que simplesmente não é verdade. Mensagem ou E -Isso diz que você precisa clicar na conexão do Google Docs para enviar detalhes para poder coletar a recompensa. Na realidade, os fraudadores estão tentando roubar suas informações pessoais para enganá -lo.

Qual é o exemplo mais comum de roubo de identidade?

Existem numerosos esquemas de roubo de identidade, com os dois dos liquidação mais comum das páginas de login E -Estado e falsas. O movimento de E -furs ocorre quando é enviado -parece que parece vir de uma fonte confiável. Enquanto isso, as páginas de aplicativos falsas são projetadas para se parecer com locais legítimos da Web, juntamente com o mesmo logotipo e marca que os sites originais.

Quais são os sinais de roubo de identidade e?

Os sinais de e -ate com roubo de identidade incluem, entre outros, não se limitam a urgência, requisitos ou conteúdo incomuns, erros gramaticais e palavras enganosas, incompatibilidade de nomes de domínio e e -estágio e saudações famosas.

O treinamento sobre segurança da consciência é a maneira mais eficaz de ajudar seus funcionários a identificar o pó de phishing.

O que é considerado um exemplo de roubo de identidade?

Qualquer atividade deliberada que visa roubar os dados confidenciais dos indivíduos, trapacear dinheiro deles ou instalar software malicioso em seus sistemas de computador é considerado um exemplo de roubo de identidade.

Imagem: Envato Elements

Este artigo, “As armadilhas usuais de evitar roubo de identidade” foram publicadas pela primeira vez em tendências para pequenas empresas

Fonte