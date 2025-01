As companhias de seguros financiam petróleo e gás – mesmo porque as mudanças climáticas rompem em seus resultados

As companhias de seguros financiam petróleo e gás – mesmo porque as...

Dentro de apenas uma semana, a pura destruição de incêndios selvagens em Los Angeles empurrou para as perguntas básicas sobre a influência da crise climática de que os legisladores, influenciadores e o público foram muito evitados.

Entre eles: qual é o futuro do seguro quando as casas domésticas são cada vez mais acomodadas nas áreas de risco climático – sejam incêndios, furacões, inundações ou níveis crescentes do mar?

Essas questões na Califórnia foram aperfeiçoadas pela política – onde fornecem gigantes como State Farm, agricultores e Allstate relataram no ano passado que não escrevem mais novas prateleiras no país devido ao aumento do fogo (apenas 2024, bombeiros ao redor do país lutou em torno do estado 8.024 Incêndios Isso foi queimado por mais de um milhão de hectares e destruiu 2.148 casas e outros edifícios).

As seguradoras há muito tempo estão cientes do risco de mudança climática – primeiro -ministro, aumentando as perdas. Em 1973, a companhia de seguros alemã Munich Real publicou uma brochura de inundação que ela afirma que estava O primeiro uso do termo “mudança climática” Na indústria, um aviso de um risco crescente de aumentar a temperatura e aumentar o dióxido de carbono no ar. Cerca de 40 anos depois, o CEO da gigante de seguros francês Axa disse que seria impossível de proteger Um mundo que é 4 graus Celsius (7,2 Fahrenheit) mais quente.

No entanto, as companhias de seguros se tornaram alguns dos maiores financiadores de combustíveis fósseis, que são A principal causa de mudança climática– Extração e combustão de petróleo, gás e carvão são responsáveis ​​por mais de 75% das emissões de gases de efeito estufa e quase 90% da emissão de dióxido de carbono.

As empresas de combustíveis fósseis consistiam em 4,4% do portfólio de investimentos do setor de seguros de 2023, em comparação com 3,8% nove anos antes. Dois gigantes do seguro, Berkshire Hathaway e State Farm, aumentaram suas posições de combustível fóssil em cerca de US $ 200 bilhões durante esse período. No geral, no entanto, mais da metade das seguradoras de propriedades e acidentes de 238 na pesquisa recentemente do país e Wall Street Journal Eles reduziram os investimentos em petróleo, gás e carvão na última década. Mas, embora as seguradoras tenham limitado a cobertura de projetos de combustível fóssil em todo o mundo, as empresas americanas continuam a escrever políticas para projetos convencionais de petróleo e gás.

Os porta -vozes da fazenda estadual e Berkshire Hathaway não responderam a comentários.

É um ciclo vicioso, dizem alguns especialistas no setor de seguros, com as seguradoras que investem os prêmios de seus clientes em empresas de combustíveis fósseis, cujas atividades aceleram a mudança climática, o que, por sua vez, aumenta o risco de incêndio, super tempestades e inundações que fazem com que as seguradoras caam Cobertura para milhões de proprietários abrigam a casa para evitar perdas.

“Essa é uma quantidade significativa de capital que apóia o setor de poluição”, disse Frances Sawyer, fundadora da estratégia da Pleiades, que opera por insistência da ação climática. “Isso não é tanto foco quanto seu risco estrutural geral – investimentos em combustíveis fósseis que exacerbam diretamente o ambiente dos riscos que lidam com o outro lado do equilíbrio de equilíbrio”.

Segundo os números, as mudanças climáticas têm um enorme impacto na indústria. Maior perdas de tempo garantidas que podem ser atribuídas às mudanças climáticas de 31% a 38% Na última década, o aumento anual que “superou significativamente” o crescimento de perdas em outros setores. Um total de cerca de US $ 600 bilhões em tais perdas nas últimas duas décadas pode ser atribuído às mudanças climáticas, afirma o relatório Proteja nosso futuroGrupos de consórcio global que pressionam as companhias de seguros a parar de investir em combustíveis fósseis.

Para muitas seguradoras, as perdas não compensam os prêmios que cobrem da cobertura das empresas de combustíveis fósseis. Por mais da metade das 28 companhias de seguros líderes, suas perdas estimadas devido a mudanças climáticas excederam os prêmios de combustível fóssil. No geral, as perdas atribuídas ao clima para todas as 28 seguradoras totalizaram US $ 10,6 bilhões, eliminando a maioria de US $ 11,3 bilhões que cobraram em prêmios de empresas de combustíveis fósseis.

Como resultado, as seguradoras estão agoraderrubarMais de 1,9 milhão de contratos de seguro de casa desde 2018, e as notificações das duplas não -Knjovo são dobradas em mais de 200 municípios em todo o país, estadosInvestigação recente do Congresso.

O ônus é o mais difícil para os americanos e colorir pessoas com renda mais baixa. Cerca de 15% dos proprietários de casas que ganham menos de US $ 50.000 por ano não são garantidos, de acordo com Federação de Consumidores da América. E 14% do latim e 11% dos proprietários de casas negras não foram garantidas.

Há mais e mais americanos, o que é provável que o custo da reconstrução da Câmara não seja cobrado. Universidade do Colorado estudar No incêndio de Marshall 2021, o pior da história desse estado, revelou que 74% dos proprietários afetados não foram fornecidos.

Entre eles estava Erica Solova, mãe de dois filhos, que foi forçada a escapar na casa da família de Barefoot quando foi destruída em Marshall Fire. Como sua política refletia a avaliação de sua casa quando ela comprou anos atrás, não foi o suficiente para ajudar a construir um novo lar. Ela teve que confiar nas economias e campanha do GoFundMe para terminar a reforma.

Quando ela tentou garantir o proprietário da casa da casa para aquela casa “, fomos rejeitados”, disse ela.

“As sociedades de seguros não são consideradas responsáveis ​​por não garantir as pessoas em nenhum nível razoável que reflita a realidade atual”, disse Solova, que iniciou o grupoSobreviventes de tempo de sobrevivência extremos sobreviventese recentemente iniciou a comunidade Slack Internet para sobreviventes do incêndio da Califórnia. “Não é um problema individual, é um sistema de indústria do sistema”.

E o custo dos proprietários de seguros saltou acentuadamente, saltando mais de 30% entre 2020 e 2023 (13% adaptados à inflação), de acordo com o estudoEscritório Nacional de Pesquisa Econômica.

Essa dinâmica aumentou a pressão sobre as seguradoras para evitar a indústria de combustíveis fósseis – não garante mais a cobertura de projetos de petróleo, gás e carvão e não investem mais no setor. “Um ciclo de seguradora auto -devadora para iniciar o risco climático e limitar a cobertura para esses riscos ameaçam o interesse público e a estabilidade financeira”, alertou ele para garantir nosso futuro.

Alguns gigantes de seguros tomam a seguradora de etapas da Itália, generali, anunciada em outubro de 2024. Ele não forneceria mais uma nova cobertura de empresas de petróleo e gás no meio-campo e nos setores mais baixos, que incluem as usinas de energia natural e gás mobiliadas.

Mas as seguradoras americanas geralmente continuam apoiando a indústria e desempenharam um papel de destaque em O florescimento mobiliado de gás natural ao longo da costa da baía. Todo o gigante sênior Rio Grande LNG Terminal Credor no Texas eram companhias de seguros – Seguro de Vida Fidelity & Gyanty (F&G), Seguro de Vida para Everlake, Seguro de Vida Americana, Seguro de Denver, Seguro de Vida Symeter e Allianz Life Insurancie América do NorteDe acordo com a SEC para a SEC pelos desenvolvedores, NextDecade. O porta -voz da empresa não retornou as solicitações de comentários.

Este papel é destacado na publicação industrial,O risco de seguroO que observou que “, apesar de aparentemente progredir em direção aos objetivos da rede, parece que as seguradoras assumem o papel anteriormente ocupado por bancos em financiamento para projetos de combustível fóssil”.

Nos últimos anos, alguns reguladores de seguros incentivaram mais transparência do setor e alertaram o risco de investimento que contribui para as mudanças climáticas. Os comissários de seguros da Califórnia, Oregon e Washington, foram no ano passado pela primeira vez o teste estressante de investimento das companhias de seguros detalhou os “custos ocultos” do atraso na ação climática. Além de deteriorar a crise climática, esses investimentos podem ser arriscados para a essência das companhias de seguros enquanto o mundo entra no futuro da energia pura, dificultando a redação de prateleiras que avançam.

Três comissários de segurosavisado em seu relatório: “As companhias de seguros investem prêmios que coletam de pessoas e empresas, gerando rendimentos que lhes permitem pagar por requisitos futuros, o que significa que o efeito da receita de investimento pode ter um impacto direto na capacidade da empresa de obter políticas adicionais”.

De acordo com as conclusões do comissário de seguros, as seguradoras enfrentam uma maior exposição ao risco climático no portfólio de títulos corporativos do que em seu investimento em capital. Suas perdas futuras em títulos corporativos podem variar de US $ 7 bilhões a US $ 40 bilhões, de acordo com a análise.

Como o seguro dos proprietários é necessário para a maioria dos empréstimos à habitação, alguns economistas estão preocupados com o fato de a crise de seguros precisar novamente precisar de uma crise hipotecária na escala de recessão de 2008-2009. “Os prêmios crescentes e a disponibilidade limitada de seguros podem ter efeitos significativos de rachaduras nos mercados imobiliários, reduzindo a demanda (e os valores residenciais) para residências em áreas de alto risco”, disseUm novo estudo do Instituto Brookings.

“Cada amplo declínio nos ativos” apresentaria “um risco sistêmico para uma economia americana semelhante ao que aconteceu durante a queda de hipoteca de 2007-2009.Relatório de dezembro de 2024..

“Ele tem um tipo de efeito resfriado se, se as companhias de seguros anunciarem que não escrevem mais políticas em todo os bairros ou comunidades inteiras ou, em alguns casos O mercado hipotético não estará à disposição “, disse Jordan Haadtler, estrategista de financiamento climático com um grupo de defesa do armário de clima.

A crise incentivou a maioria dos estados a desenvolver um programa de seguradores disponíveis para aqueles que não podem obter cobertura de companhias de seguros privadas. Mas eles correm o risco de ficarem impressionados. A Califórnia Fer Plan, que possui apenas US $ 200 milhões de reservas e reinstura de US $ 2,5 bilhões, expôs US $ 5,9 bilhões de proprietários de imóveis apenas em Pacific Palisades, onde o número de segurados seguradosaumentou 85% em comparação com o ano passado.

Como o ex -comissário de seguros da Califórnia, Dave Jones, disse à Capital & Main, as disposições da feira estão deixando os proprietários de casas em todo o paísno ganchopor perdas se o plano do governo estiver esgotado.

Avançando para lidar com essa crise pode dar algumas medidas dramáticas, dizem os especialistas. O seguro publicamente financiado por riscos climáticos, como um plano justo, não resolve adequadamente, pois enfrentariam muitos dos mesmos desafios que um mercado privado em termos de gerenciamento de custos crescentes e aumento da exposição ao risco climático, além de pressão política adicional de complexidade para Premiere artificialmente baixo “, relata Brookings.

O Think Tank recomenda que os reguladores estaduais desenvolvam iniciativas para disponibilizar ferramentas mais avançadas para modelar desastres disponíveis para as seguradoras e incentivá -las a oferecer descontos para tomar as políticas de medidas para tornar suas casas mais resistentes, instalando telhados resistentes ao vento, bombeiros resistentes a incêndios e tempestades de estados -estados .

Infelizmente, as seguradoras ainda não estão em um navio na Califórnia. No ano passado, Jones colaborou com o senador estadual Josh Becker e a Nature Conservancy, com a proposta da lei que exigiria modelos usados ​​pelas seguradoras para explicar os esforços de alívio de risco, como o tratamento das florestas, criando um espaço defensivo em torno de casas e endurecendo o casa.

“O setor de seguros o matou”, disse Jones. “Eles mataram uma conta lobby e doações para os deputados. Eles estavam basicamente indo em frente ao Comitê de Seguros do Senado do Senado e ao Comitê de Aprovação da Assembléia e, e dissemos:” Vamos se opor “e convenceram os dois comitês a pressionar a lei. da lei. “

O que é chave é resolver o papel das mudanças climáticas, disse Sawyer. “Precisamos pensar em como reduzimos a poluição climática e continuamos e acelerar a dedicação à Califórnia para reduzir as emissões e investimentos em resistência”, enfatizou ela. “A última coisa que precisamos são de soluções que tentam tratá -lo como uma crise financeira temporária sem descer a essas raízes e realmente considerar o papel do setor (de seguros) na descarbonização e nos tornar mais seguros em todo o conselho”.

Esta peça foi publicada originalmente A capital e o principalque relata da Califórnia sobre questões econômicas, políticas e sociais.

