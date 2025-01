As conversas de negócios geralmente são cheias de preconceitos. Veja como contratar a melhor pessoa

Quando Ginni Rometty foi diretora executiva da IBM, ela apresentou o emprego de “primeiras habilidades”, alegando que os filtros que geralmente usamos, como educação e experiência, não eram úteis em muitos empregos.

Em vez disso, as empresas devem se perguntar quais habilidades são necessárias para o sucesso em uma função específica – digamos, programação de computadores ou vendas de software – e depois encontrar candidatos a emprego que têm ou desejam obter essas habilidades, mesmo que não tenham ciência da computação ou grau de negócios . Ao criar rampas através de recursos de estágio e apropriação, que são mais frequentemente nos países europeus, a IBM conseguiu expandir dramaticamente seu talento. O acesso baseado nas habilidades mantém a promessa de uma correspondência melhor entre empregos e funcionários, sugerem os autores de Romety e co -a -autores.

A questão é, portanto, a melhor forma de avaliar as habilidades do candidato durante esta fase do processo de emprego. Eles permitem que as técnicas típicas usadas hoje, como entrevistas e ferramentas de avaliação, permitem identificar o melhor talento de emprego?

Infelizmente, as evidências sugerem que a resposta provavelmente não é. As entrevistas, por exemplo, estão cheias de problemas. Numerosos preconceitos podem nos desviar. Dar apenas alguns: o viés do grupo nos faz preferir pessoas que parecem o que fazemos; Os estereótipos são preferidos por candidatos que parecem um funcionário típico; Os efeitos do halo nos levam a colocar muito peso em nossas primeiras impressões; E o viés da confirmação nos leva a buscar evidências que confirmem nossos instintos intestinais, negligenciando informações opostas.

Infelizmente, olhar para a pessoa real e receber informações adicionais como comportamento e aparência não contradizia o viés de um entrevistador. De certa forma, lidar com outro homem está deteriorando as coisas. Não podemos evitar, mas sobre o que os candidatos estão carregando (talvez nossa cor favorita?), Como eles dizem (com um dialeto talvez?) E como eles parecem (talvez atraentes?). Com base no grande conjunto de dados de competições empresariais, bem como em experimentos de laboratório nos Estados Unidos, sabemos que esses fatores irrelevantes afetam os avaliadores. Os investidores favoreceram as parcelas entregues por homens, especialmente homens atraentes, mesmo quando a substância de tom era idêntica aos jogos apresentados pelas mulheres.

À luz disso, não devemos nos surpreender que as entrevistas, especialmente não estruturadas, sejam más preditores de desempenho futuro. É nesses contextos não estruturados que o viés inconsciente. Quando as pessoas têm um direito discricionário em seus julgamentos, são difíceis de evitar um polegar, como estereótipos, é difícil evitar.

Aqui estão algumas maneiras de entrevistar outras ferramentas formais de avaliação para serem mais eficazes e honestamente:

Crie uma lista de entrevistas

Tudo começa com uma lista simples. O que você deseja avaliar? Determine as habilidades, conhecimentos e competências que um candidato de sucesso deve ter e elabore as perguntas que deseja fazer de acordo. Cada pergunta deve causar informações que permitem avaliar melhor algo com o qual você se preocupa – e, no caso ideal, concentre -se nas competências necessárias. Sempre ficamos surpresos quando descobrimos que perguntas como “Por favor, falem sobre você” ou “Quais são suas maiores forças?” Muitos pesquisadores ainda são amados. Que competências essas perguntas testam exatamente?

Também é importante definir os critérios que você usará anteriormente para avaliar sua resposta para saber o que está procurando ao conversar com um candidato. É fácil colar, digamos, a visão do primeiro candidato, mas você se concentra completamente na execução ao conversar com outro candidato. A lista o ajudará a focar e coletar informações comparáveis ​​sobre todos os critérios de que se preocupa.

Para realizar uma entrevista estruturada padrão -ouro, pergunte a todos os candidatos o mesmo conjunto de perguntas na mesma ordem. Determine a seção de pontuação e os pesos que você deseja dar antes de todas as perguntas. Você pode aumentá -los igualmente ou pode decidir que as respostas para sua primeira e sua quarta pergunta são importantes, para que você ganhe mais peso.

Melhore o processo de entrevista

Além de projetar um conjunto de perguntas com base no que você está procurando em um candidato e decidindo apontar as respostas e pesar as perguntas, você também precisa pensar em quem estará envolvido no processo de entrevista. Lembre -se de que, embora seja útil para os candidatos preencher um conjunto diversificado de pesquisadores, a variedade de opções.

Nas entrevistas, os candidatos atendem aos avaliadores um -o -ne. Embora as entrevistas com painéis sejam comuns, nós as aconselhamos contra eles. No painel, a pesquisa é incapaz de formar um julgamento verdadeiramente independente, pois eles se influenciarão, aumentando a probabilidade de capturar a presa do grupo, onde o grupo do grupo GORA é da avaliação total da pesquisa individual.

Uma grande parte dessa influência é sutil e inconsciente, como perceber se o associado se inclina para frente ou para trás (o que indica interesse ou desinteresse no que o candidato está dizendo); Se o tom de voz deles está animado ou julgado; E eles acenam com a cabeça e fazem anotações férteis enquanto o candidato fala ou verifica as mensagens no telefone.

Na entrevista, faça anotações para cada resposta recebida e compare as respostas dos candidatos horizontalmente. Envie seus resultados multiplicados pelo peso que você concedeu a uma pessoa que administra o processo de emprego (geralmente alguém do RH) que pode unir todos os resultados finais recebidos para cada candidato.

Como você não deve se encontrar com um candidato a emprego no grupo, não deve falar sobre seus pensamentos com outros avaliadores antes de enviar seus resultados. É simplesmente muito fácil retornar ao que você impediu com sucesso ao conhecer os candidatos individualmente: Grouptinkk. O território é especialmente traiçoeiro se você ouvir a opinião dos idosos antes de decidir. É uma boa prática que, mesmo na reunião final da calibração, depois que todos registraram seus resultados, a pessoa mais velha fala o último.

Você não pode deixar a avaliação de seus candidatos no instinto. Quanto mais disciplinas pudermos adicionar ao processo de avaliação, saindo de não estruturado em entrevistas estruturadas e de ferramentas informais para formais para avaliar as habilidades bem baseadas-é provável que possamos reconhecer o melhor candidato a emprego possível. E melhor ainda, na maioria dos casos, o rigor adicional também nos ajuda a superar nossas estimativas tendenciosas, especialmente se examinarmos as influências de nossos testes em vários grupos com antecedência.

