As empresas procuram o governo Trump por milhões de dólares em contas não pagas no meio da exclusão da USAID

As empresas procuram o governo Trump por milhões de dólares em contas...

Administração Trump Desmontagem da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA As empresas dos EUA, com centenas de milhões de dólares em trabalho não remunerado para o trabalho que já foi feito, de acordo com um processo movido na terça -feira.

Uma administração repentina de congelamento também éForçando a liberação em massa de fornecedores dos EUAE os carregadores da USAID, incluindo 750 falhas em uma empresa, a Washington Chemonics International, lê em um processo.

“O impacto desse curso de comportamento ilegal pode ser exagerado: as empresas de forças grandes e pequenas e pequenas para excluir seus programas e permitir que os funcionários excluam; sobreCrianças famintas em todo o mundoquem ficará sem; sobre a população em todo o mundo que enfrenta uma doença mortal; E por nossa ordem constitucional “, disse as empresas e organizações americanas.

Uma organização representando 170 pequenas empresas americanas, principais fornecedores, um grupo judeu americano que ajuda as pessoas deslocadas no exterior, a Câmara do Advogado dos EUA e outros se juntaram ao desafio do tribunal.

Foi arquivado no Tribunal Distrital dos EUA em Washington contra o presidenteDonald TrumpSecretário de EstadoMarco RubioVeli Deputy USAIDS Peter Marocco, nomeado de Trump quem era o personagem central emExplique a agênciae Russell Vouight, chefe do escritório de administração e orçamento de Trump.

Este é pelo menos o terceiro processo sobre uma rápida separação de administraçãoAgência de Desenvolvimento dos EUAe seus programas em todo o mundo. Trump e AllyElon MuskEles estavam mirando uma USAID especial, dizendo que seu trabalho estava alinhado com a ordem diária de Trump.

Marocco, Musk e Rubio monitoraram o congelamento em todo o navio em busca de assistência externa e exclusão da agência em relação a Trump a partir de 20 de janeiro. Um processo lançado pela Federal Funcionários Association bloqueou temporariamente o governo para atrair milhares de funcionários da USAIDS. O congelamento de financiamento e outras medidas ainda existiam, incluindo uma agência de arrendamento na sede de Washington.

O novo governo encerrou contratos sem uma notificação de 30 dias e nenhum retorno para o trabalho que já foi feito, de acordo com um funcionário americano, uma pessoa de negócios com um contrato da USAID e um email visto pela Associated Press. Eles falaram sob a condição de anonimato por medo de retaliação pelo governo de Trump.

Para a Chemonics, um dos maiores parceiros da USAIDS, o financiamento congelado significou faturas não pagas de US $ 103 milhões e quase US $ 500 milhões em medicamentos, alimentos e outros bens encomendados na USAIDS, de acordo com um processo.

Somente para bens de saúde, não a entrega “pode ​​levar a até 566.000 mortes por HIV/AIDS, malária e necessidades insatisfeitas de saúde reprodutiva, incluindo 215.000 mortes pediátricas”, o processo.

O pedido afirma que o governo não tem autoridade para bloquear programas e financiar o Congresso sem aprovação.

Marocco defendeu a interrupção de financiamento e a empurrou para se encaixarTodos, exceto uma fração da equipe da USAIDSDe licença em um comunicado apresentado na segunda -feira em um processo iniciado pelos grupos dos trabalhadores.

“Calma” e “Unsweerage”, da USAID, os funcionários tornaram necessário parar de financiar e negócios pela agência para permitir que a administração execute um programa do programa para decidir qual ajudar os programas nos Estados Unidos a continuar no exterior, escreveu Marocco .

—Elen Knickmeyer, Associate Press

Fonte