As escolas recebem 2 semanas para concluir programas DEI ou perder financiamento federal, diz o governo de Trump

O governo de Trump dá às escolas e universidades americanas duas semanas para removerIniciativas para a diversidadeOu corre o risco de perder dinheiro federal, levantando seus papéis na luta do presidente contra “bem -estar” e semeando confusão enquanto as escolas são quebradas.

Em uma carta na sexta -feira, o departamento de ultimato parou de usar “preferências raciais” como fator em recepção, assistência financeira, emprego ou outras áreas. As escolas recebem 14 dias para concluir qualquer prática que seja tratada por estudantes ou trabalhadores por causa de sua raça.

Professores das faculdades em todo o país corremAvaliar seu riscoE decida se defende as práticas que consideram legal. A forte demanda ameaça que todos os aspectos do campus, desde perguntas sobre aplicações nas faculdades até aulas de sala de aula e clubes no campus.

Pretende -se corrigir o que o memorando descreveu como uma discriminação furiosa na educação, geralmente contra estudantes brancos e asiáticos.

“As escolas agiram sob o pretexto de que a escolha dos estudantes para” diversidade “ou eufemismos similares não os escolhe com base na raça”, disse Craig Trainor, um ato de secretário assistente de direitos cívicos. “Não mais. Os alunos devem ser avaliados de acordo com o mérito, as realizações e o caráter. “

As diretrizes foram atraídas para um desvio acentuado de grupos de direitos civis e grupos universitários. Alguns acreditam que sua linguagem pouco clara se destina ao efeito frio, pressionando as escolas a eliminar tudo o que toca no assunto da raça, mesmo que ele possa ser defensivo no tribunal.

“Criar um senso de risco sobre o trabalho que poderia promover o campus diferente e de boas -vindas é muito mais do que uma meta do que uma declaração clara da lei existente”, disse Jonathan Fansith, vice -presidente sênior do governo do Conselho dos EUA para a Educação, Associação de presidentes de professores.

O memorando é uma extensão da ordem executiva do presidente Donald TrumpProibir a diversidade, igualdade e inclusãoprogramas. Basicamente, reflete uma mudança na interpretação das leis anti -discriminação do governo federal. Como justificativa legal, ele afirma 2023Decisão da Suprema CorteProibição de raça como um fator para receber para a faculdade. Embora o veredicto se aplique apenas à recepção, o memorando diz que “se aplica além”.

“Simplificando, as instituições educacionais não podem separar ou separar os alunos com base na raça, nem distribuem os benefícios ou o ônus com base na raça”, diz -se.

Na segunda -feira, o Departamento de Educação também anunciou que também reduziu US $ 600 milhões em subsídios para organizações que treinam professores. Os programas promoveram “divisões” de conceitos como DEI, as teorias de uma raça crítica e ativismo da justiça social, informou o departamento.

Novas diretrizes buscam remover a corrida no campo, incluindo assistência financeira, acomodação, cerimônia de graduação, emprego e promoção. Também foi direcionado diretamente à recepção da faculdade, sugerindo que as faculdades procuraram trabalhar na decisão da Suprema Corte.

O uso de não -non -in -law “como intermediário para uma raça” agora será visto como uma violação da lei federal, diz -se a carta. Como exemplo, diz -se que é ilegal para as faculdades eliminar os requisitos de teste padronizados “para alcançar o equilíbrio racial desejado ou aumentar a diversidade racial”.

Dezenas de faculdade em largura agora têmdesistiu do pedido de SAT e ACTNos últimos anos, para vários fatores.

As diretrizes atingem a extensão da decisão da Suprema Corte e têm quase certeza de que ela será desafiada no tribunal, disse Angel B. Pérez, diretor executivo da Associação Nacional de Aconselhamento em Faculdade. Embora a decisão da Suprema Corte proíba a corrida como um fator na avaliação do candidato, o memorando deseja proibir a corrida mesmo no emprego de estudantes em potencial, disse ele.

A prática que tem sido comum poderia repentinamente se tornar obrigações legais, disse Pérez, incluindo emprego em áreas com estudantes insuficientemente representados ou em potencial com certas informações acadêmicas e demográficas.

As empresas, incluindo o comitê da faculdade e do ACT, há muito vendem listas para estudantes universitários, atuando como líder e fornecendo um conjunto de candidatos em potencial que atendem a certos critérios.

“Os professores e universidades serão encontrados entre uma rocha e um lugar difícil”, disse Pérez. “Eles sabem que o que fazem não é ilegal, mas estão preocupados com o fato de que, se não aderirem, para não ter financiamento federal, eles os atrasarão”.

Os ensaios para se inscrever na faculdade estão segmentando um memorando, fazendo perguntas sobre quantas faculdades podem convidar os alunos a compartilhar suas experiências pessoais, incluindo sua raça. As diretrizes dizem que as faculdades não podem usar ensaios como uma maneira de prever uma corrida de estudantes.

Na decisão da Suprema Corte, o juiz -chefe John Roberts disse que nada no julgamento impede as faculdades “a considerar discutir o requerente sobre como Rasa influenciou sua vida”, embora alertou que as faculdades não pudessem simplesmente usar os ensaios como um desvio indireto solicitações .

Em uma carta a um campus da Universidade de Michigan, o presidente Santa J. disse que os líderes estavam trabalhando para entender as implicações.

Algumas faculdades disseram que esperam uma pequena mudança de um memorando. Na Universidade Estadual de Oregon, uma visão legal concluiu que seus programas estavam “totalmente de acordo com todas as leis estaduais e federais”, disse o campus de Voj Moji, vice -presidentes de relações universitárias e marketing.

O memorando do departamento parece buscar a bolsa de estudos reservada para estudantes de certa origem racial. Houve debates legais sobre se a decisão da Suprema Corte seria expandida para assistência financeira, com algumas escolas e instituições decidem abolir os requisitos raciais para determinadas bolsas de estudo.

A Associação Nacional de Administradores de Ajuda Financeira disse que não há consenso sobre o assunto, e o grupo tenta entender como um memorando pode afetar a assistência do aluno.

“O que sabemos, no entanto, é que 14 dias não são tempo suficiente para as escolas avaliarem e realizarem todas as mudanças necessárias que podem estar de acordo”, afirmou o comunicado do grupo. “A última coisa que os alunos precisam ao fazer planos para pagar uma faculdade é a incerteza quando ou se receberão a assistência financeira que recuaram”.

A confusão sobre o comando de Trump era visível para a semana passadaaudiçãoPara uma candidata à educação, Linda McMahon. Questionado se ensinar sobre a história africana -americana passaria pelo comando do presidente, McMahon disse que não tinha certeza.

