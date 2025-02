As perspectivas mudam na corrida do Oscar: aqui estão os prováveis ​​corredores de frente após o prêmio da indústria no fim de semana passado

As perspectivas mudam na corrida do Oscar: aqui estão os prováveis ​​corredores...

Após um início difícil de 2025. Devido aos incêndios devastadores de Eaton e Palisades, a temporada de Hollywood Award retorna oficialmente ao momento das coisas. Os incêndios, que começaram imediatamente após os Globos de Ouro, até fizeram com que alguns questionassem o prêmio no momento da crise.

Apesar de alguns atrasos, no entanto, Prêmios para a seleção de críticos Foi realizado no Hangar de Barker, em Santa Monica, em 7 de fevereiro. No dia seguinte, Prêmios para produtores de guildas (PGA) foi realizado no século Plaza Fairmont em Los Angeles e Prêmios do diretor da guilda da América (DGA) foi apresentado em Beverly Hilton, em Beverly Hills.

Os resultados desses três prêmios de prestígio podem lhe dar uma vantagem nas apostas de Oscar em seu escritório, porque muitos envolvidos são membros da Academia de Artes e Ciências Cinemáticas. Vamos queimar o que aconteceu e o que poderia significar para o Oscar.

Prêmios para a seleção de críticos

Os incêndios são reconhecidos em todos os eventos. O líder do prêmio de crítica, o comediante Chelsea Handler, abriu o show ditado“Passamos ultimamente”, apenas uma piada animada para iluminar o humor. Ele deu um tom para uma celebração autoconsciente.

Os eleitores compostos por jornalistas e críticos do entretenimento espalharam amor entre muitos filmes este ano.

Conclave O melhor conjunto de atuação, que não tem um equivalente ao Oscar, está sendo levado para casa, mas mostra apoio ao filme em geral.

Kieran Culkin conseguiu o melhor ator lateral para seu trabalho em Dor real Enquanto Zoe Saldaña ganhou a melhor atriz lateral por seu trabalho em Emilia Pérez, Fazendo com que ambos os dois corredores do Oscar.

Dirigindo seu impulso do Globo de Ouro, Demi Moore recebeu honras para a melhor atriz de cinema de Horor Substância Um Adrien Brody ganhou o melhor ator por seu trabalho em Brutalista.

E embora ele não possa ser indicado ao prêmio Oscar ou DGA, isso não impediu Jon M. Chu a ganhar o melhor diretor por seu trabalho em Wicked: Primeira parte –Ou porque em seu discurso sobre aceitação, ele disse: “Conquistarei esse Oscar!” Antes de admitir silenciosamente: “Não sou indicado”.

A primeira vez que a melhor foto foi para um filme que não ganhou outro prêmio: Sean Baker’s Aor. Seria demonstrado ter sido um grande fim de semana para este filme independente.

DGA Awards

Judd Apatow estava hospedando e trouxe ridículo, mas o presidente da DGA Linka, Link Glattter, abriu o evento com gratidão às primeiras respostas e instou as empresas de produção a devolver a gravação aos Estados Unidos para que a cidade pudesse continuar curando.

E Link Oscar Ele é forte, com apenas dois filmes na história, já ganhou o melhor filme sem reconhecer aqui primeiro.

Aor Ele continuou sua sequência de vitórias, recebendo honras locais por uma extraordinária conquista da direção no longa -metragem. Também é importante observar que Ramell Ross levou para casa Michael apontou pela primeira vez o prêmio de direção por seu trabalho em Caras níquelque também é para o melhor filme de Oscar.

PGA Awards

De acordo com Jornalista de HollywoodA presidente da PGA, Stephanie Alain e Donald de Linehe, começaram a noite compartilhando que a organização foi lançada por um fundo de incêndio para apoiar aqueles que influenciaram o desastre. Ele já levantou US $ 450.000 e os participantes são incentivados a continuar doando durante toda a noite.

Como seu nome sugere, os produtores da Guilda da América celebram, bem, os produtores – não artistas ou designers individuais ou criadores especializados. A associação é aproximadamente do mesmo tamanho que a academia, e ambas as organizações usam uma votação preferencial ponderada.

Aqui está o Prêmio Precursor do Darryl F. Zanuck Oscar Award de extraordinário produtor de filmes de teatro. 10 Eleições quase idênticas indicadas da Academia.

Nos últimos 15 anos, os 12 melhores vencedores levaram para casa neste prêmio, incluindo o campeão do ano passado, Oppenheimer. Apenas algumas horas depois que ele levou para casa, a DGA Honors, a apresentadora da PGA Jodie Foster anunciou que Aor O vencedor estaria aqui.

Onde isso nos deixa na corrida do Oscar?

Depois deste fim de semana, Aor é a nova melhor imagem da primeira execução.

Drama -de -de -drama Emilia Pérez, que já perdeu o país após várias controvérsias, incluindo a atriz Karl Sofía Gascón’s Tweets ofensivos. Este musical já esteve no topo com 13 indicações, que é o maior número deste ano.

MalO segundo musical em corrida, neste fim de semana ele viu o brilho da esperança com suas vitórias e recepção brilhante no Creice Awards Criticism Awards, mas ele pode não receber uma glória que venceu o Oscar até que a segunda parte seja publicada no final deste ano.

Aor Não foi possível atingir o pico em um momento melhor. A votação final do Oscar começa em 11 de fevereiro e vai até 18; Então, o filme, diz a aceitação e o zumbido será de primeira qualidade para os membros da academia.

A possível fraqueza da ascensão deste filme para o topo é a falta de apoio abaixo da linha. Além dos produtores, diretores e críticos, a Academia também é composta por cinemas, editores e outros designers que também precisarão ser defendidos para o projeto, e sua falta de indicações nessas categorias pode ser dita.

Outros prêmios para os antecessores serem atendidos pelo BAFTA Awards, basicamente Oscars britânicos e um prêmio da tela por telas (SAG). O BAFTAS é realizado em 16 de fevereiro em Londres, e o SAG Awards foi marcado para 23 de fevereiro em La -U se Aor Eles recebem o principal prêmio em qualquer uma dessas cerimônias, quase certamente fortalecerão sua futura vitória no Oscar.

