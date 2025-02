As pinturas com classificação de IA podem ser arte. Eu simplesmente não posso ser fotos

As pinturas com classificação de IA podem ser arte. Eu simplesmente não...

Quando criança na década de 1970, fascinado por mim, movimento artístico de curto prazo conhecido como fotorrealismo. Os pintores que a praticaram criaram obras que não eram apenas realistas. Eles não diferiram das fotos – um feito extraordinário que puxaria o óleo na tela. Se o gênero não incluísse tanto esforço doloroso, ele poderia ter ganhado mais swing.

Graças às ferramentas generativas da ALA, como Dall-E e Midjourney, que podem transformar uma investigação por escrito em uma foto semelhante a uma imagem semelhante em um segundo, agora vivemos em uma foto de fotorrealismo com pontos e cliques. Os resultados geralmente representam nada mais do que a Chuma da Internet. Eu certamente não achava que ele não fosse das artes – até a semana passada, quando li sobre o artista da Costa Rica pelo nome Matias Sauter Morera. Recebi as notícias de acordo com A venda da imagem que ele criou usando ai para o Museu Getty em Los Angeles, onde será incluído em a próxima exposição convidado Lente queer: história da foto.

Em uma entrevista com ArtnetAdam Schrader, Sauter Morera – fotógrafo -Executado –discutiu esta imagem e outros que ele fez com a IA, e todos inspirados nas vidas secretas da década de 1970 dos Cowboys da Costa Rica. Eu encorajo você a verificar Artnet Storsor Pictures and Explication Por que Sauter Morera decidiu sintetizá -las, não levá -las com uma câmera. Ele não apenas se matriculou em Dalls e depois reivindicou os resultados como sua criação. Em vez disso, ele diz, seu procedimento inclui mais modelos de IA, photoshop e meses de operação; Embora enfatize que os resultados são não Fotos, obviamente se beneficiam dos olhos de seu fotógrafo.

O que Sauter Morera faz tem um golpe emocional real: ele tem mais em comum com o fotorrealismo nos anos 70 do que com indesejados, sem alma Apoio de lodo 2025. Mas admito que eles ficaram surpresos com o caminho Artnet e Outras mídias Isso relatou em sua venda getty -Uo essa noção Foto AI. Eu nem tenho certeza de como me sinto no Museu de August, incluindo uma de suas imagens geradas por computador na exposição de fotos.

Afinal, o fato de a imagem ser olhar Fortemente muito, pois a foto não faz isso. As fotos começam como luz tirada através de uma superfície sensível à foto – hoje, geralmente um sensor eletrônico e uma fita de filme antes. Eles registram um momento no tempo que realmente aconteceu. Ai fotos Sauter Morera não; Esse é o ponto principal. (Ele diz que optou em parcialmente pela IA para adicionar elemento especulativo, além de evitar uma invasão de privacidade.)

Agora, a linha entre fotografia e realidade, para que possamos imaginar que ela estava sempre embaçada. Primeiro de tudo, mesmo fotos não regulamentadas têm o poder dos conceitos errôneos e informam. O ato de direcionar a lente sobre algo diz sobre o que não entra no quadro, assim como o que ele faz; Você nunca vê a história toda e Talvez nem mesmo este subconjunto de significado.

Mais de um século e meio atrás, o famoso fotógrafo Mathew Brady Tirei uma foto do então candidato presidencial Abraham LincolnQue o assistente se recuperou para ser lisonjeiro e depois pintou essa imagem – fundada, o equivalente à aplicação de um filtro de beleza. Hoje, Google e Maçã Ambos e smartphone que permitem excluir rápida e facilmente pessoas e fotos de fotos. Isso pode ser bastante inofensivo se você cortar fotobers aleatórios das filmagens de sua família na praia, mas ainda é uma mudança decisiva de uma foto que é uma evidência documental de qualquer coisa.

Acredito que vale a pena preservar a diferença entre a foto – mesmo que ela passou por Ai Wringer – e algo que se parece muito com um. Eu não apenas me preocupo com as chances de as pessoas traíam nelas com uma fotografias simuladas produzidas por ai: cavalo gerado já está fora celeiro hiperrealista. Eles só funcionam mais selvagens, porque os algoritmos erradicam os sinais restantes de origem sintética da imagem. (A propósito, você sabia que a IA ainda não conseguia entender como Mostre as pessoas esquerdas que escrevem?)

O que particularmente nervoso é a aparência das pessoas – muitas das quais estão perfeitamente satisfeitas com o luxo nas bolhas de desinformação –Eles não se importam Se a imagem mostra algo que realmente aconteceu. A inclusão de fotos de fotos semelhantes com fotos só pode incentivar esse cenário.

Mesmo agora, não é um problema teórico. O Facebook está cheio Imagens da AI Parece não enganar tanto os membros que eles fornecem o mesmo hit da dopamina que uma foto real. E no ano passado, durante o furacão Helena, um e um Ai-razão a foto de uma reunião de uma criança e um filhote de cachorro simpático que se salva com um barco se tornou viralmente Twitter. A imagem estava arrastando no coração, mas também estava armada nos ataques à resposta da administração de Bidden ao desastre. Depois de ser questionado por autenticidade, um membro do Comitê Nacional Republicano Continuou a chamá -lo de “foto” e disse que não estava interessada em seu passado.

Ela não pode, mas devemos. Tecnologias e padrões para Autenticação da origem das imagens digitais são vitais, mas eles assumem o desejo de separá -lo da falsa. À medida que essa diferença está aumentando para uma mera maçã, teremos que trabalhar mais para mantê -la. Manutenção da expressão fotografia Para as fotos tiradas com uma câmera, não é um primeiro passo ruim.

