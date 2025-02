As tarifas de Trump sobre alumínio e aço aumentarão os custos de carros? Especialistas são mais difíceis

Presidente Donald Trump Tarifas de importação de aço esta semana Eles poderiam devastar a produção de carros americanos, de acordo com líderes da indústria. Os movimentos estão alinhados com o plano agressivo do comércio global do governo e ambições de Trump para fortalecer a indústria dos EUA, mas eles poderiam ter o contrário.

Em 12 de março, todas as importações do aço tributarão pelo menos 25%, o que é o resultado de duas ordens assinadas pelo presidente na segunda -feira e também inclui 25% das tarifas de alumínio. Isso pode ter um sério impacto nas empresas de carros domésticos, incluindo Ford, GM e Stellantis – e tornar essas empresas mais caras para clientes de carros no país.

As tarifas para os principais produtos que vêm além dos americanos exerceram pressão sobre a fonte doméstica de material, dizem os especialistas. As regras básicas de oferta e demanda podem aumentar os custos.

“Os fabricantes de aço precisam encontrar maneiras de aumentar a capacidade, e o alumínio e o aço podem estar na ausência de um curto período de tempo”, disse o próprio Firani, analista da Autophorest Solutions, que estuda o setor. “A produção de veículos tem muitas partes móveis e aumentar o preço do que está entre os componentes mais importantes do veículo aumentará o preço de um produto já caro”.

O preço médio de uma transação para um novo veículo nos Estados Unidos -em janeiro foi48.641 USDDe acordo com o recurso de compra automática, Kelley Blue Book Investment para um consumidor sensível à inflação.

“Tarifas como essas não fazem nada para melhorar diretamente a indústria automotiva”, disse Fiorani.

CEO da Ford a Jim Farley, a ação inicial de Trump no poder – incluindo 25% das tarifas sobre as mercadorias provenientes do México e Canadá, embora atrasadas em um mês – já desafiadas por Dearborn, Michigan, fabricante de carros.

A administração de Trump também compensouPolítica de veículos elétricoscolocado no ex -presidente Joe Biden,Infraestrutura direcionada para cobrar EVbem como uma inspeção focada de veículos eRegras de economia de combustível– Tudo isso pode desempenhar um papel no fabricante de carros planeja descarbonização. As empresas de automóveis já retiraram alguns planos de eletrificação no meio de uma mudança no mercado.

A maioria dos fabricantes de três carros de aço e alumínio já vem da América do Norte, a Ford está incluída; A CFO Sherry House observou durante a conferência de pesquisa de Wolfe na terça -feira que 90% da empresa vem dos EUA e que o alumínio também não é tão competitivo.

Ainda assim, Farley disse na terça -feira durante a mesma conferência que “até agora o que vemos são muitos custos e muito caos”.

Farley disse: “A realidade é, no entanto, nossos fornecedores têm fontes internacionais de aço de alumínio. Portanto, esse preço passará e pode ser uma parte especulativa no mercado onde o preço ocorrerá porque as tarifas até rumores ocorrerão”.

O porta -voz da Ford adiou os comentários de Farley quando forneceu um comentário adicional. O porta -voz de Stellantis se recusou a comentar.

A GM não respondeu a uma solicitação de comentário antes de postar.

“Estamos preocupados com os efeitos de produtos de consumo, como um carro a jusante”, disse Glenn Stevens Jr., CEO da Michaut, a Associação Estadual da indústria automobilística. “As preocupações sempre que você tem esse cenário, e eu não sou economista, mas isso é muito cuidadoso que os benefícios de curto prazo dos preços mais altos de aço e alumínio para a produção doméstica sejam superados por uma diminuição nos efeitos a jusante. “

“Indústria automática, é uma empresa muito competitiva”, acrescentou. “Você não pode alterar as cadeias de suprimentos muito rapidamente e certamente não pode alterar os locais de produção rapidamente”.

Trump também estabeleceu tarifas sobre aço e alumínio durante sua primeira estadia na Casa Branca em 2018. Os fabricantes de automóveis tiveram que revisar seus planos financeiros para o ano porque suas perspectivas caíram como resultado, disse Fiorani.

“A indústria como os automotivos construiu todo o seu plano financeiro com base na aquisição de produtos nos quais podem; Localmente, se possível, globalmente, se isso faz mais sentido “, acrescentou.

O repórter da Associated PressA, Isabella Volmert, contribuiu para este relatório de lançamento, Mich.

Alexa St. John é um jornalista Associated Press Climate Solutions. Siga -a em X:@Alexa_stjohn. Alcançá -loAst.john@ap.org.

