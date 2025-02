As vendas globais de chips aumentaram 19,1% em 2024 e alcançarão um crescimento de dois dígitos de 2025. Graças à AI | Pescoço

A venda de um chip semicondutor global aumentou 19,1%, para US $ 627,6 bilhões em 2024, e espera -se que o crescimento aumente as duplas porcentagens em 2025, de acordo com o relatório Associação da indústria de semicondutores (É).

Sia disse que os números em 2024 atingiram um novo recorde e em comparações com um total de 2023. US $ 526,8 bilhões. A razão, é claro, foi uma demanda espetacular por processadores e memória de IA, disse John Neuffer, diretor executivo da SIA, lobby de grupo da indústria de chips, em entrevista à GamesBeat.

O crescimento real de 19,1% foi superior a 13% da previsão da SIA feita, e o crescimento em 2024 é comparado a 8,2% de contração em 2023. É um grande momento de demanda graças à IA. E essa é uma das razões pelas quais a NVIDIA é uma das empresas mais respeitadas do mundo, com uma estimativa de US $ 3,15 trilhões.

E em 2025, espera -se que a venda de chips atinja 11,2% do crescimento, disse Greg Larocca, diretor de pesquisa de mercado e política econômica da SIA, em entrevista. Isso é importante para a economia, porque os chips são o coração de tudo eletrônico e são parte vital da cadeia alimentar tecnológica.

Os dados chegam em um momento importante no discurso nacional, como o presidente Donald Trump se prometeu colocar as tarifas nos chips semicondutores que vêm não apenas da China, mas também de nosso Taiwan federal. Enquanto no fim de semana passado ele fez uma ação contra o México, China e Canadá, ele ainda não colocou tarifas em Taiwan ou chips. (Tarifas no México e no Canadá foram adiados por 30 dias).

John Neuffer, diretor executivo da Associação de Curso Penal.

Jensen Huang, CEO da NVIDIA, visitou Trump na última sexta -feira na Casa Branca para enfatizar a importância do semicondutor e da indústria de liderança americana na IA. Nvidia recebe suas fichas de Taiwan. A Associação de Tecnologia do Consumidor estima que as tarifas possam fazer consoles em 40% mais caros para os consumidores dos EUA, com um aumento de preço de 26% para smartphones e um aumento de preço de 46% para laptops.

Sia também foi um dos principais defensores da Lei de Chips & Science, uma lei que apoia um de dois lados que reservou US $ 52 bilhões para renovar chips na Intel dos EUA, ele disse que já havia recebido US $ 2 bilhões por suas fábricas de chips nos EUA. Resta saber se o novo governo continuará apoiando a lei, pois os advogados exigem que mais dinheiro se destinam a ela.

“Depois de todas as plantas que estão em processo de construção e lançamento e partida, no final de tudo isso, até 2032, agora pode ser de cerca de 14% ou algo assim. Leva tempo. É uma indústria absolutamente massiva. E a agulha O movimento com 10% a 14% é um número extremamente bom.

Crédito: VenturBeat feito com Midjourney V6

Quanto ao número de chips, as vendas no quarto trimestre de US $ 170,9 bilhões foram 17,1% superiores ao quarto trimestre de 2023 e 3,0% superior ao terceiro trimestre de 2024 e vendas globais para o mês de dezembro de 2024. Foi $ 57,0 bilhões, que é uma redução de 1,2% em comparação com um total de 2024.

A venda mensal é elaborada pela organização das estatísticas mundiais de semicondutores (representa uma média móvel de três meses.

“O mercado global de semicondutores passou por seu ano mais alto de vendas em 2024, que é a primeira vez no topo de US $ 600 bilhões por ano para vendas, e o crescimento do mercado de dois dígitos é projetado até 2025”, disse Neufer. “Os semicondutores permitem que quase todos os dispositivos médicos modernos que cursam a tecnologia, comunicações, aplicações de defesa, IA, transporte avançado e inúmeras outras chances de longo prazo da indústria são incrivelmente fortes”.

As vendas regionais e anuais foram aumentadas nos Estados Unidos (44,8%), China (18,3%) e Oceano Pacífico asiático/todos os outros (12,5%), mas no Japão (-0,4%) e na Europa (-8,1%). O mês de venda em dezembro aumentou na América (3,2%), mas foi reduzido nos outros (-1,4%), na China (-3,8%), no Japão (-4,7%) e na Europa (-6,4%).

Intel Gaudi 3 ACELERADOR AI. Fotógrafo: Intel

“À medida que as vendas de semicondutores aumentam globalmente, prevê -se que a América triplicará sua produção doméstica de chips até 2032, colocando nosso país em uma posição forte para aprimorar suas cadeias de suprimentos e ajudar a satisfazer a crescente demanda global”, disse ele Neuffer. “Para que os Estados Unidos estejam no topo da tecnologia de chips, os líderes de Washington devem melhorar as políticas que promovam a produção e a inovação de semicondutores, fortalecem o trabalho de alta tecnologia e retornem a liderança comercial americana”.

Vários segmentos semicondutores do produto foram destacados em 2024. A venda de produtos lógicos foi de US $ 212,6 bilhões em 2024, tornando -a a maior categoria de produto por vendas. Os produtos de memória ficaram em segundo lugar em termos de vendas, aumentando 78,9% em 2024. Para um total de US $ 165,1 bilhões. A Drama Products, um subconjunto de memória, registrou um aumento nas vendas de 82,6%, que é o maior crescimento da porcentagem de qualquer categoria de produtos em 2024.

Neuffer disse que a lógica (incluindo processadores), a memória e os segmentos analógicos geralmente estão em diferentes trajetórias, porque existem muitos tipos diferentes de semicondutores que atendem a toda a indústria eletrônica. A lógica e a memória são alimentadas pela demanda por servidores de IA em data centers e computadores de IA em escritórios e residências. Mas às vezes há um bom ano para a lógica e um ano ruim para lembrar, dependendo da capacidade.

Larocca disse que a SIA ainda não classifica os chips de IA separadamente, mas grande parte da tecnologia de IA é incorporada em sistemas de computador usando chips lógicos. Essa categoria aumentou 81.% 2024, disse ele.

“É uma taxa de crescimento impressionante que nunca vimos antes”, disse Neuffer. “É um crescimento muito rápido em toda a placa”.

Mas ele observou que a indústria poderia ser “incrivelmente instável” quando se trata de oscilações em áreas como chips de memória.

Guerra comercial problemática?

Cerebras Condor Galaxy no Colivore Data Center

Entendendo, Neuffer disse que as chances de uma guerra comercial são “problemáticas”.

“Nossas cadeias de suprimentos dependem profundamente do comércio global. O trabalho dessas cadeias de suprimentos é tudo para nós. E, por outro lado, algo como três quartos de nossos clientes está no exterior. Portanto, um comércio global é apenas uma grande parte do nosso sucesso “, disse Neufer.

Neuffer disse que não queria entrar em hipotéticos sobre o que está acontecendo. Ele observou que os detalhes eram importantes, como o que acontece com o chip que é entregue -às vezes antes de terminar em um produto eletrônico comprado nos EUA, também depende de quais países afetados pelas tarifas e retaliação.

Quanto à educação dos políticos, ele disse que ainda há algum terreno que se cobrirá em termos de ajudar a todos a entender como as cadeias de suprimentos funcionam.

“As medidas que aumentam os custos de produção nos Estados Unidos como problemáticos em um momento em que nossas empresas fizeram uma obrigação muito grande e muito significativa de produzir mais (nos EUA) e identificaram essa administração como uma prioridade para ter mais produção aqui, “Ele disse”, disse ele, “ele disse,” é Neuffer. , dobrou com alguns incentivos para o design, colocando políticas para coletar nossa liderança comercial em todo o mundo, dependemos do comércio global como indústria.

Fornecimento de subviação

Fábrica de Chips da Intel em Novi México.

Neuffer disse que chips e direito científico são incrivelmente importantes para a indústria e a chave para o país.

“Mas ficar sozinho não é uma estratégia. Faz parte de uma estratégia maior. E uma estratégia maior tem política de imigração que garante que o talento que treinamos aqui permaneça aqui e uma estratégia de força de trabalho mais ampla para treinamento de talentos aqui no país”, disse ele .

O financiamento da ciência aplicada e da ciência básica também são cruciais em termos de manutenção dos EUA competitivos, disse ele. Alguns políticos se queixaram de dar dinheiro às empresas para construir uma fábrica de chips. Mas Neuffer observou que outros países usaram subsídios para extrair a produção dos EUA, e agora estamos atrasados.

“Por causa disso, estamos dirigindo para uma vala ao longo dos anos. Nosso governo federal não estava no jogo. Outros governos ao redor do mundo com as indústrias de chips gerenciavam círculos ao nosso redor e provavelmente ficamos confusos por estarmos presos e como resultado de Nossa produção diminuiu dramaticamente nos últimos 30 anos “, disse ele. “O ato de chips virou isso e, se de alguma forma, os incentivos são estreitados novamente, nossa trilha de produção também. É apenas uma realidade”.

A Intel consome algumas mudanças importantes na maneira como os chips produzem.

Larocca disse que a diferença de incentivos significava que 25% a 50% eram mais caros para a construção e o gerenciamento de Fab nos Estados Unidos -na falta de incentivos nos Estados Unidos -em comparação com outros países. Também existem razões como resistência à oferta e segurança nacional para manter a produção de chips em terra, disse Neuffer. Ele observou que os incentivos para chips e ciências criaram quase US $ 500 bilhões investidos nos EUA até 2032, A capacidade da fabricação de chips nos Estados Unidos poderia triplicar. É uma taxa de crescimento mais alta do que em qualquer outro lugar do mundo, disse Neuffer.

A venda de chips é perturbada durante a pandemia. Enquanto a demanda por computadores pulou abruptamente enquanto as pessoas trabalhavam em casa, as fábricas foram perturbadas e a cadeia de suprimentos não pôde funcionar durante o COid. O setor teve uma queda a partir do segundo semestre de 2022, e isso levou a uma diminuição nas vendas globais de 8,2% em 2023, disse Sia. Em 2024 chip de memória, atingiu 70% em comparação com 2023.

Geralmente, a indústria do CHI está se movendo em ciclos econômicos de 18 meses de oferta excessiva de falta. Parte do motivo é que custa bilhões de dólares e um tempo considerável para construir uma nova fábrica. À medida que a demanda muda, é difícil trazer mais capacidade e, como resultado, eles mudam.