ATUALIZAÇÃO BIG PARCEL Fechamento: Outros comerciantes estão baixando locais em vários países

A empresa de reestruturação que assumiu o controle de grandes parcelas no ano passado, após sua falência parecer progredir em seus esforços para transferir alguns locais infelizes da cadeia de descontos para outros comerciantes.

Várias empresas de varejo, incluindo algumas das conexões com marcas reconhecidas nacionalmente, entraram em cena para alugar em grandes lojas de lotes pelo menos 12 países diferentes, de acordo com os recentes tribunais de tribunal. Se o tribunal aprovou o tribunal, é provável que as instalações se transformem em algo diferente de parcelas grandes, embora alguns dos comerciantes ainda não tenham confirmado publicamente seus planos.

O Ocean State Job Lot, uma cadeia de varejo com desconto com locais nas novas regiões do Inglês e do Atlântico, procura assumir o controle de pelo menos 15 lotes de aluguel, de acordo com registros do tribunal. A lista inclui locais em Delaware, Pensilvânia, Massachusetts, Maryland, Maine, Nova Jersey, Nova York e Vermont.

“Nós manifestamos interesse em vários grandes locais de grandes parcelas”, disse um porta -voz do Ocean State Job Lot, ao Ocean Uma empresa rápida Quando foi alcançado para comentar. “Atualmente, isso é tudo o que podemos compartilhar publicamente. Forneceremos mais informações sobre nossos planos o mais rápido possível”.

A transferência de arrendamento proposta para o Estado Ocean (por numerosos responsabilidade limitada) parece ser a maior transferência desse tipo fora das 200 lojas, que deverão ser transferidas para a sede com sede na Carolina do Norte, que pretende continuar o trabalho dessas lojas Sob os lotes da Big Brand, como Uma empresa rápida relatado no início deste mês.

Comerciantes menores completam vagões

Além do lote do Ocean State Job, um punhado de varejistas menores está listado como caldo em locais grandes na semana passada.

A Berat Corporation, associada a supermercados ShopRite no Nordeste, planeja assumir o controle do grande inquilino em Nova Jersey, de acordo com registros judiciais. O proprietário David G. Zallie confirmou a transferência de arrendamento proposta com Uma empresa rápida Semana passada.

A Goodwill Industries de Dallas, vendedor local usada, também confirmou que abriria duas lojas em antigos locais de grandes lotes no Texas.

Companhia de responsabilidade limitada com ABQ Crazy Liquidation, Cadeia de deslocamento baseado em albuquerque Esta revenda de revenda e restauração de itens é listada como um transmissor para o arrendamento de lotes grandes em Illinois e Colorado. O proprietário ABQ não respondeu ao pedido de comentário sobre os planos para esses locais.

Espera -se que grandes lotes adicionais na Flórida e no Texas baixem vendedores de móveis.

Meses de incerteza após falência

Big Lots enviou uma solicitação de falência em setembro de 2024. Depois de enfrentar uma queda nas vendas, uma queda no tráfego de pedestres, pressões de inflação e uma dívida insustentável. Ele já havia planejado fechar todos os seus mais de 800 locais antes de garantir seu contrato de última hora com vários atacadistas no início deste ano.

Enquanto isso, a Gordon Brothers, uma liquidação e uma empresa de investimentos que agora controla grandes lotes, vendeu uma cadeia de aluguel com um desconto no mercado aberto, alguns dos quais não expiram na década de 2040.

Uma empresa rápida Chegou ao Gordon Brothers para comentários adicionais sobre as mais recentes transferências propostas.

As recentes envios judiciais oferecem uma janela para os tipos de comerciantes que estão dispostos a pisar e assumir o controle de espaços tão grandes em um momento em que o varejo físico está enfrentando ventos. As lojas grandes geralmente medem pelo menos 30.000 e às vezes mais de 50.000 metros quadrados.

Abaixo, você pode ler a lista completa da transferência de arrendamento sugerida:

Massachusetts

116 East Main Street Webster, MA (Ocean State Job Lot)

Maryland

801 E. Pulaski Hwy, Suite 141, Elkton, MD (Lote de trabalho do Ocean State)

210 Marlboro Ave., Suite 55 Easton, MD (Lote de trabalho do Ocean State)

24 Kent Towne Market, Chester, MD (Lote de trabalho do Ocean State)

Maine

730 Center St., Auburn, Me (lote de trabalho do Estado Ocean)

Nova Jersey

1075 Mantua Pike, West Deptford, NJ (Berat Corporation)

257 West New Rd., Somers Point, NJ (Ocean State Job Lot)

3845 Bayshore Rd., Cape May, NJ (Ocean State Job Lot)

580 North Main St., Barnegat, NJ (Ocean State Job Lot)

Nova Iorque

8015 Oswego Rd., Liverpool, NY (Ocean State Job Lot)

10 Village Plaza, Dansville, NY (lote de trabalho do Estado Ocean)

Pensilvânia

RTE I-83 e 3800 Union Deposit Rd, Harrisburg e (lote de empregos no Estado Ocean)

7150 Hamilton Boulevard, Trexlertown, PA (Ocean State Job Lot)

Colorado

7777 W. Jewell Avenue, Lakewood, CO

Delaware

515 N. Highway Dupont, Dover, DE (lote de trabalho do Estado Ocean)

900 Norman A. Eskridge Highway, unidade no. 50, Seaford, DE (lote de emprego do Estado Ocean)

Illinois

480 Georgetown Square, Wood Dale

Texas

3303 98. Street, Lubbock, TX (South Lubbock FP LLC)

2306 S. Jefferson Ave., Unidade 160, Monte Plexante, TX (JP & A Holding)

2855 Ridge Road, Rockwall, TX (Goodwill Industries of Dallas)

3621 North Josey Lane, Carrollton, TX (Goodwill Industries of Dallas)

Vermont

66 Morrisville Plaza, Suite 5 Morrisville, VT (lote de trabalho do Ocean State)

Flórida

11247 SW 40. Street, Miami, FL (Madesa Inc)

7565 W. Hillsborough Avenue Tampa, FL (decoração de móveis Finni)

