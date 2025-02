Atualização da Amazon Alex Generative AI finalmente chega após o atraso

A Amazon está pronta para publicar seu tão aguardado serviço de voz generativo para inteligência artificial, ele disse que três pessoas introduzidas à questão e programaram um evento de imprensa para o final deste mês para revisá-lo.

Uma vez lançado, marcaria a atualização mais significativa do produto, pois sua introdução inicial acelerou a onda de assistentes digitais há mais de uma década.

Na quarta -feira, a Amazon enviou convites para a impressão para um evento que ocorrerá em 26 de fevereiro em Nova York com o chefe de sua equipe de dispositivos e serviços, Panos Panay. Um porta -voz disse que o evento estava focado em Alex enquanto se recusou a elaborar.

A nova instalação generativa de IA de Alexa representa repentinamente uma enorme oportunidade para a Amazon, que possui mais de meio bilhão de dispositivos no mercado com Alex e um enorme risco. A Amazon espera que a reforma, projetada para poder conversar com os usuários, possa transformar alguns de seus cem milhões de usuários em pagar clientes em um esforço para reembolsar um trabalho não lucrativo.

Os serviços de IA poderão responder a várias instruções seguidas e, disseram os gerentes da empresa, atuando como um “agente” em nome dos usuários, agindo para eles sem seu envolvimento direto. Isso é contrário à iteração atual, que geralmente resolve apenas uma solicitação ao mesmo tempo.

Os executivos agendaram uma reunião, conhecida como “Go/No-Go”, para 14 de fevereiro. Lá, eles tomarão uma decisão final sobre a “prontidão das ruas” do reembolso generativo da AI de Aleksa, segundo pessoas e um documento sobre planejamento interno da Reuters.

A Remamp de Alexa carrega com ela todos os desafios inerentes à agora conhecida AI Chatbota de Openi, Alphabet e outros, incluindo a possibilidade de respostas ficcionais, conhecidas como alucinações. Com o acesso a Alex, disponível em carros, TVs, termostatos e telefones celulares, pode se tornar uma ferramenta diária básica para cronograma e até compras.

Inicialmente, a Amazon planeja apresentar um novo serviço Alexa com um número limitado de usuários e não o cobrará, disseram as pessoas, embora ele considerasse uma taxa mensal de US $ 5 a US $ 10. A empresa também continuará a oferecer o que chama de “Classic Alexa”, uma versão que está amplamente disponível hoje. Uma das pessoas disse que a Amazon aboliu a adição de uma nova oferta ao clássico Alex.

Visão de Bezos

Enquanto a assistente de voz da Apple, Siri, precedeu o Alexa para 2014, o Amazon Service está cheio de aceitação de ajudantes de voz. Mas, para muitas pessoas, Alex agora é usado por um pouco mais do que os tempos da cozinha e as atualizações do clima devido à falta de revisão significativa nos últimos anos.

Alexa é o filho do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que imaginou um serviço que se assemelharia a computadores ativados pela voz na TV Trek. Ela esperava que, uma vez que os usuários do assistente de voz fossem perfeitos para centenas de tarefas diárias, como iluminação, aquecimento premium do forno, aproximando -se da Internet, tocando música, escrevendo e -kosta e chama os táxis.

“Um dia no futuro – pode ser um ano ou uma década – poderia responder a tudo o que você pediria”, disse a Amazon, o então chefe do dispositivo, Dave Malp, há quase dez anos.

Com essa expectativa de peso, a atualização de Alex sofreu atraso devido à preocupação com a qualidade e a velocidade de suas respostas, as pessoas disseram à Reuters para se familiarizar com essa pergunta. A Amazon foi chamada internamente do novo serviço “Banyan”, bem como “Alexa extraordinário”, embora não tenha sido imediatamente claro se Seattle havia planejado usar um novo nome de produto.

Em uma entrevista ao Financial Times, o CEO da Amazon, Rohit Prasad, reconheceu alguns obstáculos no desenvolvimento do que é efetivamente um novo serviço, incluindo o trabalho de eliminar alucinações.

Analistas do Bank of America estimam que a Amazon poderia gerar US $ 600 milhões por ano se 10% dos usuários ativos, estimando cerca de 100 milhões de dispositivos, pagam US $ 5 por mês pelo serviço.

